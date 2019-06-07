شاشات لمراقبي الثانوية بالإسكندرية لمتابعة كان 2019

تحرير:محمد مجلي ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م

تميمة أمم إفريقيا 2019

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن تجهيز الاستراحات الخاصة لرؤساء اللجان بما يليق لتصبح أماكن إعاشة جيدة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق، غدا السبت، وأعلن مصطفى العجمي مدير المديرية، عن تخصيص 23 استراحة بجميع الإدارات، متوفر بها مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والفرش اللازم والتليفزيونات، كاشفا عن توقيع بروتوكول مع إدارة الجامعة لتسكين المقدرين من خارج المحافظة بالمدن الجامعية، وتوفير كافة سبل الراحة، وتجهيز قاعات وشاشات عرض لمتابعة الأحداث الجارية وكأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال العجمي، إنه تم إنهاء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، إذ يؤدي 48 ألف طالب امتحاناتهم أمام 140 لجنة، لافتا إلى توفير 9 غرف عمليات منها غرفة مركزية بالمديرية و8 غرف بالإدارات التعليمية. وأكد على التنسيق مع الأمن العام ومديرية الأمن والصحة والتموين وأمن مديرية التربية والتعليم، لمتابعة خطوط