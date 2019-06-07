رياضة

رسميًا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع هازارد

تحرير:علي الزيني ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م
قميص هازارد
قميص هازارد
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تعاقده مع النجم البلجيكي ايدين هازارد لاعب وسط تشيلسي، حتى عام 2024، وذلك بعد إنهاء الملكي كل البنود الخاصة بالتعاقد معه، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم هازارد لجماهير ريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم الخميس المقبل الموافق الثالث عشر من شهر يونيو الجاري، ليصبح هازارد ثالث الصفقات التي أبرمها الريال في سوق الانتقالات الصيفية، بعد البرازيلي إيدير ميليتو قامًا من بورتو البرتغالي، والصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني.
وقضى هازارد 7 سنوات في صفوف تشيلسي منذ الانتقال إليه عام 2012 قادما من ليل مقابل 35 مليون يورو، وحقق الدوري الأوروبي في أول مواسمه مع البلوز، وهي نفس البطولة التي ودّع بها جماهير تشيلسي بعد أن قادهم للظفر بها مجددا على حساب أرسنال في آخر مبارياته يوم 29 مايو الماضي، مواجهة شهدت تسجيله هدفين وصناعته
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حقيقة صورة البلجيكي هازارد بقميص ريال مدريد

ما زال الجميع ينتظر الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة، حيث كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية حقيقة قميص النجم البلجيكي إيدين هازارد، الذي انتشر خلال الساعات الماضية في متجر نادي ريال مدريد بمدينة برشلونة الإسبانية، بعدما قام أليكس جارسيا أحد مواطني إسبانيا، بنشر قميص هازارد يحمل رقم 7 يباع داخل المتجر، لتنتشر الصورة بشكل كبير، وخرج البعض لينفي حقيقة الصورة، قبل أن تتواصل صحيفة ماركا مع المتجر وتتأكد من صحة الصورة، حيث قالت: "تواصلنا مع المتجر الموجود في المطار وأكد لنا أن قميص هازارد بالرقم 7 يُباع بالفعل وسعره 147.95 يورو".
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تفاصيل جديدة في صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني، توصل لاتفاق نهائي بشأن التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي وافق على انتقال هازارد إلى النادي الملكي مقابل 88 مليون جنيه إسترليني، مع وضع عدة بنود في العقد قد ترفع قيمة الصفقة إلى 130 مليون إسترليني، حيث وافق ريال مدريد على وضع هذه البنود لإغراء النادي اللندني من أجل إتمام الصفقة.
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هازارد يعلن رحيله عن تشيلسي: حان الوقت لتحد جديد

أخيرًا أعلن النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي رحيله عن ناديه، وخوض تحدٍّ جديد في الفترة المقبلة، معلقًا: أتصور أنها لحظة الوداع، لكن في كرة القدم لا يمكن التنبؤ بالمستقبل على أية حال». وارتبط اسم هازارد طيلة الأسابيع الماضية، بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، حيث أفادت تقارير صحفية عديدة، بأن الاتفاق قد تم مع اللاعب وناديه، وينتظر الطرفان فقط حتى نهائي الدوري الأوروبي -الذي حسمه البلوز بقيادة هازارد بنتيجة 4-2- للإعلان عن إتمام الصفقة.
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تشيلسي يطالب بـ130 مليون إسترليني للتخلي عن هازارد

طالب نادي تشيلسي بالحصول على 130 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على رحيل نجمه البلجيكي إيدين هازارد، وذلك على الرغم من أن ريال مدريد أبرز المهتمين بضم هازارد، لا يقيمه بأكثر من 88 مليون إسترليني خاصة أنه عقده ينتهي مع تشيلسي العام المقبل، وبالتالي من حقه أن يوقع لأي فريق بالمجان في شهر يناير المقبل، وأوضح موقع "سكاي سبورتس"، أن تشيلسي لا يضع نفسه تحت ضغط البيع، حيث بدأ في تعديل شروط رحيل إيدين هازارد البالغ من العمر 28 عامًا من قبل مدير النادي مارينا جرانوفسكايا.
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