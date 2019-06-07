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«الحب كفتة».. تشويه صخور مشروع حماية كورنيش إسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م
تشويه مشروع حماية كورنيش الإسكندرية
تشويه مشروع حماية كورنيش الإسكندرية
لم يخجل عدد من الشباب خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، التي بدأت منذ أول من أمس الأربعاء، من كتابة عبارات ورسم قلوب عليها الحروف الأولى من أسمائهم على عدد من القطع الأسمنتية الكبيرة المخصصة لمشروع حماية شاطئ المنشية على الكورنيش في وسط محافظة الإسكندرية، وذلك لحماية المنطقة من الغرق في مياه البحر، وكانت كلمات "الحب كفته.. أنا على قلبك أنت"، بجانب رسومات لقلوب وحروف، بالإضافة إلى الكتابات العاطفية، هي أبرز ما خطه الشباب على جوانب قطع حواجز حماية الكورنيش.
ومن جانبه، قال محمد متولي مدير عام الآثار بالإسكندرية، إن ما يحدث من كتابة على صخور مشروع حماية الكورنيش، من المؤكد أنه من عمل شباب صغير السن، يمارس ما يحلو لهم من أعمال دون رقيب، موضحا أن هذه الصخور مخصصة لمشروع الحماية، وسوف تنزلها الشركة المنفذة للمشروع إلى مياه البحر لإنهاء عملية الحماية، وهي قطع
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امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (2)

غدا.. انطلاق مارثوان امتحانات الثانوية العامة

تنطلق، غدا السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا منهم 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية و118 ألفا و71 طالبا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268 ألفا و938 طالبا في الشعبة العلمية (علوم)، كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبا بنظام (STEM) في 11 لجنة، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة، و1208 من طلاب الدمج، و40 من طلاب المستشفيات، و45 من طلاب السجون.
تميمة-امم -افريقيا

شاشات لمراقبي الثانوية بالإسكندرية لمتابعة كان 2019

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن تجهيز الاستراحات الخاصة لرؤساء اللجان بما يليق لتصبح أماكن إعاشة جيدة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق، غدا السبت، وأعلن مصطفى العجمي مدير المديرية، عن تخصيص 23 استراحة بجميع الإدارات، متوفر بها مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والفرش اللازم والتليفزيونات، كاشفا عن توقيع بروتوكول مع إدارة الجامعة لتسكين المقدرين من خارج المحافظة بالمدن الجامعية، وتوفير كافة سبل الراحة، وتجهيز قاعات وشاشات عرض لمتابعة الأحداث الجارية وكأس الأمم الإفريقية 2019.
طلاب-ثانوية-عامة

شاومينج يتحدى التعليم: ننشر امتحان العربي الساعة 12

في تحدٍ صارخ لوزارة التربية والتعليم، كتبت صفحة الغش الإلكتروني الشهيرة "شاومينج بيغشش ثانوية العامة"، اليوم الجمعة، منشورا، يزعم أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة وصل إليهم، وسيتم نشره في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، عبر الجروب الخاص بصفحة شاومينج على تطبيق "واتساب"، قائلا: "العربي وصل وهينزل على الواتس بنموذج الاجابة الساعة 12 بعد 5 ساعات من الآن". من ناحية أخرى أكد مسؤولو امتحانات الثانوية العامة على أن صناديق الأسئلة مؤمنة وتحت حراسة قوات الأمن، ومن المستحيل تسريب الأسئلة، ولا يمكن اختراق أوراق الاسئلة إطلاقا.
السياحة-العلاجية-في-مصر

مصر تبني أكبر مدينة طبية بإفريقيا باستثمارات 20 مليار جنيه

تستعد مصر للبدء في أعمال تنفيذ أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك باستثمارات تقدر بحوالي 20 مليار جنيه، 90% منها مصرية. وقال المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر -حيث سيتم إنشاء المدينة الطبية- إنه تم معاينة موقع المشروع بشكل أولي، موضحا أن المدينة ستضم 13 معهدا متخصصا في مختلف العلوم الطبية تسع 2000 سريرا، مهبط للإسعاف الطائر، مستشفى تعليمي، حدائق استشفاء طبيعية، مشتل للنباتات الطبية، وذلك بهدف تقديم أحدث ما توصلت إليه علوم الطب فى العالم، والتقنيات الحديثة فى الأجهزة الطبية.
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اعتماد-نتيجة-إعدادية-الإسكندرية (2)

البنات تفوقن.. اعتماد نتيجة إعدادية الإسكندرية

قال مصطفى العجمي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اعتمد اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك بنسبة نجاح بلغت 84,2%، وأظهرت النتائج تفوق البنات على البنين حيث بلغت نسبة نجاح البنين 81,8% بينما كانت نسبة نجاح بين البنات 86,8% فيما بلغ عدد الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية 32 طالب وطالبة من بينهم 8 طلاب حاصلين على الدرجات النهائية، ومن المقرر إعلانها بالمدارس تباعاً.
ادمان-ادوية-مخدرات (3)

«نقل الإسكندرية» تطالب بتشريع لفصل المدمنين

طالبت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، باستصدار تشريع يسمح للهيئة بفصل ما يثبت تعاطيه للمواد المخدرة. وقال محمد زكريا معاون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن صدور هذا التشريع سيسمح بإبعاد العناصر الفاسدة ومنع تأثيرها السلبي على زملائها في العمل، لأن استمرار متعاطي المخدرات في العمل سيؤثر على جودته ويتسبب في مشكلات كثيرة، كما أن متعاطي المخدرات في هذه الحالة يمكن أن يتوقف عن التعاطي ويعالج من الإدمان، مضيفا: "نريد عنصر يفيد الهيئة ومنظومة العمل".
قطار-اسوان

تعرف على مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر

أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن استعدادها لتشغيل عدد من القطارات الإضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك. وذكر المهندس حسين الرشيدي رئيس مجلس إدارة المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، أنه تم الاستعداد لمواجهة كثافة الحجز على القطارات بمناسبة أعياد الفطر المبارك، إذ تقرر الدفع بقطارات إضافية اعتبارا من 28 مايو الجاري لخدمة رحلات المواطنين من "القاهرة والإسكندرية إلى صعيد مصر"، معلنا أنه سيتم إضافة 6 قطارات إسباني بعربات أولى وثانية مكيفة بقطارات خطوط "القاهرة - أسوان" والعكس طوال الفترة المقبلة.
مسجد-الخازندارة (14)

مسجد الخازندارة.. هنا كان يصلى الملك فاروق

عندما تقترب من دوران شبرا، تحديدا بين محطتى روض الفرج وسانت تريزا، ستجد مئذنة شاهقة الارتفاع، وبالاقتراب منها تجد نفسك واقفا أمام جزء من التاريخ الذى يحكى قصة امرأة وصفها الإمام الغزالى بأنها "امرأة بألف رجل أقرضت الله قرضا حسنا وادخرت عنده ما ينضر وجهها"، وهى خديجة هانم الخازندارة، التى تركت بصمة لا تمحى فى منطقة شبرا مصر، قد لا يعرف الكثيرون من هى خديجة هانم الخازندارة، ولكن هناك من تشبع بعلوم الدين بفضل ما أقامته هذه السيدة من مؤسسات ما زالت تنفع المسلمين حتى الآن، وتسهم فى نشر الخير وعلوم الدين.
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