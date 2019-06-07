تأجيل نصف نهائي رولان جاروس بسبب الأمطار

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م

ديوكوفيتش

تسبب سوء الأحوال الجوية في توقف مواجهة نوفاك ديوكوفيتش أمام دومينيك ثيم، في الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، عصر اليوم الجمعة، واستكمالها غدًا السبت. توقفت المباراة لفترة قصيرة بسبب هطول الأمطار في المجموعة الثانية ثم توقفت مرة أخرى في المجموعة الثالثة، حيث كان ثيم المصنف الرابع في البطولة ووصيف النسخة الماضية وديوكوفيتش متعادلين في المجموعتين الأولى والثانية والثالثة شهدت تقدم ثيم 3-1، لتكون النتيجة كالتالي: 6-2 لدومنيك ثيم و3-6 لنوفاك ديوكوفيتش ولم تستكمل المجموعة الثالثة التي شهدت تقدم ثيم بنتيجة 3-1.

وتم إلغاء مباراة اليوم بعد الانتظار قرابة 50 دقيقة، في ظل وجود توقعات بالمزيد من الأمطار ويوم عاصف، ولم يتضح بشكل فوري موعد استئناف اللقاء غدا، لا سيما أن المباراة النهائية لمنافسات السيدات تقام في ذات اليوم، علما بأن نهائي منافسات الرجال يقام بعد غد الأحد. وفاز رافائيل نادال، بطل فرنسا المفتوحة 11