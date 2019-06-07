جريمة

مصرع طالب أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م
قطار
قطار
لقي طالب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من أحد القطارات بمحطة قطاى قرية ابشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بيلا المركزي، وجار انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات. تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى بيلا المركزي، بوصول طالب سقط من أحد القطارات بمحطة قطار قرية ابشان بدائرة المركز.
على الفور انتقلت القيادات الأمنية مركز شرطة دسوق ورجال الحماية المدنية وقيادات السكة الحديد، وبالفحص والتحري تبين من خلال الفحص والتحريات الأولية أنه في أثناء ركوب طالب يدعى "محمد السيد عبد الوهاب" قطار الركاب القادم من بيلا والمتجه لكفر الشيخ سقط بين فاصل محطة القطار وشريط السكة الحديد، ليلقى مصرعه
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حادث-تصادم سيارات

بسبب الزحام.. سائق يدهس ثلاثة أشقاء بالفيوم

تسبب الزحام والتكدس المروري الشديد بسبب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، في دهس سائق ثلاثة أشقاء بسيارته في أثناء وقوفهم على جانب الطريق، بقرية "حلفا" على طريق أبو عش التابع لمركز إطسا بمحافظة الفيوم. تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد اصطدام السيارة رقم (ف.ب د 4837) قيادة "عبد الرحمن.س.ع"، 42 عامًا، سائق، مقيم بمطول، دائرة المركز بكل من "محمد.ح.ص"، 30 عامًا، فلاح ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وشقيقه عرفة، 29 عامًا، عامل مصابا بكسر في الضلوع، وشقيقهما الثالث أحمد، 26 عامًا، مصاب بكسور متعددة بالجسم واشتباه نزيف داخلي.
مشاجرة - أرشيفية

مصدر يكشف دوافع تمزيق جسد مسجل خطر بالمنصورة

كشف مصدر أمني أن سبب واقعة «فيديو» التعدي على شخص، صباح اليوم الجمعة، بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، هو الثأر، إذ إن المجني عليه مسجل خطر (مشاجرات)، سبق له التعدي على أحدهم الذي خطط له للانتقام منه، واستعان بثلاثة آخرين وأجبروه على النزول من سيارة مرسيدس كان بها، ووجهوا له طعنات متفرقة وأصابوه بطلق خرطوش، ثم استقلوا سيارة نيسان وفروا هاربين من الشارع. وأضاف المصدر لـ«التحرير» أن المجني عليه أصاب أحدهم بوجهه بسلاح أبيض، فعاد لينتقم منه، واصطحب معه آخرين، بالأسلحة البيضاء والآلية.
انقلاب-سيارة

16 قتيلا و45 مصابا.. نزيف الأسفلت في ثالث أيام العيد

16 قتيلاً ونحو 45 مصاباً هي حصيلة نزيف الأسفلت وحوادث شهدتها الطرق في 6 محافظات، اليوم الجمعة، فى ثالث أيام العيد، طبقا لبيانات الداخلية الرسمية، كانت المأساة الكبرى في وفاة أسرة واحدة مكونة من 6 أفراد، هم سيدة وأحفادها الأربعة بالإضافة لزوجة ابنها، كانت فى طريق عودتها للمنزل بعد قضاء إجازة العيد بمحافظة الدقهلية، وسقطت بهم السيارة في ترعة الرياح التوفيقي، وجرى نقل الجثث والمصابين من مواقع الحوادث للمستشفيات القريبة، على الرغم من انتشار الخدمات المرورية في فترة الأعياد للحيلولة دون وقوع مثل تلك الحوادث.
سقوط-سيارة (1)

مصرع مدرسة وأحفادها الأربعة وزوجة ابنها بحادث مأساوي

مأساة بكل المقاييس شهدتها قرية كوم النور مركز أجا بالدقهلية، التي اتشحت بالسواد، عقب مصرع 6 أشخاص من أبناء القرية إثر حادث انقلاب سيارتهم الملاكي التي كانوا يستقلونها في مياه الرياح التوفيقي، انتقلت قوات الإنقاذ لانتشال جثامين الضحايا، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات في الملابسات. الحادث الأليم تلقى به اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد وقوع الحادث على طريق (أجا - ميت غمر)، أمام قرية ميت معاند، وتبين انقلاب السيارة الملاكي رقم "د و ط 7835".
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حادث-تصادم سيارات

بسبب الزحام.. سائق يدهس ثلاثة أشقاء بالفيوم

تسبب الزحام والتكدس المروري الشديد بسبب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، في دهس سائق ثلاثة أشقاء بسيارته في أثناء وقوفهم على جانب الطريق، بقرية "حلفا" على طريق أبو عش التابع لمركز إطسا بمحافظة الفيوم. تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد اصطدام السيارة رقم (ف.ب د 4837) قيادة "عبد الرحمن.س.ع"، 42 عامًا، سائق، مقيم بمطول، دائرة المركز بكل من "محمد.ح.ص"، 30 عامًا، فلاح ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وشقيقه عرفة، 29 عامًا، عامل مصابا بكسر في الضلوع، وشقيقهما الثالث أحمد، 26 عامًا، مصاب بكسور متعددة بالجسم واشتباه نزيف داخلي.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

نزيف العيد..مصرع شخصين وإصابة أخرين في حادث بالفيوم

بسبب اختلال عجلة القيادة لقي شخصين مصرعهما وأصيب اثنين آخرين، إثر انقلاب سيارتهم أثناء سفرهم من القاهرة إلى أسيوط، حيث تبلغ لمركز شرطة إطسا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ووجود متوفيان ومصابان بطريق (القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي)، أمام قرية قصر الباسل "اتجاه أسيوط" دائرة المركز. على الفور انتقلت قوات المباحث، والمرور، والحماية المدنية، وتبين انقلاب السيارة رقم «ه م 327»ملاكي، قيادة «أشرف. ي»، 54 عامًا، موظف بشركة للمقاولات، ومقيم شارع علي زهران الجيزة، ما تسبب في مصرعه هو وآخر وإصابة اثنين آخرين.
جثة-فى-شقة

«الحبة القاتلة».. مأساة في ثالث يوم العيد بالفيوم

يوم بلون السواد عاشته قرية نشأة دمو، التابعة لمركز الفيوم، حزنا على وفاة ربة منزل إثر تناولها «حبة حفظ الغلال»، عن طريق الخطأ ما تسبب في تسممها ووفاتها قبل وصولها إلى المستشفى، حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات. الواقعة تلقى بها اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى الفيوم العام، بوصول «صباح.أ.ب»، 47 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة، على الفور انتقلت قوات المباحث إلى مكان البلاغ للتحري حول الواقعة، والتقت أسرة المتوفاة لسؤالهم عما حدث.
جثة طفل

مأساة بين السما والأرض.. مصرع طفل دهسه أسانسير

شهدت منطقة الدواجن بالمعصرة، حادثا مأساويا عقب مصرع طفل وإصابة والده بإصابات متفرقة بعدما علق بهما مصعد بأحد الطوابق بالعقار الذي يسكنه، ودهس الأول وأصاب الثاني خلال محاولتهما الخروج من المصعد، وتم نقل جثة الطفل ووالده المصاب للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة. تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالى، بوجود طفل متوفى، ورجل مصاب بمنطقة الدواجن، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من المعاينة العثور على جثة "محمد. أ"، 10 سنوات، وإصابة والده.
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