جريمة

مصدر يكشف دوافع تمزيق جسد مسجل خطر بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م
مشاجرة
مشاجرة
كشف مصدر أمني أن سبب واقعة «فيديو» التعدي على شخص، صباح اليوم الجمعة، بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، هو الثأر، إذ إن المجني عليه مسجل خطر (مشاجرات)، سبق له التعدي على أحدهم الذي خطط له للانتقام منه، واستعان بثلاثة آخرين وأجبروه على النزول من سيارة مرسيدس كان بها، ووجهوا له طعنات متفرقة وأصابوه بطلق خرطوش، ثم استقلوا سيارة نيسان وفروا هاربين من الشارع. وأضاف المصدر لـ«التحرير» أن المجني عليه أصاب أحدهم بوجهه بسلاح أبيض، فعاد لينتقم منه، واصطحب معه آخرين، بالأسلحة البيضاء والآلية.
كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من ضباط قسم ثاني المنصورة، بتعدي 4 ملثمين على أحد الأشخاص في أثناء استقلاله سيارة مرسيدس، أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة لإرهاب الأهالي، ثم مزقه أحد الملثمين بسنج وسيوف. وتبين أن المصاب "إيهاب.س.ع"، 40 عاما، ومقيم بمساكن جديلة، مسجل خطر خناقات
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انقلاب-سيارة

16 قتيلا و45 مصابا.. نزيف الأسفلت في ثالث أيام العيد

16 قتيلاً ونحو 45 مصاباً هي حصيلة نزيف الأسفلت وحوادث شهدتها الطرق في 6 محافظات، اليوم الجمعة، فى ثالث أيام العيد، طبقا لبيانات الداخلية الرسمية، كانت المأساة الكبرى في وفاة أسرة واحدة مكونة من 6 أفراد، هم سيدة وأحفادها الأربعة بالإضافة لزوجة ابنها، كانت فى طريق عودتها للمنزل بعد قضاء إجازة العيد بمحافظة الدقهلية، وسقطت بهم السيارة في ترعة الرياح التوفيقي، وجرى نقل الجثث والمصابين من مواقع الحوادث للمستشفيات القريبة، على الرغم من انتشار الخدمات المرورية في فترة الأعياد للحيلولة دون وقوع مثل تلك الحوادث.
سقوط-سيارة (1)

مصرع مدرسة وأحفادها الأربعة وزوجة ابنها بحادث مأساوي

مأساة بكل المقاييس شهدتها قرية كوم النور مركز أجا بالدقهلية، التي اتشحت بالسواد، عقب مصرع 6 أشخاص من أبناء القرية إثر حادث انقلاب سيارتهم الملاكي التي كانوا يستقلونها في مياه الرياح التوفيقي، انتقلت قوات الإنقاذ لانتشال جثامين الضحايا، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات في الملابسات. الحادث الأليم تلقى به اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد وقوع الحادث على طريق (أجا - ميت غمر)، أمام قرية ميت معاند، وتبين انقلاب السيارة الملاكي رقم "د و ط 7835".
إطلاق-نار

رصاصة في رأس «هند».. مأساة هزت أبشواي

"هند" شابة في العقد الثاني من عمرها، اعتادت على أداء واجباتها الزوجية على أكمل وجه، كما أنّها تحترم الكبير والصغير في عائلة زوجها، ويتحاكى الجميع بأدبها وأخلاقها، لم يمهلها القدر لتعيش طويلًا وكما يقول المثل "ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه" نشبت مشادة كلامية بين زوجها وشقيقه تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، وعندما رأت زوجها يحمل سلاحًا تدخلت بسرعة لتفض المشاجرة وتمنع وقوع كارثة فخرجت طلقة من السلاح الناري بحوزة زوجها واستقرت في رأسها فسقطت قتيلة غارقة في دمائها على مرأى ومسمع من أهالي قريتهم الصغيرة.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

نزيف العيد..مصرع شخصين وإصابة أخرين في حادث بالفيوم

بسبب اختلال عجلة القيادة لقي شخصين مصرعهما وأصيب اثنين آخرين، إثر انقلاب سيارتهم أثناء سفرهم من القاهرة إلى أسيوط، حيث تبلغ لمركز شرطة إطسا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ووجود متوفيان ومصابان بطريق (القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي)، أمام قرية قصر الباسل "اتجاه أسيوط" دائرة المركز. على الفور انتقلت قوات المباحث، والمرور، والحماية المدنية، وتبين انقلاب السيارة رقم «ه م 327»ملاكي، قيادة «أشرف. ي»، 54 عامًا، موظف بشركة للمقاولات، ومقيم شارع علي زهران الجيزة، ما تسبب في مصرعه هو وآخر وإصابة اثنين آخرين.
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إطلاق نار - أرشيفية

«أنا كبير المنطقة».. بلطجي يثير الرعب في إمبابة

"أنا كبير المنطقة كلها"، كلمات جاءت على لسان مسجل خطر له باع طويل في عالم الإجرام ما بين وقائع ضرب وبلطجة وسلاح أبيض، مهددا أهالي منطقة سكنه بالإيذاء حال عدم امتثالهم لأوامره، لم يمتثل لتحذيرات البعض بأن ما يرتكبه ستكون عواقبه وخيمة وأن الاستنجاد برجال الشرطة أمر يسير، سرعان ما سينتهي به خلف القضبان، ومن ثم زيادة سجله الإجرامي لدى قوات الأمن، لكن الأمور تعقدت بوتيرة سريعة، أمسك الشاب الثلاثيني ببندقيته الخرطوش وأطلق النار بشكل عشوائي على غرار المشاهد السينمائية.
النقيب-عمر-ياسر (3)

كواليس 180 دقيقة رصاص للثأر من قتلة «ضابط الشرقية»

4 أيام من أعمال البحث والتحري والعمل الشرطي الجاد قاد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى المتورطين في واقعة استشهاد النقيب عمر ياسر عبدالعظيم معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية، حق الشهيد جاء سريعا، رد قوات الأمن لم يتأخر -كعادة جهاز الشرطة- توصلت جهود المباحث إلى مرتكبي الواقعة وأنهم لاذوا بالهرب إلى مزارع الدواجن المهجورة بناحية كفر محمد جاويش دائرة مركز الزقازيق، فانطلقت مأمورية على أعلى مستوى وضع المشاركون فيها نصب أعينهم الثأر لزميلهم الذي انتقل إلى جوار ربه في ليلة القدر.
سيارة -اسعاف

مسجل يطعن ميكانيكيا لخلاف على إصلاح تروسيكل في قليوب

تعدى مسجل خطر على ميكانيكى دراجات نارية بمطواة فى قليوب إثر حدوث مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة للخلاف على إصلاح مركبة تروسيكل خاصة بالمتهم وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد تلقى قسم شرطة قليوب إشارة من المستشفى التخصصى بوصول المدعو "عماد .ا .س" 28 عاما، ميكانيكى دراجات نارية ومقيم بقليوب البلد، دائرة القسم، مصابا بجروح وخذية بالفخذ اليمنى واليسرى، وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه لخطورة حالته.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

شرطة النقل تكشف لغز سرقة إشارات السكة الحديد

نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، برئاسة اللواء مصطفى الرزاز مساعد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، في كشف لغز سرقة مهمات مصلحية "إشارات" خطوط السكك الحديد، وتبين أن مسجل خطر وراء الواقعة، تم القبض عليه وأرشد عن مكان المسروقات.. الواقعة بدأت ببلاغ تلقاه قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة من مهندس كهربائى إشارات بهيئة السكة الحديد، باكتشافه سرقة مهمات خاصة بهيئة السكة الحديد على فترات، عبارة عن 10 ترانسات خاصة بالإشارات على الخطين الطالع والنازل (القاهرة/الإسكندرية) بمنطقة المرازيق بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة.
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