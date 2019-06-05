«فوق كوبري استانلي» مسرحية جديدة لمحمد سعد بالسعودية

تحرير:التحرير ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

محمد سعد

يقدم النجم محمد سعد لجمهور المملكة العربية السعودية، مسرحية جديدة بعنوان "فوق كوبري استانلي"، على مسرح جامعة دار العلوم بالرياض، في الفترة ما بين 5 - 7 يونيو. ونشرت قناة MBC1، برومو تشويقي للعرض المسرحي، ويظهر فيه محمد سعد بشخصية "بوحة"، وهو يقول: "فوق كوبري استانلي، صبح صبح يا عم الحاج"، كما روّج لها على طريقته الخاصة، بنشر مقطع فيديو أثناء وصوله إلى الفندق الذي يقطن به في الرياض، يظهر فيه مجسدًا لشخصية "بوحة"، وهو يقول: "هي دي السعودية.. هي دي الرياض.. هنطلع على مسرح دار العلوم أو دار المسنين مش فارقة إحنا دايسين".

وتعد مسرحية "فوق كوبري استانلي" التي يقدمها محمد سعد في موسم عيد الفطر، هي الثانية له في السعودية بعد مسرحية "صبح صبح" والتي أقيمت في الرياض عام 2017. وينافس محمد سعد في موسم عيد الفطر من خلال فيلم "محمد حسين"، ويشاركة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم النجم سمير صبري وفريال يوسف ومي سليم وغيرهم.