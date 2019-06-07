شاومينج يتحدى التعليم: ننشر امتحان العربي الساعة 12

تحرير:أمينة محمود ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م

طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

في تحدٍ صارخ لوزارة التربية والتعليم، كتبت صفحة الغش الإلكتروني الشهيرة "شاومينج بيغشش ثانوية العامة"، اليوم الجمعة، منشورا، يزعم أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة وصل إليهم، وسيتم نشره في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، عبر الجروب الخاص بصفحة شاومينج على تطبيق "واتساب"، قائلا: "العربي وصل وهينزل على الواتس بنموذج الاجابة الساعة 12 بعد 5 ساعات من الآن". من ناحية أخرى أكد مسؤولو امتحانات الثانوية العامة على أن صناديق الأسئلة مؤمنة وتحت حراسة قوات الأمن، ومن المستحيل تسريب الأسئلة، ولا يمكن اختراق أوراق الاسئلة إطلاقا.

وطالب مسؤولو الامتحانات، طلاب الثانوية العامة بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات المغرضة والتي تهدف لتشتيت عقول الطلاب وإثارة البلبلة، ويجب عليهم التركيز على مراجعة المنهج جيدا، مؤكدين أن أسئلة الامتحانات لن تخرج عن المنهج الدراسي، وبعيدة عن التعقيدات، وتراعي جميع الفروق الفردية للطلاب ومستوياتهم. وأعلن