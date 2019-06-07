إيطاليا وأوكرانيا يتأهلان لنصف نهائي مونديال الشباب
تحرير:علي الزيني
٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م
منتخب ايطاليا
نجح المنتخب الإيطالي في التأهل إلى نصف نهائي مونديال الشباب تحت 20 سنة، بعدما حقق الفوز على نظيره منتخب مالي بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "ستاديون مييسكي فتيشاش"، ضمن مواجهات دور ربع نهائي المسابقة، جاءت رباعية الأزوري عن طريق كل من، إبراهيما كوني لاعب مالي بالخطأ في مرماه، واندريا بينامونتي "هدفين"، ودافيد فراتسي، في المقابل سجل هدفي النسور سيكو كواتا ومحمد كامارا، ليضرب منتخب ايطاليا موعدًا مع نظيره الأوكراني في نصف النهائي.
وعانى المنتخب المالي من النقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه عثمانو دياكيتي لتدخله القوي على لوكا بلجريني لاعب منتخب إيطاليا في الدقيقة 21، كما أهدر كوايتا فرصة تسجيل هدفا ثالث لمنتخب مالي بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.
وعلى ملعب ستاديون فيدزيفا، واصل
وعانى المنتخب المالي من النقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه عثمانو دياكيتي لتدخله القوي على لوكا بلجريني لاعب منتخب إيطاليا في الدقيقة 21، كما أهدر كوايتا فرصة تسجيل هدفا ثالث لمنتخب مالي
بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.
وعلى ملعب ستاديون فيدزيفا، واصل منتخب أوكرانيا
، انطلاقته في بطولة كأس العالم للشباب، تحت 20 عامًا، المقامة حاليا في بولندا وتأهل إلى نصف النهائي بتغلبه على كولومبيا، بهدف نظيف، جاء عن طريق دانيلو سكان في الدقيقة 11.
وأنهى المنتخب الكولومبي
، المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لاعبه يوهان كاربونيرو في الدقيقة 85، بعد حصوله على الإنذار الثاني في المباراة التي حفلت بالخشونة والإنذارات للفريقين خاصة المنتخب الكولومبي.