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هنيدي وسمير غانم.. نجوم الفن في عزاء محمد نجم (صور)

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
عزاء محمد نجم
عزاء محمد نجم
أٌقيم مساء اليوم، الجمعة، عزاء الفنان الكبير الراحل محمد نجم، من مسجد عمر مكرم بالتحرير، وتلقى العزاء نجله شريف وشقيق زوجته الفنان عمرو عبد الجليل، بحضور الكثير من النجوم، وفي مقدمتهم: أشرف زكي، سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، محمد هنيدي، أحمد عبد العزيز، فاروق فلوكس، محمد محمود، مجدي صبحي، شريف باهر، نادر أبو الليف، محمد جمعة، أيمن عزب، شريف حلمي، أحمد صقر، شيرين، شهيرة، شمس، هند عاكف، آمال رمزي، بالإضافة إلى عزمي مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، والإعلامي محمد الغيطي، وغيرهم.
الفنان محمد نجم من مواليد 15 يناير 1944، بمدينة الزقازيق، بدأ مشواره بالانضمام لفرقة عبد المنعم مدبولي، وأول أعماله المسرحية عام 1968 حين شارك في مسرحية "موزة و3 سكاكين"، وأول بطولة مسرحية عام 1970 في "حاجة تلخبط"، و1971 شارك في أول أفلامه "حياة خطرة" مع نبيلة عبيد، واكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية
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عزاء-الفنان-محمد-نجم (30)

75 سنة كوميديا.. النجوم في عزاء محمد نجم (فيديو)

تلقى "شريف"، نجل الفنان الكبير محمد نجم، عزاء والده الراحل مساء اليوم الجمعة، من مسجد عمر مكرم بالتحرير، وإلى جواره الفنان عمرو عبد الجليل، بحضور الكثير من النجوم، وفي مقدمتهم أشرف زكي، سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، محمد هنيدي، أحمد عبد العزيز، فاروق فلوكس، محمد محمود، مجدي صبحي، شريف باهر، نادر أبو الليف، محمد جمعة، أيمن عزب، شريف حلمي، أحمد صقر، شيرين، شهيرة، شمس، هند عاكف، آمال رمزي، بالإضافة إلى عزمي مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، والإعلامي محمد الغيطي، وغيرهم.
رضوى-الشربيني (2)

رضوى الشربيني تحقق حلمها: قولولي مبروك

قالت الإعلامية رضوى الشربيني، مساء اليوم الجمعة، إنها حققت حلم حياتها بأن تصبح مصممة أزياء، معلنة عن إطلاق خط أزياء جديد يحمل اسم "poupettetheboutique". وأعلنت رضوى الشربيني، عن ذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "اللهم لك الحمد والشكر يا رب.. وأخيرًا أقدر أقول أنا حققت حلم العمر وفرحانة وعايزة أشاركم فرحتي.. قولولي مبروك". وارتدت رضوى الشربيني أول فستان من خط الأزياء الجديد من تصميمها خلال ظهورها في برنامج MAKE UP FOR EVER Middle East عبر موقع "يوتيوب".
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يعلن: 3 عروض مسرحية مصرية بالسعودية

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، موعد عرض مسرحيات "الملك لير" و"3 أيام في الساحل" و"كلها غلط" في السعودية. ونشر آل الشيخ البوسترات الدعائية للمسرحيات عبر حسابه بموقع "تويتر" معلّقًا: "جدة". وتُعرض مسرحية النجم محمد هنيدي "3 أيام في الساحل" في الفترة من 26 إلى 29 يونيو الجاري، ويشارك فيها محمد محمود، وأحمد فتحي، وندا موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، وإخراج مجدي الهواري ومن إنتاج "كايرو شو".
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عزاء-الفنان-محمد-نجم (30)

75 سنة كوميديا.. النجوم في عزاء محمد نجم (فيديو)

تلقى "شريف"، نجل الفنان الكبير محمد نجم، عزاء والده الراحل مساء اليوم الجمعة، من مسجد عمر مكرم بالتحرير، وإلى جواره الفنان عمرو عبد الجليل، بحضور الكثير من النجوم، وفي مقدمتهم أشرف زكي، سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، محمد هنيدي، أحمد عبد العزيز، فاروق فلوكس، محمد محمود، مجدي صبحي، شريف باهر، نادر أبو الليف، محمد جمعة، أيمن عزب، شريف حلمي، أحمد صقر، شيرين، شهيرة، شمس، هند عاكف، آمال رمزي، بالإضافة إلى عزمي مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، والإعلامي محمد الغيطي، وغيرهم.
بدء-تصوير-فيلم-كازابلانكا

مخرج كازابلانكا يتحدث عن نجاحه.. ما علاقة محمد صلاح؟

علق المخرج بيتر ميمي على النجاح الكبير الذي يحققه فيلمه "كازابلانكا" في دور العرض السينمائية، وتصدره موسم عيد الفطر بفارق كبير عن منافسيه، محققا إيرادات اقتربت من 7 ملايين جنيه في أول أيام العيد، وتجاوزت 8 ملايين جنيه في ثاني أيام العيد، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم في دور العرض العربية والخليجية. وكتب بيتر ميمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "النجاح عمل جماعي، محدش لوحده يقدر يعمل حاجة ولو العكس صحيح كان زماننا أخدنا كأس العالم وإحنا معانا محمد صلاح".
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وفاة شقيقة الفنانة رجاء حسين.. وهذه وصيتها

يوم حزين على الوسط الفني، فبعد أن ودعنا الفنان الكبير محمد نجم، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانه من مسجد عمر مكرم، أعلنت الفنانة رجاء حسين، في تصريحات صحفية، وفاة شقيقتها الفنانة ناهد، حيث اتضح أنها ماتت في ساعات الصباح الأولى اليوم، وقد شيع جثمانها من مسجد الرحمن الرحيم الموجود على طريق صلاح سالم، حيث دفنت في مقابر العائلة بالبساتين. أهل الفقيدة قرروا عدم عقد عزاء، كما أوضحت "رجاء"، منوهة بأن الراحلة هي من أوصت بعدم إقامة عزاء لها، وأن يكون التشييع قاصرا على الجنازة والمقابر.
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عزاء الفنان محمد نجم في مسجد عمر مكرم بعد غد

سيعقد عزاء الفنان الكبير محمد نجم يوم الجمعة المقبل، في مسجد عمر مكرم بوسط البلد، وذلك عقب صلاة المغرب مباشرة، حسب تصريحات صحفية للفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة الممثلين. وكان قد شيع جثمان الراحل منذ ساعات إلى مثواه الأخير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين إلى مقابر العائلة فى منطقة الإباجية، عقب صلاة العصر على الفقيد، بحضور الفنانين منير مكرم، ووفاء عامر، وعبد الله مشرف، والإعلامى محمد الغيطى، وآخرين. توفي الفنان محمد نجم عن عمر 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ورحلة شهدت أعمالا مسرحية محفورة باسمه في تاريخ الفن.
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