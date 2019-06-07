رسميًا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع هازارد

تحرير:علي الزيني ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م

قميص هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تعاقده مع النجم البلجيكي ايدين هازارد لاعب وسط تشيلسي، حتى عام 2024، وذلك بعد إنهاء الملكي كل البنود الخاصة بالتعاقد معه، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم هازارد لجماهير ريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم الخميس المقبل الموافق الثالث عشر من شهر يونيو الجاري، ليصبح هازارد ثالث الصفقات التي أبرمها الريال في سوق الانتقالات الصيفية، بعد البرازيلي إيدير ميليتو قامًا من بورتو البرتغالي، والصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقضى هازارد 7 سنوات في صفوف تشيلسي منذ الانتقال إليه عام 2012 قادما من ليل مقابل 35 مليون يورو، وحقق الدوري الأوروبي في أول مواسمه مع البلوز، وهي نفس البطولة التي ودّع بها جماهير تشيلسي بعد أن قادهم للظفر بها مجددا على حساب أرسنال في آخر مبارياته يوم 29 مايو الماضي، مواجهة شهدت تسجيله هدفين وصناعته