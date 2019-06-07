بسبب الزحام.. سائق يدهس ثلاثة أشقاء بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م

تصادم

تسبب الزحام والتكدس المروري الشديد بسبب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، في دهس سائق ثلاثة أشقاء بسيارته في أثناء وقوفهم على جانب الطريق، بقرية "حلفا" على طريق أبو عش التابع لمركز إطسا بمحافظة الفيوم. تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد اصطدام السيارة رقم (ف.ب د 4837) قيادة "عبد الرحمن.س.ع"، 42 عامًا، سائق، مقيم بمطول، دائرة المركز بكل من "محمد.ح.ص"، 30 عامًا، فلاح ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وشقيقه عرفة، 29 عامًا، عامل مصابا بكسر في الضلوع، وشقيقهما الثالث أحمد، 26 عامًا، مصاب بكسور متعددة بالجسم واشتباه نزيف داخلي.

انتقلت قوات المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين اصطدام السيارة بالأشقاء الثلاثة خلال توقفهم على جانب الطريق، ما أدى لحدوث إصابتهم وكذا اصطدامها بعمود إنارة على جانب الطريق، ما أدى لسقوطه دون انقطاع الكهرباء عن باقي أعمدة الإنارة. بسؤال قائد السيارة، علل حدوث الواقعة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده بسبب

انتقلت قوات المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين اصطدام السيارة بالأشقاء الثلاثة خلال توقفهم على جانب الطريق، ما أدى لحدوث إصابتهم وكذا اصطدامها بعمود إنارة على جانب الطريق، ما أدى لسقوطه دون انقطاع الكهرباء عن باقي أعمدة الإنارة.



بسؤال قائد السيارة، علل حدوث الواقعة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده بسبب ازدحام الطريق.



تم نقل المصابين الأول والثاني لمستشفى الفيوم العام، والثالث لمستشفى الحياة الخاصة، كما تم إخطار هندسة كهرباء الفيوم لإرسال مسؤولي الصيانة لإصلاح العمود.



وتمكنت قوات الأمن من إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية، والتحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر بالواقعة المحضر رقم 10318 جنح مركز إطسا وتولت النيابة التحقيق.



