أول ضربة.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م

كريم الدهشان

تعاقد جهاز كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة عصام عبد الحميد مع كريم الدهشان نجم النادي الأهلي لكرة السلة، الذي انتهى تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، وعدم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد تعاقده بسبب المقابل المالي الذي اشترط الحصول عليه. وطلب الدهشان قبل التوقيع للنادي الأبيض من رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، الحصول على 800 ألف جنيه في الموسم، دون ضرائب، وهو ما رفضه عبد القادر، وأكد للاعب أنه سيعرض طلباته المادية على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وعقب تعاقد الأهلي مع أشرف توفيق المدير الفني الجديد لفريق السلة، الوافد من سموحة، تم عرض الأمر عليه، وفضل الأخير عدم تجديد عقد اللاعب بالقيمة المالية التي اشترطها. وعلم «التحرير» من مصادر مُقربة من كريم الدهشان أن اللاعب وقع مع نادي الزمالك لمدة موسمين، مقابل مليون و400 ألف جنيه في الموسم