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«يا عم يا جمال» أحدث أغنيات «بلاك تيما» (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
بلاك تيما
بلاك تيما
طرح فريق "بلاك تيما"، المكون من الثلاثي أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده، أغنية "يا عم يا جمال" ثالث أغاني ألبوم "لون الكاكاو"، عبر قناة "موسيقى تي في" على موقع "يوتيوب" وعدد كبير من متاجر الشراء ومن بينها: "آيتونز، أنغامي، ديزر، سبوتيفاي، موسيقى ستور"، وهي أغنية من التراث، وقام بإعادة توزيعها هاني ربيع، مكس وماستر ماهر صلاح، ماكير عزت حلمي، مدير إنتاج مينا مكرم، تصوير إسلام شلبي، سيشن رؤية فنية ريتشارد الحاج وإسلام بيبو، جرافيك ديزاين تامر مجدي، موشن جرافيك أبانوب كمال.
من جانبه قال المنتج ريتشارد الحاج، إنه سيتم طرح أغنية جديدة من ألبوم "لون الكاكاو" غدًا السبت، وتحمل عنوان "يا تريلا" من التراث أيضًا، يليها أغنية "يا نجمة"، موضحًا أن الألبوم يعد إعادة إحياء للتراث النوبي. ميني ألبوم بلاك تيما "لون الكاكاو" يضم 5 أغان، ويحتوي على أنماط غنائية متنوعة، وهو فكرة ريتشارد
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نوال-الزغبي (2)

رد نوال الزغبي على رغبتها في الزواج من وائل كفوري

خرجت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، عن صمتها، للتحدث لأول مرة عن الشائعات التي خرجت حول رغبتها في الزواج من مواطنها الفنان وائل كفوري، خاصة بعد إعلان طلاقه من زوجته أنجيلا بشارة. وأكدت نوال الزغبي أنها لا تفكر في الزواج، وكتبت النجمة الذهبية، عبر حسابها بموقع "تويتر"، مساء اليوم الجمعة: "وائل كفوري صديق عزيز على قلبي كتير، وأنا ما عم فكر بالزواج أبدًا، بس لما انسألت إذا وائل كفوري تقدملك للزواج قلت ما في امرأة بترفض طلبه، بس أنا بتجمعني فيه صداقة أهم من هذا الشيء".
الشيخ إمام

الشيخ إمام.. صوت أحمد فؤاد نجم ورمز الأغنية الوطنية

قضى وقتا طويلا من حياته داخل الزنزانة، ويعتبر أول سجين بسبب الغناء في تاريخ الثقافة العربية، الشيخ إمام محمد أحمد عيسى، الذي أوجد للدفاع عن القضية شكلًا جديدًا أكثر قوة ونعومة، فالعود كان سلاحه، وكلمات صديق عمره الراحل أحمد فؤاد نجم هي ذخيرته، ورغم مرور السنين وتعاقب الأجيال ومعهما تطورت أشكال الغناء وتعددت، وكذلك الألحان، فإن أعمال الشيخ إمام الذي تحل علينا اليوم، 7 يونيو، ذكرى وفاته عام 1995، تبقى لها بريقها الخاص الذي لا ينطفئ، وحضورها الدائم الذي لا يبهت في أذهاننا، وكذلك في أذهان من سبقنا وبالتأكيد من سيعقبنا.
وائل-كفورى

وائل كفوري ينفصل عن زوجته.. وهذه علاقة نوال الزغبي

أعلنت الإعلامية ريما نجيم، المقربة من مواطنها الفنان اللبناني وائل كفوري، انفصاله رسميا عن زوجته أنجيلا بشارة، وذلك عبر برنامجها الإذاعي الصباحي "مع ريما" عبر محطة "صوت الغد". وقالت ريما تعليقا على الهجوم الذي طال نوال الزغبي عقب تصريحها بأنها ستوافق على الزواج بكفوري إذا طلبها: "قامت القيامة ولم تقعد، نوال منفصلة وممكن تقول اللي بدها إياه، وأنا أريد أن أعلن أن وائل كفوري رجل مطلق رسميا، كفى هالحملة غير المبررة، عنده عيلة حلوة بنتين وزوجة سابقة علاقتهم مليحة، وائل كفوري قال لي احسميها على الهواء، بشكرك على ثقتك وموفق في حياتك".
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بلاك-تيما

طرح ألبوم «لون الكاكاو» لـ«بلاك تيما» في عيد الفطر

قرر المنتج ريتشارد الحاج، طرح ميني ألبوم جديد باسم "لون الكاكاو" لفريق "بلاك تيما"، أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده، في عيد الفطر، على قناة "موسيقى تي في" بموقع الفيديوهات القصيرة "يوتيوب"، إضافة إلى عدد كبير من متاجر الشراء ومنها "آيتونز، أنغامي، ديزر ، سبوتيفاي، موسيقى ستور". الميني ألبوم يضم 5 أغان متنوعة، ويعد نقله موسيقية كبيرة لبلاك تيما، تولى توزيعه هاني ربيع وتعاونوا فيه مع الشعراء منتصر حجازي وميدو زهير وألحان محمد عبده وأمير صلاح الدين، مهندس صوت ماهر صلاح، منتج فني إسلام بيبو.
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