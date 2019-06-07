إيطاليا وأوكرانيا يتأهلان لنصف نهائي مونديال الشباب

تحرير:علي الزيني ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م

منتخب ايطاليا

نجح المنتخب الإيطالي في التأهل إلى نصف نهائي مونديال الشباب تحت 20 سنة، بعدما حقق الفوز على نظيره منتخب مالي بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "ستاديون مييسكي فتيشاش"، ضمن مواجهات دور ربع نهائي المسابقة، جاءت رباعية الأزوري عن طريق كل من، إبراهيما كوني لاعب مالي بالخطأ في مرماه، واندريا بينامونتي "هدفين"، ودافيد فراتسي، في المقابل سجل هدفي النسور سيكو كواتا ومحمد كامارا، ليضرب منتخب ايطاليا موعدًا مع نظيره الأوكراني في نصف النهائي.

وعانى المنتخب المالي من النقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه عثمانو دياكيتي لتدخله القوي على لوكا بلجريني لاعب منتخب إيطاليا في الدقيقة 21، كما أهدر كوايتا فرصة تسجيل هدفا ثالث لمنتخب مالي بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة. وعلى ملعب ستاديون فيدزيفا، واصل