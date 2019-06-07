اعتقال شخص حاول الهجوم على «تايمز سكوير» بالقنابل

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م

الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية

حاول، اليوم الجمعة، شخص شن هجوم بقنابل يدوية أو أجهزة تفجير على ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة، وسط مدينة نيويورك، وذلك حسبما أعلنت سلطات المدينة، مؤكدة اعتقال هذا الشخص، إلا أنه لم تكشف عن هويته حتى الآن، وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، فإنه يخضع للتحقيق من قبل وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI". ولا تمثل محاولة الهجوم أي تهديد للساحة حاليا، وذلك بحسب مصادر في وحدات إنفاذ القانون، التي أكدت أن اعتقال الرجل كان بفضل خطة سرية ساعدت في تعقبه داخل منطقة كوينز في نيويورك.

وأشارت مصادر وحدات إنفاذ القانون إلى أن المشتبه به تحدث عن رغبته في استهداف شخصيات سياسية في نيويورك وواشنطن، والحصول على سترة ناسفة أو استخدامها. وبحسب قناة "الحرة" فإنه من المقرر أن يمثل الرجل أمام المحكمة في المنطقة الشرقية من نيويورك في وقت لاحق اليوم.يذكر أنه في أكتوبر 2017، وقع هجوم في وسط مانهاتن