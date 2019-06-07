«يا عم يا جمال» أحدث أغنيات «بلاك تيما» (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

بلاك تيما

طرح فريق "بلاك تيما"، المكون من الثلاثي أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده، أغنية "يا عم يا جمال" ثالث أغاني ألبوم "لون الكاكاو"، عبر قناة "موسيقى تي في" على موقع "يوتيوب" وعدد كبير من متاجر الشراء ومن بينها: "آيتونز، أنغامي، ديزر، سبوتيفاي، موسيقى ستور"، وهي أغنية من التراث، وقام بإعادة توزيعها هاني ربيع، مكس وماستر ماهر صلاح، ماكير عزت حلمي، مدير إنتاج مينا مكرم، تصوير إسلام شلبي، سيشن رؤية فنية ريتشارد الحاج وإسلام بيبو، جرافيك ديزاين تامر مجدي، موشن جرافيك أبانوب كمال.

من جانبه قال المنتج ريتشارد الحاج، إنه سيتم طرح أغنية جديدة من ألبوم "لون الكاكاو" غدًا السبت، وتحمل عنوان "يا تريلا" من التراث أيضًا، يليها أغنية "يا نجمة"، موضحًا أن الألبوم يعد إعادة إحياء للتراث النوبي. ميني ألبوم بلاك تيما "لون الكاكاو" يضم 5 أغان، ويحتوي على أنماط غنائية متنوعة، وهو فكرة ريتشارد