رياضة

أول ضربة.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م
كريم الدهشان
كريم الدهشان
تعاقد جهاز كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة عصام عبد الحميد مع كريم الدهشان نجم النادي الأهلي لكرة السلة، الذي انتهى تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، وعدم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد تعاقده بسبب المقابل المالي الذي اشترط الحصول عليه. وطلب الدهشان قبل التوقيع للنادي الأبيض من رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، الحصول على 800 ألف جنيه في الموسم، دون ضرائب، وهو ما رفضه عبد القادر، وأكد للاعب أنه سيعرض طلباته المادية على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.
وعقب تعاقد الأهلي مع أشرف توفيق المدير الفني الجديد لفريق السلة، الوافد من سموحة، تم عرض الأمر عليه، وفضل الأخير عدم تجديد عقد اللاعب بالقيمة المالية التي اشترطها. وعلم «التحرير» من مصادر مُقربة من كريم الدهشان أن اللاعب وقع مع نادي الزمالك لمدة موسمين، مقابل مليون و400 ألف جنيه في الموسم
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استبعاد 4 لاعبين.. مذبحة جديدة في الأهلي

قرر أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، الاستغناء عن الرباعي مصطفى الشافعي ومصطفى مشعل وكريم الدهشان والأسترالي تود أوبرين لاعبي الفريق في إطار التعديلات التي يقودها المدير الفني الجديد على الفريق قبل بداية الموسم الجديد، بعد الخطة التي وضعتها إدارة النشاط الرياضي بالأهلي بسبب حالة التخبط والفشل الفني والإداري بالفرق الجماعية وأبرزها فرق السلة وكرة اليد للرجال. وتعاقد الأهلي مع ثلاثة لاعبين بعقد يمتد لمدة 4 مواسم، وهم محمود الشرشابي ومحمد عزت لاعبا فريق الشرقية للدخان، وأحمد مصطفى عمارة من فريق سبورتنج.
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طه إسماعيل يكشف دور لجنة التخطيط بقطاع الكرة بالأهلي

كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، تفاصيل أول اجتماع للجنة، عصر اليوم الأحد، وذلك لاستعراض الخطوط العريضة الخاصة بالتخطيط لمختلف قطاعات كرة القدم داخل النادي، موضحا أن الجلسة عقدت بحضور الخطيب، وشهدت استعراض كافة المعطيات الخاصة بقطاع كرة القدم، سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو قطاع الأكاديميات، من أجل وضع تصور شامل لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة التي يأتي في مقدمتها تحقيق البطولات المختلفة
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رئيس الزمالك عن الخطيب: «عاوز يأجل القمة الإسلامية»

كشف رئيس نادي الزمالك عن سبب تأجيل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث قال في تصريحات مصورة للموقع الرسمي للنادي الأبيض، «إن الأهلي برئاسة محمود واللي معاه بيلعبوا لعبة كبيرة أوي، وكانوا هيعملوا الاجتماع يوم الأربعاء لكن أجلوا الاجتماع انتظارًا لنتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، وفي حالة هزيمة الزمالك لا قدر الله سيعلن الخطيب الاستمرار في بطولة الدوري، لكن في حالة الفوز هيبقى عارف إن الدوري راح منه، وسيعلن الانسحاب ويضرب كرسي في الكلوب».
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بعد سموحة.. 3 أندية تتضامن مع بيان الأهلي

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