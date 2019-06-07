مصرع طالب أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م

قطار

لقي طالب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من أحد القطارات بمحطة قطاى قرية ابشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بيلا المركزي، وجار انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات. تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى بيلا المركزي، بوصول طالب سقط من أحد القطارات بمحطة قطار قرية ابشان بدائرة المركز.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية مركز شرطة دسوق ورجال الحماية المدنية وقيادات السكة الحديد، وبالفحص والتحري تبين من خلال الفحص والتحريات الأولية أنه في أثناء ركوب طالب يدعى "محمد السيد عبد الوهاب" قطار الركاب القادم من بيلا والمتجه لكفر الشيخ سقط بين فاصل محطة القطار وشريط السكة الحديد، ليلقى مصرعه