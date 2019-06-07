إرهاب

«يؤيد داعش».. من حاول تفجير «تايمز سكوير»؟

تحرير:وكالات ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م
الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
حاول، اليوم الجمعة، شخص شن هجوم بقنابل يدوية أو أجهزة تفجير على ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة، وسط مدينة نيويورك، وذلك حسبما أعلنت سلطات المدينة، مؤكدة اعتقال هذا الشخص، إلا أنه لم تكشف عن هويته حتى الآن، وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، فإنه يخضع للتحقيق من قبل وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI". ولا تمثل محاولة الهجوم أي تهديد للساحة حاليا، وذلك بحسب مصادر في وحدات إنفاذ القانون، التي أكدت أن اعتقال الرجل كان بفضل خطة سرية ساعدت في تعقبه داخل منطقة كوينز في نيويورك.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الرجل يواجه اتهامات بالحصول على أسحلة بشكل غير قانوني، وهو من نيويورك، وعمره 22 عاما، من منطقة جاكسون هايتس في مقاطعة كوينز، ويطلق على نفسه اسم "عاشق العلم".اقرأ أيضا| اعتقال شخص حاول الهجوم على «تايمز سكوير» بالقنابلوأوضحت عريضة، أن الشاب حصل على مسدسين من نوع جلوك 16 عن طريق
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الشرطة الأمريكية - أرشيفية

اعتقال شخص حاول الهجوم على «تايمز سكوير» بالقنابل

حاول، اليوم الجمعة، شخص شن هجوم بقنابل يدوية أو أجهزة تفجير على ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة، وسط مدينة نيويورك، وذلك حسبما أعلنت سلطات المدينة، مؤكدة اعتقال هذا الشخص، إلا أنه لم تكشف عن هويته حتى الآن، وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، فإنه يخضع للتحقيق من قبل وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI". ولا تمثل محاولة الهجوم أي تهديد للساحة حاليا، وذلك بحسب مصادر في وحدات إنفاذ القانون، التي أكدت أن اعتقال الرجل كان بفضل خطة سرية ساعدت في تعقبه داخل منطقة كوينز في نيويورك.
داعش

تنظيم داعش الإرهابي يتبنى تفجيرات كابول

لم تكد تمر سوى ساعات على حادث التفجيرات الثلاثة التي وقعت، اليوم الأحد، في العاصمة الأفغانية كابول، والتي نتج عنها وفاة شخصين وإصابة 24 آخرين، حتى أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرات، وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن الانفجار الأول سببه قنبلة كانت مثبتة في أتوبيس يقل طلاب جامعيين، وبعد ذلك بحوالي ثلث الساعة انفجرت قنبلتان كانتا مزروعتين على جانب الطريق في ذات المنطقة، وذلك بحسب تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
عمر-البشير (4)

ما مستقبل الحركة الإسلامية بعد الإطاحة بالبشير؟

تثار التساؤلات حول مستقبل الحركة الإسلامية بالسودان، وحزب المؤتمر المنبثق منها، بعدما حكم ممثلها في السلطة عمر البشير، البلاد لثلاثة عقود، انتهت بالإطاحة به بعد انتفاضة شعبية اندلعت في ديسمبر الماضي، وتطورت الأحداث بعدها، لتصل لذروتها في 11 أبريل، حيث استجاب عوض بن عوف وزير دفاع البشير، لمطالب الجماهير بالتدخل لإزاحته.. ولم يصدر بحق الحركة أي قرارات من المجلس العسكري الحاكم، لحظرها أو عزل أعضائها بأجهزة الدولة، وسط صمت قادتها تجاه الأحداث السياسية التي مر بها السودان مؤخرا، بينما بدأت كيانات جديدة سياسية تنبثق منها، وتعلن عن نفسها، برؤى مشابهة.
عمر-البشير (8)

وقائع حُكم الإخوان في السودان: مذابح وتقسيم البلاد

حكمت الحركة الإسلامية، وهي التيار الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين، السودان لثلاثة عقود مستمرة، عبر مُمثلها وأبرز كوادرها الضابط السابق عُمر محمد حسن البشير، ليظل قابعًا على السلطة كُل هذه السنوات الطويلة، ساعيا لترسيخ سلطاته بوسائل متعددة كان عنوانها الرئيسي محو كُل معارض لسياسته، وإدخال البلد في كم من الحروب الداخلية والخارجية، متزامنا كُل ذلك مع انهيار الأوضاع الاقتصادية. وكان العامل الرئيسي للحركة الإسلامية في تمرير هذه السياسات التي أدت لثورة شعبية أطاحت بحُكم البشير هو استخدام الشريعة الإسلامية من أجل كسب ود الشعب دوماً وتمرير سياسته.
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الشرطة الأمريكية - أرشيفية

اعتقال شخص حاول الهجوم على «تايمز سكوير» بالقنابل

حاول، اليوم الجمعة، شخص شن هجوم بقنابل يدوية أو أجهزة تفجير على ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة، وسط مدينة نيويورك، وذلك حسبما أعلنت سلطات المدينة، مؤكدة اعتقال هذا الشخص، إلا أنه لم تكشف عن هويته حتى الآن، وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، فإنه يخضع للتحقيق من قبل وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI". ولا تمثل محاولة الهجوم أي تهديد للساحة حاليا، وذلك بحسب مصادر في وحدات إنفاذ القانون، التي أكدت أن اعتقال الرجل كان بفضل خطة سرية ساعدت في تعقبه داخل منطقة كوينز في نيويورك.
داعش

تنظيم داعش الإرهابي يتبنى تفجيرات كابول

لم تكد تمر سوى ساعات على حادث التفجيرات الثلاثة التي وقعت، اليوم الأحد، في العاصمة الأفغانية كابول، والتي نتج عنها وفاة شخصين وإصابة 24 آخرين، حتى أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرات، وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن الانفجار الأول سببه قنبلة كانت مثبتة في أتوبيس يقل طلاب جامعيين، وبعد ذلك بحوالي ثلث الساعة انفجرت قنبلتان كانتا مزروعتين على جانب الطريق في ذات المنطقة، وذلك بحسب تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
أطفال-داعش

العراق يسلم أنقرة 188 طفلا تركيا أعضاء في داعش

قال متحدث قضائي عبد الستار بيرقدار، اليوم الأربعاء، إن العراق سلم أنقرة أكثر من 188 طفلا تركيا هم أبناء من يشتبه أنهم أعضاء في تنظيم داعش، بحضور مسؤولين من حكومتي البلدين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، موضحا أن التسليم تم في مطار بغداد وحضره مسؤولون من السلطة القضائية العراقية حتى صعد الأطفال إلى الطائرة التي ستأخذهم إلى بلدهم، وأن محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلمت الجانب التركي 188 طفلا خلفهم داعش الإرهابي في العراق.
منفذى-تفجيرات-سريلانكا (2)

من هو زهران هاشم العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا؟

رجل أسمر في أول الأربعينيات، ذو لحية طويلة، ورداء أبيض يرتديه في خُطبه النارية المتشددة، التي كان يطل من خلالها "زهران هاشم" العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا، على متابعيه من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"يوتيوب"، كما كان حساب باسم "الغربة ميديا" التابع لتنظيم داعش ينشر خطبه المحرضة، ويعتبر من أشهر المحاضرين في جماعة التوحيد الوطنية المتورطة في سلسلة التفجيرات الأخيرة التي ضربت سريلانكا في 21 أبريل الماضي، صباح عيد الفصح، وخلفت نحو 321 قتيلا، وأكثر من 520 مصابا.
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