حريق ضخم في ميناء إيراني.. وتدمير 4 قوارب
٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م
حريق - صورة أرشيفية
شب، اليوم الجمعة، حريق هائل في رصيف ميناء "نخل تقي"، التابع لمقاطعة عسلوية في محافظة بوشهر جنوب إيران، وهي منطقة معروف عنها أنها غنية بالنفط، كما أن "نخل تقي" سوقا كبيرة للسلع الأجنبية، وذلك حسبما أعلنت السلطات الإيرانية، فيما أوضحت مصادر، لوكالة "روسيا اليوم"، أن الحريق أسفر عن احتراق 4 قوارب لشحن البضائع بالكامل، وتدخلت فرق الإطفاء لإخماد الحريق، أما التلفزيون الإيراني فأوضح أن سلطات البلاد فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب وقوع الحريق، الذي لم يسفر عن أي خسائر بشرية.
وبحسب "روسيا اليوم"، فإن قوارب الشحن هذه، عادة يتم استخدامها لشحن السلع المهربة من الإمارات باتجاه إيران، وتفرض السلطات الإيرانية عليها ضرائب كبيرة.يذكر أنه في مايو الماضي، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بأن إيران من شبه المؤكد، تقف وراء الهجوم على السفن الذي قبالة السواحل الإماراتية،
وبحسب "روسيا اليوم"، فإن قوارب الشحن هذه، عادة يتم استخدامها لشحن السلع المهربة من الإمارات باتجاه إيران، وتفرض السلطات الإيرانية عليها ضرائب كبيرة.
يذكر أنه في مايو الماضي، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بأن إيران من شبه المؤكد، تقف وراء الهجوم على السفن الذي قبالة السواحل الإماراتية، مشيرا إلى أن عدم حدوث اعتداءات جديدة من طهران دليل على نجاح سياسة الردع الأمريكية.
وأضاف بولتون، في جلسة مع صحفيين بالسفارة الأمريكية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي: "تمت مهاجمة السفن الأربع باستخدام ألغام بحرية، من شبه المؤكد أنها من إيران. هدفنا أن نوضح لإيران وأذرعها أن هذا النوع من الأنشطة قد يؤدي إلى رد قوي جدا من الولايات المتحدة". (التفاصيل)