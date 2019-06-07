حريق ضخم في ميناء إيراني.. وتدمير 4 قوارب

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م

حريق - صورة أرشيفية

شب، اليوم الجمعة، حريق هائل في رصيف ميناء "نخل تقي"، التابع لمقاطعة عسلوية في محافظة بوشهر جنوب إيران، وهي منطقة معروف عنها أنها غنية بالنفط، كما أن "نخل تقي" سوقا كبيرة للسلع الأجنبية، وذلك حسبما أعلنت السلطات الإيرانية، فيما أوضحت مصادر، لوكالة "روسيا اليوم"، أن الحريق أسفر عن احتراق 4 قوارب لشحن البضائع بالكامل، وتدخلت فرق الإطفاء لإخماد الحريق، أما التلفزيون الإيراني فأوضح أن سلطات البلاد فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب وقوع الحريق، الذي لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن قوارب الشحن هذه، عادة يتم استخدامها لشحن السلع المهربة من الإمارات باتجاه إيران، وتفرض السلطات الإيرانية عليها ضرائب كبيرة.يذكر أنه في مايو الماضي، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بأن إيران من شبه المؤكد، تقف وراء الهجوم على السفن الذي قبالة السواحل الإماراتية،