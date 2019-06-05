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«فوق كوبري استانلي» مسرحية جديدة لمحمد سعد بالسعودية

تحرير:التحرير ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
محمد سعد
محمد سعد
يقدم النجم محمد سعد لجمهور المملكة العربية السعودية، مسرحية جديدة بعنوان "فوق كوبري استانلي"، على مسرح جامعة دار العلوم بالرياض، في الفترة ما بين 5 - 7 يونيو. ونشرت قناة MBC1، برومو تشويقي للعرض المسرحي، ويظهر فيه محمد سعد بشخصية "بوحة"، وهو يقول: "فوق كوبري استانلي، صبح صبح يا عم الحاج"، كما روّج لها على طريقته الخاصة، بنشر مقطع فيديو أثناء وصوله إلى الفندق الذي يقطن به في الرياض، يظهر فيه مجسدًا لشخصية "بوحة"، وهو يقول: "هي دي السعودية.. هي دي الرياض.. هنطلع على مسرح دار العلوم أو دار المسنين مش فارقة إحنا دايسين".
وتعد مسرحية "فوق كوبري استانلي" التي يقدمها محمد سعد في موسم عيد الفطر، هي الثانية له في السعودية بعد مسرحية "صبح صبح" والتي أقيمت في الرياض عام 2017. وينافس محمد سعد في موسم عيد الفطر من خلال فيلم "محمد حسين"، ويشاركة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم النجم سمير صبري وفريال يوسف ومي سليم وغيرهم.
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أحمد-السقا-ولد-الغلابه (1)

صفحات وهمية بأسماء الفنانين تبحث عن وجوه جديدة

صفحات وهمية تحمل أسماء عدة فنانين، انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في الأيام الأخيرة الماضية، نظرًا لنشرها تدوينات حول أعمال هؤلاء النجوم وتعاقداتهم لموسم مسلسلات رمضان 2020، مع الإشارة لبحث هذا النجم عن وجوه جديدة لتشارك في العمل، وتطلب منهم إرسال رسائل على الخاص بها كلمة ok، وإعادة نشره في "مجموعات" ليتم قبوله في الاختبارات التي تؤهلهم للمشاركة بالمسلسل. ومن بين النجوم الذين ظهرت لهم صفحة وهمية تحمل اسمهم، أحمد السقا، ومحمد رمضان، وحلا شيحة، وأمير كرارة، ومحمد إمام، وهنادي مهنى، وغيرهم.
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أمير كرارة يشوق جمهوره لـ«الهباداباديم» (فيديو)

إعلان ترويجي قصير، بدأت قنوات فضائية مصرية في عرضه في فواصلها الإعلانية، قبل نهاية شهر رمضان بعدة أيام، يظهر فيه النجم أمير كرارة، وهو يشوق جمهوره لـ"الهباداباديم"، ودون الكشف عن أي تفاصيل، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول ماهية ما يُروج له كرارة. أمير حرص اليوم الجمعة على أن يزيد من تشويق جمهوره لـ"الهباداباديم"، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، حاملًا عنوان "حقيقة الهباداباديم"، ويقول فيه كرارة مخاطبًا جمهوره: "مساء الفل، وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، طبعًا كل الناس هتتجنن وتعرف إيه هو الهباداباديم".
مسرحيه شباك مكسور تصوير هاني شمشون (78)

إقبال جماهيري على مسارح الدولة في عيد الفطر (صور)

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، صباح اليوم الجمعة، عن سعادته البالغة بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح في أولى ليالي عروضه، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، أمس الخميس، حيث إنه لا مكان لقدم داخل صالات المسارح، ما اضطر بعض المسارح لزيادة عدد منظمي الدخول والاستعانة بموظفين من داخل المسرح لمواجهة الإقبال الكبير بما لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة داخل المسرح، مؤكدًا أن ظاهرة الإقبال الكبير للجمهور في تزايد مستمر.
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كازابلانكا

إيرادات أفلام العيد.. «كازابلانكا» يواصل التصدر

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الخميس 6 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا تجاوز 8 ملايين جنيه (8 ملايين و51 ألفًا و678 جنيهًا)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
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إيرادات أفلام عيد الفطر.. محمد سعد في المركز الأخير

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام وهي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات أول أيام عيد الفطر المبارك، أمس الأربعاء، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول وبفارق كبير عن منافسيه، حيث حقق إيراد اقترب من 7 ملايين جنيه (6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات)، هذا بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوي إيرادات السينما العربية، إذ يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
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محمد سعد: مسلسل جديد عن زواج أطاطا والحناوي (فيديو)

كشف الفنان محمد سعد، أن مسلسلا معروضا عليه للمشاركة به في السباق الرمضاني القادم لعام 2020، لكنه متردد في تقديمه لأنه مرهق. وأضاف سعد، خلال لقائه في برنامج "عرب وود" على قناة "روتانا": "المسلسل مكتوب منه بعض الحلقات، كوميدي، وهو فكرته عن زواج أطاطا والحناوي"، موضحًا سبب تسمية فيلمه "محمد حسين" الذي يخوض به سباق أفلام عيد الفطر المبارك، قائلا: "المعنى بتاعه في قلب الفيلم، إنه بيتقاله يا حمادة، زي كل اللي حمادة اللي في مصر، اللي كتفك بيحك فيهم وإنت ماشي".
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محمد رمضان بـ5 شخصيات في الجزء الثاني من «الكنز»

يعود النجم محمد رمضان في الجزء الثاني من فيلم "الكنز" لتقديم شخصية "علي الزيبق" والتي قدّمها في الجزء الأول من العمل والذي طُرح في دور العرض سبتمبر 2017. وكما اعتاد في الكثير من أعماله، يؤدي محمد رمضان أيضًا خلال أحداث الفيلم شخصيتين إضافيتين، يتنكر داخلهما للهروب من مقدم الدرك "صلاح الكلبي" ويُجسده عباس أبو الحسن، والذي يبحث عنه، وبذلك يصل مجموع الشخصيات التي يؤديها محمد رمضان داخل الفيلم إلى 5 شخصيات، بعد ظهوره بـ 3 شخصيات خلال أحداث الجزء الأول من الفيلم.
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