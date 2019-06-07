رياضة

استعدادا لأمم إفريقيا.. أزمة في معسكر جنوب إفريقيا

تحرير:علي الزيني ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م
جنوب إفريقيا
جنوب إفريقيا
شهد معسكر منتخب جنوب إفريقيا حادثة غريبة، خلال تحضيراته لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر بداية من الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري وحتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل، حيث اختفى ريفالدو كويتزي لاعب فريق صن داونز، عن معسكر منتخب "البافانا بافانا"، دون معلومة لدى مسؤولي المنتخب، وكذلك المدرب الإنجليزي ستيوارت باكستر عن مكان وجوده، ووفقًا لما نشرته صحف جنوب إفريقيا، فإن اللاعب تقدم بطلب لمدربه من أجل التغيب ليوم واحد لزيارة والدته المريضة، لكنه ذهب دون رجعة منذ 4 أيام.
موقع "كيك أوف" الجنوب إفريقي، نشر تصريحات للمدرب ستيوارت باكستر يتحدث فيها عن هذه القضية التي تفجرت في أثناء تحضيرات المنتخب، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة أمم إفريقيا، قائلًا: "يوم الأحد الماضي اتصل بي المدافع ريفالدو وأكد لي أن والدته مريضة وقريبة من الوفاة، وعليه زيارتها بشكل عاجل". واختتم تصريحاته:
اقرأ المزيد
منتخب-فرنسا-للسيدات‎

افتتاح مونديال السيدات.. فرنسا تكتسح كوريا الجنوبية

اكتسح منتخب فرنسا نظيره منتخب الكوري الجنوبي، بأربعة أهداف نظيفة في افتتاح مباريات كأس العالم للسيدات لكرة القدم 2019 في فرنسا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد بارك دي برنس، وشهدت المباراة تفوقا واضحا طوال التسعين دقيقة، وكان بمقدور فرنسا الخروج بنتيجة أكبر لتحقق الفوز الأول في مباريات المجموعة الأولى، ولم تتمكن لاعبات المنتخب الكوري من تحقيق أي خطورة تذكر على مرمى سيدات فرنسا، اللاتي نجحن في اقتناص أول ثلاث نقاط وتصدرن المجموعة الأولى.
منتخب-تونس

استعداداً لأمم إفريقيا.. تونس تهزم العراق ودياً

فاز المنتخب التونسي لكرة القدم على نظيره المنتخب العراقي بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب رادس، ضمن استعدادات نسور قرطاج لمنافسات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. وأوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر يوم 12 أبريل الماضي تحت سفح الأهرامات في الجيزة، المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات: مالى، موريتانيا، أنجولا، بالإضافة إلى نسور قرطاج.
أحمد-احمد‎ (1)

مستشارة بالكاف: هكذا تعرضت للتحرش من أحمد أحمد

نشرت صحيفة تايمز الأمريكية حقائق جديدة في قضية تحرش أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسيدات الكاف، حيث حصلت الصحيفة الأمريكية على تصريحات من مريم دياكيت، مستشارة العلاقات العامة السابقة للكاف، وكشفت تفاصيل ما دار بينها وبين رئيس الكاف. وكشفت دياكيت أن أحمد أحمد تحرش بها عام 2017 في أثناء وجودهما في الرباط عاصمة المغرب، حيث رفضت الزواج منه أو الذهاب معه إلى غرفته، كما طالبها، من أجل الاستمرار في عملها الخاص بالاتحاد الإفريقي، قائلة: "أحمد أحمد رفض أن يجعلني أعمل لأنني رفضت أن أتزوجه.. وقال لي تعالي إلى غرفتي لكي تحصلي على العمل".
اقرأ المزيد من الأخبار
أحمد أحمد رئيس الكاف

رئيس الكاف يتحدث عن المخاوف الأمنية في بطولة إفريقيا

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن لجنة خاصة تم تشكيلها للتعامل مع المخاوف الأمنية، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين خلال زيارته إلى جنوب إفريقيا والتي تستغرق يومين، قائلا: "الأمن يمثل مشكلة كبيرة في أنحاء العالم، وليس في مصر فقط، لا توجد دولة يمكنها أن تضمن ألا يحدث أي شيء، من المحزن أن نشعر بمثل هذا".
منتخب غانا

جيان على رأس قائمة غانا لأمم إفريقيا وغياب أنطوي

أعلن كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا الأول لكرة القدم، عن القائمة الأولية للفريق التي ستدخل معسكر إعداد استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وشهدت القائمة غياب جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة، الذي تم ترشيحه بقوة في الأيام الماضية من أجل الانضمام للفريق، وسيخوض النجوم السوداء مباراتين من أجل الاستعداد للبطولة أمام ناميبيا، وجنوب إفريقيا.
صالح-جمعة

رسالة مثيرة من صالح جمعة بعد إعلان قائمة المنتخب

علق صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وضمت 25 لاعبًا سينضمون لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
جيان-اسامواه

جيان يعتزل اللعب الدولي بسبب شارة القيادة

قبل 31 يومًا من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، أعلن أسمواه جيان قائد المنتخب الغاني، اعتزاله اللعب الدولي، بسبب سحب شارة قيادة الفريق منه، وإعطائها إلى أندري أيو، رغم إبلاغه بضمه لقائمة النجوم السوداء في البطولة القارية، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جيان اليوم الإثنين، قائلا: "إن كان قرار المدرب إعطاء شارة القيادة لشخص آخر وأنا في الفريق فأنا أفضل الابتعاد، لذا أود الإعلان عن اعتزالي اللعب الدولي بشكل دائم حتى لا يحدث أي إزعاج بسببي في المنتخب، سأواصل دعم بلادي بطرق أخرى".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org