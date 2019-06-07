أجيري يكشف سر انضمام عبد الله السعيد وسليمان للمنتخب

قبل أيام معدودة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحدث خافيير أجيري مدرب الفراعنة عن معسكر المنتخب وأسباب ضم عبد الله السعيد ووليد سليمان ولماذا منحهما الفرصة

تحرير:أحمد بركات ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م

أبدى خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر ارتياحه للأجواء المحيطة بانطلاق معسكر الفريق استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل التي ستضم 24 منتخبًا لأول مرة بدلا من 16 منتخبا. وقال أجيري في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سعيد جدا لاستجابة اتحاد الكرة لمطلبه بعدم تأخير بداية المعسكر عن الموعد المحدد وتأجيل بعض مباريات المسابقات المحلية إلى ما بعد البطولة تحقيقا لهذا الهدف.

وأضاف أجيري أن بدء المعسكر بـ23 لاعبا منذ اليوم الأول يعكس مدى الجدية في الإعداد للبطولة، ومن ثم فإنه لا توجد أمامه أي مصاعب نحو هذا الإعداد الذي نضع عليه آمالا كبيرة للظهور بالمستوى المطلوب لتحقيق الهدف الأكبر من مشاركتنا وهو الفوز بكأس الأمم الإفريقية. وأكد أن سلامة جميع اللاعبين الموجودين معه في

وأضاف أجيري أن بدء المعسكر بـ23 لاعبا منذ اليوم الأول يعكس مدى الجدية في الإعداد للبطولة، ومن ثم فإنه لا توجد أمامه أي مصاعب نحو هذا الإعداد الذي نضع عليه آمالا كبيرة للظهور بالمستوى المطلوب لتحقيق الهدف الأكبر من مشاركتنا وهو الفوز بكأس الأمم الإفريقية.



وأكد أن سلامة جميع اللاعبين الموجودين معه في المعسكر من الناحيتين البدنية والنفسية تعطي للجهاز الفني حرية العمل لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل، محاولين استغلال المباراتين الوديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 من الشهر الحالي لوضع اللمسات الفنية المحددة لما سيكون عليه شكل ومظهر الفريق في البطولة.

وحول اختياراته للاعبين المشاركين في المعسكر، قال أجيري إن لديه لاعبين اثنين يعتبران جديدين على تشكيلة الفريق منذ توليه مهمته، وهما عبد الله السعيد ووليد سليمان، مشيرا إلى أنه يعرفهما جيدا وأنهما يتمتعان بمستويات عالية، حيث قدم السعيد مستوى عاليا مع بيراميدز في الدوري منذ أن انضم إليه في يناير الماضي، ومع نقل البطولة الإفريقية إلى مصر فتحت الأبواب أمامهما للاختيار والاستفادة من خبراتهما العالية ومستوياتهما المتميزة.

أضاف أجيري بأنه سعيد جدا بالتعامل مع السعيد وسليمان لأنهما بالفعل لاعبان مختلفان في كل شيء من ناحية الروح والاحترافية والجوانب الفنية التي يتمتعان بها.



ويرى أجيري أن أحمد علي مهاجم المقاولون سيشعل الحماس على مركز المهاجم الصريح في المنتخب مع كل من أحمد حسن كوكا ومروان محسن، مشيرا إلى أن أحمد علي كان دائما تحت مراقبته وسبق أن ضمه إلى صفوف الفريق، إلا أن الظروف لم تكن في صالحه، حيث أصيب ولم يتمكن من استكمال المشاركة واللعب مع منتخب بلاده.



وأشار أجيري خلال حديثه عن اختياراته إلى نبيل دونجا لاعب فريق بيراميدز، مؤكدا أنه معجب جدا بأسلوبه في اللعب وأدائه موسما جيدا، وذلك بالإضافة إلى بقية اللاعبين الذين سبق لهم الانضمام إلى المنتخب الوطني والعمل معه.



وعن رؤيته لمستوى المنتخبات الثلاثة التي تضمها المجموعة الأولى للبطولة مع مصر.. رد أجيري قائلاً: "فرق زيمبابوي وأوغندا والكونغو تتشابه إلى حد كبير، فهي منظمة داخل الملعب وتمتلك سرعات عالية تفيدها في تنفيذ الهجمات المرتدة التي تعتمد عليها، ما سيشكل علينا ضغوطا إضافية في إتمام عملية التسجيل في مرمى المنافس، وهو ما يتطلب أن يكون تركيزنا في أعلى مستوياته لضرب هذه الطرق واستغلال الفرص التي تتاح لنا".



وعما إذا كانت اختياراته للقائمة شملت هذه الأسباب الفنية.. أجاب أجيري أنه بالفعل عمد إلى اختيار اللاعبين الذين يجيدون الأداء بأشكال مختلفة وصولا إلى أن يتمكن الفريق من الدفاع الجيد والمنظم، وفي الوقت نفسه يستطيع أن يتحول إلى الهجوم بسرعة وإجادة، حيث يرى أن لديه عناصر عدة لتحقيق ذلك أمثال أحمد أيمن منصور وباهر محمدي وأحمد حجازي ودونجا وطارق حامد.



وعن رؤيته لشكل المنافسة على البطولة.. قال أجيري إن هناك خمسة منتخبات من بينها مصر تعد فرقا قوية، إلا أن مصر لديها ميزات إضافية لا بد أن تستغلها جيدا في مقدمتها أنها ستلعب على أرضها مما يوفر عليها الكثير، مشيرا إلى أن الفريق الذي يسعى لإحراز البطولة يجب ألا يخشى أي منافس وأن يكون لديه الثقة في إمكانية تجاوزه في أي مرحلة من مراحل البطولة.



واختتم أجيري حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الكرة المصرية.. حيث قال: "اللعب على أرضنا شيء جيد ويكسبنا حظوظا أفضل، وهو ما يجعل لكم دورا كبيرا في تتويج منتخب بلادكم بهذه البطولة، فلا تضيعوا الفرصة، وكونوا على قلب رجل واحد مع لاعبيكم حتى تتحقق لنا السعادة جميعا".