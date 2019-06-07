هداية ملاك تحصد برونزية الجائزة الكبرى للتايكوندو
تحرير:على الزيني
٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
هداية ملاك
حصدت هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطني ونادي الصيد للتايكوندو، الميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى «فور جي»، المقامة حاليًا في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو الجاري، وحصدت اللاعبة المصرية البرونزية بعد خسارتها في مباراة نصف النهائي أمام لاعبة كوريا يان دي كيم بنتيجة صفر-1، وافتتحت هداية منافسات البطولة بالفوز في دور الـ32 على لاعبة صربيا بنتيجة 9-1. ثم تفوقت في دور الستة عشر على لاعبة كرواتيا بنتيجة 9-1، وفي دور ربع النهائي حققت مفاجأة كبيرة بالفوز على بطلة العالم الصينية مينجيو زهانج بنتيجة 6-صفر.
وتعد هذه الميدالية هي الأولى لها في بطولات الجائزة الكبرى بعد أن انتقلت للعب في ميزان -67 كجم بدلًا من ميزان -57 كجم، كما أنها أول ميدالية تحصدها بعد عودتها من الإصابة.
ويحصل صاحب الميدالية الذهبية على 40 نقطة تضاف لتصنيفه الأولمبي والعالمي، فيما يحصل صاحب الفضية على 24 نقطة والميدالية البرونزية 14.4
وتعد هذه الميدالية هي الأولى لها في بطولات الجائزة الكبرى بعد أن انتقلت للعب في ميزان -67 كجم بدلًا من ميزان -57 كجم، كما أنها أول ميدالية تحصدها بعد عودتها من الإصابة.
ويحصل صاحب الميدالية الذهبية
على 40 نقطة تضاف لتصنيفه الأولمبي والعالمي، فيما يحصل صاحب الفضية على 24 نقطة والميدالية البرونزية 14.4 نقطة، و هكذا حتى يحصل أصحاب المراكز الأخيرة على 4.23 نقطة.
وتخوض البعثة المصرية
منافسات البطولة بـ4 لاعبين (لاعب و3 لاعبات) وهم: سيف عيسى (-80 كجم)، ونور حسين (-49 كجم)، ورضوى رضا (-57 كجم)، و هداية ملاك
(-67 كجم). ويرافق الفريق المدرب تامر صلاح.