16 قتيلا و45 مصابا.. نزيف الأسفلت في ثالث أيام العيد

مصرع مدرسة وأحفادها الأربعة وزوجة ابنها المأساة الكبرى في حوادث الجمعة.. وفاة 7 أشخاص في كارثة على صحراوي أسوان وإصابة 15 آخرين في تصادم سيارتين

تحرير:نصر الدين عبد المنعم ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م

16 قتيلاً ونحو 45 مصاباً هي حصيلة نزيف الأسفلت وحوادث شهدتها الطرق في 6 محافظات، اليوم الجمعة، فى ثالث أيام العيد، طبقا لبيانات الداخلية الرسمية، كانت المأساة الكبرى في وفاة أسرة واحدة مكونة من 6 أفراد، هم سيدة وأحفادها الأربعة بالإضافة لزوجة ابنها، كانت فى طريق عودتها للمنزل بعد قضاء إجازة العيد بمحافظة الدقهلية، وسقطت بهم السيارة في ترعة الرياح التوفيقي، وجرى نقل الجثث والمصابين من مواقع الحوادث للمستشفيات القريبة، على الرغم من انتشار الخدمات المرورية في فترة الأعياد للحيلولة دون وقوع مثل تلك الحوادث.

مأساة في أجا اتشحت قرية كوم النور مركز أجا بالدقهلية، بالسواد، عقب مصرع 6 أشخاص من أبناء القرية إثر حادث انقلاب سيارتهم الملاكي التي كانوا يستقلونها في مياه الرياح التوفيقي، انتقلت قوات الإنقاذ لانتشال جثامين الضحايا، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات في الملابسات. الحادث الأليم تلقى به

مأساة في أجا

اتشحت قرية كوم النور مركز أجا بالدقهلية، بالسواد، عقب مصرع 6 أشخاص من أبناء القرية إثر حادث انقلاب سيارتهم الملاكي التي كانوا يستقلونها في مياه الرياح التوفيقي، انتقلت قوات الإنقاذ لانتشال جثامين الضحايا، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات في الملابسات. الحادث الأليم تلقى به اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد وقوع الحادث على طريق (أجا - ميت غمر)، أمام قرية ميت معاند، وتبين انقلاب السيارة الملاكي رقم "د و ط 7835".



أسفر الحادث عن مصرع كل من «ميرفت أحمد جادو، 60 سنة، مدرسة وأحفادها: ملك محمد بحر، 7 سنوات، وسجى محمد بحر، عامان، ومصطفى مصطفى عبد الدايم، 5 سنوات ومحمد مصطفى عبد الدايم، 4 أشهر، وزوجة ابنها مروى هلال دويدار، 25 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية كوم النور، مركز أجا.







دماء على طريق الفيوم

بسبب اختلال عجلة القيادة لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، إثر انقلاب سيارتهم في أثناء سفرهم من القاهرة إلى أسيوط، حيث تبلغ لمركز شرطة إطسا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ووجود متوفيين ومصابين بطريق (القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي)، أمام قرية قصر الباسل "اتجاه أسيوط" دائرة المركز. على الفور انتقلت قوات المباحث، والمرور، والحماية المدنية، وتبين انقلاب السيارة رقم «ه م 327» ملاكي، قيادة «أشرف.ي»، 54 عامًا، موظف بشركة للمقاولات، ومقيم شارع علي زهران الجيزة، ما تسبب في مصرعه هو وآخر وإصابة اثنين آخرين.



وبفحص السيارة تبين وفاة أحد رفاق قائد السيارة ويدعى «علي.ع. أ»، 50 عامًا، عامل، وإصابة «حمدي.ي.ع» 54 عامًا، سباك، باشتباه نزيف داخلي بالصدر والبطن وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه، و«أسامة.م.م»، 47 عامًا، نجار، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم يقيمون بشارع مراد بالجيزة.







البحر الأحمر

وفى البحر الأحمر، أُصيب 12 شخصاً، بينهم 7 أطفال، فى حادث اصطدام سيارة ملاكى بعمود إنارة أمام مديرية الأمن بالغردقة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وقال مصدر طبى بالمستشفى إن الإصابات تراوحت ما بين سحجات وكدمات وكسور.







كارثة على الصحراوي الغربي

ميكروباص سوهاج

كما شهد اليوم وقوع حادث تصادم بشع بين سيارتين، ميكروباص و«بيجو» عند الكيلو 55 بالطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة، أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وانتقلت على الفور 11 سيارة إسعاف لنقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة.

فى سوهاج تلقى اللواء هشام الشافعى، مدير الأمن، إخطاراً بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى، وانتقل ضباط مباحث أخميم إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة قائد السيارة عبدالنبى.هـ.أ، 42 عاماً، سائق، وكذا إصابة أربعة من مرافقيه، كما أصيب 9 أشخاص بكدمات، فى حادثى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى، وتوك توك على طريق فرعى بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

في البحيرة

لقى أمين شرطة مصرعه، وأصيب 4 آخرون من زملائه، فى تصادم أتوبيس بسيارة تابعة للداخلية، على الطريق الصحراوى بنطاق محافظة البحيرة.