شاشات لمراقبي الثانوية بالإسكندرية لمتابعة كان 2019
تحرير:محمد مجلي
٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م
تميمة أمم إفريقيا 2019
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن تجهيز الاستراحات الخاصة لرؤساء اللجان بما يليق لتصبح أماكن إعاشة جيدة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق، غدا السبت، وأعلن مصطفى العجمي مدير المديرية، عن تخصيص 23 استراحة بجميع الإدارات، متوفر بها مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والفرش اللازم والتليفزيونات، كاشفا عن توقيع بروتوكول مع إدارة الجامعة لتسكين المقدرين من خارج المحافظة بالمدن الجامعية، وتوفير كافة سبل الراحة، وتجهيز قاعات وشاشات عرض لمتابعة الأحداث الجارية وكأس الأمم الإفريقية 2019.
وقال العجمي، إنه تم إنهاء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، إذ يؤدي 48 ألف طالب امتحاناتهم أمام 140 لجنة، لافتا إلى توفير 9 غرف عمليات منها غرفة مركزية بالمديرية و8 غرف بالإدارات التعليمية.
وأكد على التنسيق مع الأمن العام ومديرية الأمن والصحة والتموين وأمن مديرية التربية والتعليم، لمتابعة خطوط
وقال العجمي، إنه تم إنهاء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، إذ يؤدي 48 ألف طالب امتحاناتهم أمام 140 لجنة، لافتا إلى توفير 9 غرف عمليات منها غرفة مركزية بالمديرية و8 غرف بالإدارات التعليمية.
وأكد على التنسيق مع الأمن العام ومديرية الأمن والصحة والتموين وأمن مديرية التربية والتعليم، لمتابعة خطوط سير الامتحان من ناحية والتنسيق مع اللجنة الثلاثية وشرح التعليمات، وذلك لتوفير بيئة آمنة للطلاب في الامتحانات.
وشدد على المراقبين الالتزام التام بالتعليمات وتوزيع المهام على المراقبين ومراعاة معدلات الكنترول، وضرورة توقيع العاملين باللجنة على إقرارات الموانع وتعليمات الامتحانات، وحظر الدخول بالهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.
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