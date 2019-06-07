رياضة

أجيري يكشف سر انضمام عبد الله السعيد وسليمان للمنتخب

قبل أيام معدودة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحدث خافيير أجيري مدرب الفراعنة عن معسكر المنتخب وأسباب ضم عبد الله السعيد ووليد سليمان ولماذا منحهما الفرصة
تحرير:أحمد بركات ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
أبدى خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر ارتياحه للأجواء المحيطة بانطلاق معسكر الفريق استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل التي ستضم 24 منتخبًا لأول مرة بدلا من 16 منتخبا. وقال أجيري في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سعيد جدا لاستجابة اتحاد الكرة لمطلبه بعدم تأخير بداية المعسكر عن الموعد المحدد وتأجيل بعض مباريات المسابقات المحلية إلى ما بعد البطولة تحقيقا لهذا الهدف.
وأضاف أجيري أن بدء المعسكر بـ23 لاعبا منذ اليوم الأول يعكس مدى الجدية في الإعداد للبطولة، ومن ثم فإنه لا توجد أمامه أي مصاعب نحو هذا الإعداد الذي نضع عليه آمالا كبيرة للظهور بالمستوى المطلوب لتحقيق الهدف الأكبر من مشاركتنا وهو الفوز بكأس الأمم الإفريقية. وأكد أن سلامة جميع اللاعبين الموجودين معه في
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مدرب المنتخب يكشف سر ضم وليد سليمان وأحمد علي

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، عن سر انضمام وليد سليمان، لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر. وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم إفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان».
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المنتخب: السعيد الأفضل في مصر وقد نغير الخطة من أجله

قال تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، إنه سيتم استبعاد لاعبين اثنين من قائمة الفراعنة لمعسكر يونيو المقبل، موضحًا أن أحد هذين اللاعبين سيكون حارس مرمى. وأضاف تيتو في تصريحات لبرنامج «الماتش» على فضائية «صدى البلد»، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفهم الانتقادات والجدل الدائر بشأن القائمة، مشيرًا إلى أنه أمر طبيعي في عالم كرة القدم. وأوضح تيتو أن جهاز المنتخب، يتفهم الانتقادات بعد إعلان قائمة البطولة، وأنها تحدث في أي دولة بالعالم، والجهاز الفني يتقبل الأمر، لكنه يتمنى أن تزول هذه الانتقادات بعد أسبوعين من الآن ويتحد الجميع قبل البطولة.
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