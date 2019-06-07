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رد نوال الزغبي على رغبتها في الزواج من وائل كفوري

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
خرجت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، عن صمتها، للتحدث لأول مرة عن الشائعات التي خرجت حول رغبتها في الزواج من مواطنها الفنان وائل كفوري، خاصة بعد إعلان طلاقه من زوجته أنجيلا بشارة. وأكدت نوال الزغبي أنها لا تفكر في الزواج، وكتبت النجمة الذهبية، عبر حسابها بموقع "تويتر"، مساء اليوم الجمعة: "وائل كفوري صديق عزيز على قلبي كتير، وأنا ما عم فكر بالزواج أبدًا، بس لما انسألت إذا وائل كفوري تقدملك للزواج قلت ما في امرأة بترفض طلبه، بس أنا بتجمعني فيه صداقة أهم من هذا الشيء".
كانت الإعلامية ريما نجيم، المقربة من وائل كفوري، قد أعلنت انفصاله رسميا عن زوجته، وقالت في برنامجها "مع ريما" تعليقا على الهجوم الذي طال نوال الزغبي عقب تصريحها بأنها ستوافق على الزواج بكفوري إذا طلبها: "قامت القيامة ولم تقعد، نوال منفصلة وممكن تقول اللي بدها إياه، وأنا أريد أن أعلن أن كفوري رجل مطلق
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وائل كفوري ينفصل عن زوجته.. وهذه علاقة نوال الزغبي

أعلنت الإعلامية ريما نجيم، المقربة من مواطنها الفنان اللبناني وائل كفوري، انفصاله رسميا عن زوجته أنجيلا بشارة، وذلك عبر برنامجها الإذاعي الصباحي "مع ريما" عبر محطة "صوت الغد". وقالت ريما تعليقا على الهجوم الذي طال نوال الزغبي عقب تصريحها بأنها ستوافق على الزواج بكفوري إذا طلبها: "قامت القيامة ولم تقعد، نوال منفصلة وممكن تقول اللي بدها إياه، وأنا أريد أن أعلن أن وائل كفوري رجل مطلق رسميا، كفى هالحملة غير المبررة، عنده عيلة حلوة بنتين وزوجة سابقة علاقتهم مليحة، وائل كفوري قال لي احسميها على الهواء، بشكرك على ثقتك وموفق في حياتك".
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