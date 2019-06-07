مصدر يكشف دوافع تمزيق جسد مسجل خطر بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

مشاجرة

كشف مصدر أمني أن سبب واقعة «فيديو» التعدي على شخص، صباح اليوم الجمعة، بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، هو الثأر، إذ إن المجني عليه مسجل خطر (مشاجرات)، سبق له التعدي على أحدهم الذي خطط له للانتقام منه، واستعان بثلاثة آخرين وأجبروه على النزول من سيارة مرسيدس كان بها، ووجهوا له طعنات متفرقة وأصابوه بطلق خرطوش، ثم استقلوا سيارة نيسان وفروا هاربين من الشارع. وأضاف المصدر لـ«التحرير» أن المجني عليه أصاب أحدهم بوجهه بسلاح أبيض، فعاد لينتقم منه، واصطحب معه آخرين، بالأسلحة البيضاء والآلية.

كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من ضباط قسم ثاني المنصورة، بتعدي 4 ملثمين على أحد الأشخاص في أثناء استقلاله سيارة مرسيدس، أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة لإرهاب الأهالي، ثم مزقه أحد الملثمين بسنج وسيوف. وتبين أن المصاب "إيهاب.س.ع"، 40 عاما، ومقيم بمساكن جديلة، مسجل خطر خناقات