مصر تبني أكبر مدينة طبية بإفريقيا باستثمارات 20 مليار جنيه

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م

السياحة العلاجية في مصر

تستعد مصر للبدء في أعمال تنفيذ أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك باستثمارات تقدر بحوالي 20 مليار جنيه، 90% منها مصرية. وقال المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر -حيث سيتم إنشاء المدينة الطبية- إنه تم معاينة موقع المشروع بشكل أولي، موضحا أن المدينة ستضم 13 معهدا متخصصا في مختلف العلوم الطبية تسع 2000 سريرا، مهبط للإسعاف الطائر، مستشفى تعليمي، حدائق استشفاء طبيعية، مشتل للنباتات الطبية، وذلك بهدف تقديم أحدث ما توصلت إليه علوم الطب فى العالم، والتقنيات الحديثة فى الأجهزة الطبية.

ووجه مندور جميع إدارات جهاز مدينة بدر لإنهاء كل الإجراءات اللازمة، وتسهيل أي متطلبات لهذا المشروع القومي، الذي سيوفر فرص عمل كثيرة للشباب بشكل عام، وأهالي مدينة بدر بشكل خاص. من جانبه، صرح الدكتور محمد سليمان الأمين العام لجامعة بدر والمدينة الطبية، بـأن إدارة المدينة ستعتمد أحدث النظم العالمية، لضمان