«يؤيد داعش».. من حاول تفجير «تايمز سكوير»؟

تحرير:وكالات ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية

حاول، اليوم الجمعة، شخص شن هجوم بقنابل يدوية أو أجهزة تفجير على ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة، وسط مدينة نيويورك، وذلك حسبما أعلنت سلطات المدينة، مؤكدة اعتقال هذا الشخص، إلا أنه لم تكشف عن هويته حتى الآن، وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، فإنه يخضع للتحقيق من قبل وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI". ولا تمثل محاولة الهجوم أي تهديد للساحة حاليا، وذلك بحسب مصادر في وحدات إنفاذ القانون، التي أكدت أن اعتقال الرجل كان بفضل خطة سرية ساعدت في تعقبه داخل منطقة كوينز في نيويورك.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الرجل يواجه اتهامات بالحصول على أسحلة بشكل غير قانوني، وهو من نيويورك، وعمره 22 عاما، من منطقة جاكسون هايتس في مقاطعة كوينز، ويطلق على نفسه اسم "عاشق العلم".اقرأ أيضا| اعتقال شخص حاول الهجوم على «تايمز سكوير» بالقنابلوأوضحت عريضة، أن الشاب حصل على مسدسين من نوع جلوك 16 عن طريق