«الحب كفتة».. تشويه صخور مشروع حماية كورنيش إسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م

تشويه مشروع حماية كورنيش الإسكندرية

لم يخجل عدد من الشباب خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، التي بدأت منذ أول من أمس الأربعاء، من كتابة عبارات ورسم قلوب عليها الحروف الأولى من أسمائهم على عدد من القطع الأسمنتية الكبيرة المخصصة لمشروع حماية شاطئ المنشية على الكورنيش في وسط محافظة الإسكندرية، وذلك لحماية المنطقة من الغرق في مياه البحر، وكانت كلمات "الحب كفته.. أنا على قلبك أنت"، بجانب رسومات لقلوب وحروف، بالإضافة إلى الكتابات العاطفية، هي أبرز ما خطه الشباب على جوانب قطع حواجز حماية الكورنيش.

ومن جانبه، قال محمد متولي مدير عام الآثار بالإسكندرية، إن ما يحدث من كتابة على صخور مشروع حماية الكورنيش، من المؤكد أنه من عمل شباب صغير السن، يمارس ما يحلو لهم من أعمال دون رقيب، موضحا أن هذه الصخور مخصصة لمشروع الحماية، وسوف تنزلها الشركة المنفذة للمشروع إلى مياه البحر لإنهاء عملية الحماية، وهي قطع