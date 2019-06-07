غدا.. انطلاق مارثوان امتحانات الثانوية العامة

تحرير:أمينة محمود ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م

طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

تنطلق، غدا السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا منهم 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية و118 ألفا و71 طالبا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268 ألفا و938 طالبا في الشعبة العلمية (علوم)، كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبا بنظام (STEM) في 11 لجنة، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة، و1208 من طلاب الدمج، و40 من طلاب المستشفيات، و45 من طلاب السجون.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، 377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، 389 لجنة سير بقطاع المنصورة، 347 لجنة سير بقطاع أسيوط.كما يوجد 76 مركزا لتوزيع الأسئلة،