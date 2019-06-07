رياضة

إيطاليا وأوكرانيا يتأهلان لنصف نهائي مونديال الشباب

تحرير:علي الزيني ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م
منتخب ايطاليا
منتخب ايطاليا
نجح المنتخب الإيطالي في التأهل إلى نصف نهائي مونديال الشباب تحت 20 سنة، بعدما حقق الفوز على نظيره منتخب مالي بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "ستاديون مييسكي فتيشاش"، ضمن مواجهات دور ربع نهائي المسابقة، جاءت رباعية الأزوري عن طريق كل من، إبراهيما كوني لاعب مالي بالخطأ في مرماه، واندريا بينامونتي "هدفين"، ودافيد فراتسي، في المقابل سجل هدفي النسور سيكو كواتا ومحمد كامارا، ليضرب منتخب ايطاليا موعدًا مع نظيره الأوكراني في نصف النهائي.
وعانى المنتخب المالي من النقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه عثمانو دياكيتي لتدخله القوي على لوكا بلجريني لاعب منتخب إيطاليا في الدقيقة 21، كما أهدر كوايتا فرصة تسجيل هدفا ثالث لمنتخب مالي بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة. وعلى ملعب ستاديون فيدزيفا، واصل
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رسميًا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع هازارد

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أجيري يكشف سر انضمام عبد الله السعيد وسليمان للمنتخب

أبدى خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر ارتياحه للأجواء المحيطة بانطلاق معسكر الفريق استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل التي ستضم 24 منتخبًا لأول مرة بدلا من 16 منتخبا. وقال أجيري في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سعيد جدا لاستجابة اتحاد الكرة لمطلبه بعدم تأخير بداية المعسكر عن الموعد المحدد وتأجيل بعض مباريات المسابقات المحلية إلى ما بعد البطولة تحقيقا لهذا الهدف.
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تأجيل نصف نهائي رولان جاروس بسبب الأمطار

تسبب سوء الأحوال الجوية في توقف مواجهة نوفاك ديوكوفيتش أمام دومينيك ثيم، في الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، عصر اليوم الجمعة، واستكمالها غدًا السبت. توقفت المباراة لفترة قصيرة بسبب هطول الأمطار في المجموعة الثانية ثم توقفت مرة أخرى في المجموعة الثالثة، حيث كان ثيم المصنف الرابع في البطولة ووصيف النسخة الماضية وديوكوفيتش متعادلين في المجموعتين الأولى والثانية والثالثة شهدت تقدم ثيم 3-1، لتكون النتيجة كالتالي: 6-2 لدومنيك ثيم و3-6 لنوفاك ديوكوفيتش ولم تستكمل المجموعة الثالثة التي شهدت تقدم ثيم بنتيجة 3-1.
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فرانس فوتبول: الرياح السيئة تعصف بكرة إفريقيا

"الرياح السيئة تعصف بالكاف، اعتقال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أزمات تحكيمية، كل ذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس الأمم الإفريقية". هكذا بدأت صحيفة "فرانس فوتبول" تحليلها للوضع الحالي في القارة الإفريقية، وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن قرار إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم اعتقال رئيس "كاف"، يلقي بحجاب مظلم على كرة القدم في إفريقيا التي تعاني منذ عقود طويلة من أزمات تحكيمية في كبرى المسابقات، وتزييف أعمار اللاعبين في البطولات العمرية والفساد بجميع أشكاله.
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مالي تبحث عن التأهل للمربع الذهبي لمونديال الشباب

تنطلق، اليوم الجمعة، مباريات ربع نهائي بطولة كأس العالم للشباب، المقامة حاليا في بولندا، وستكون ضربة البداية الساعة 3:30 عصرًا بمواجهة أوكرانيا نظيرتها كولومبيا. وتأهلت أوكرانيا إلى هذا الدور بتصدّر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالتغلب على الولايات المتحدة وقطر، والتعادل مع نيجيريا قبل التغلب على بنما في دور الـ16، أما كولومبيا فوصلت إلى ربع النهائي باحتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى بالتغلب على بولندا وتاهيتي، والخسارة أمام السنغال، قبل التفوق على نيوزيلندا في دور الـ16.
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مالي تصطدم بالأرجنتين في مونديال الشباب

تختتم اليوم مباريات دور الـ16 من منافسات كأس العالم للشباب المقام حاليًا في بولندا، وستكون ضربة البداية بمواجهة آسيوية خالصة، ستجمع بين كوريا الجنوبية واليابان في تمام الساعة 5:30 مساء، وتأهلت كوريا إلى هذا الدور باحتلالها المركز الثاني في المجموعة السادسة، وتتطلع للوصول إلى ربع النهائي للمرة الخامسة محققة أفضل نتيجة لها باحتلال المركز الرابع في نسخة 1983، أما اليابان فوصلت لهذا الدور باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية، وتتطلع للوصول إلى ربع النهائي للمرة الخامسة، بعدما حققت أفضل نتائجها باحتلال الوصافة في نسخة 1999.
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كأس العالم للشباب.. اليابان تكتسح المكسيك بثلاثية

اكتسح المنتخب الياباني نظيره المكسيكي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاديون جوسير، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات، لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا، المقامة حاليًا في بولندا، ليحقق الساموراي، أول فوز لهما في مشوارهم بالبطولة، فيما لم ينجح المنتخب المكسيكي في تحقيق أي نقطة، في إنتظار مباراة الإكوادور وإيطاليا، التي ستقام على ملعب ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك، في وقت لاحق من اليوم.
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