استعدادا لأمم إفريقيا.. أزمة في معسكر جنوب إفريقيا

تحرير:علي الزيني ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م

جنوب إفريقيا

شهد معسكر منتخب جنوب إفريقيا حادثة غريبة، خلال تحضيراته لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر بداية من الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري وحتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل، حيث اختفى ريفالدو كويتزي لاعب فريق صن داونز، عن معسكر منتخب "البافانا بافانا"، دون معلومة لدى مسؤولي المنتخب، وكذلك المدرب الإنجليزي ستيوارت باكستر عن مكان وجوده، ووفقًا لما نشرته صحف جنوب إفريقيا، فإن اللاعب تقدم بطلب لمدربه من أجل التغيب ليوم واحد لزيارة والدته المريضة، لكنه ذهب دون رجعة منذ 4 أيام.

موقع "كيك أوف" الجنوب إفريقي، نشر تصريحات للمدرب ستيوارت باكستر يتحدث فيها عن هذه القضية التي تفجرت في أثناء تحضيرات المنتخب، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة أمم إفريقيا، قائلًا: "يوم الأحد الماضي اتصل بي المدافع ريفالدو وأكد لي أن والدته مريضة وقريبة من الوفاة، وعليه زيارتها بشكل عاجل". واختتم تصريحاته: