رياضة

هداية ملاك تحصد برونزية الجائزة الكبرى للتايكوندو

تحرير:على الزيني ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
هداية ملاك
هداية ملاك
حصدت هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطني ونادي الصيد للتايكوندو، الميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى «فور جي»، المقامة حاليًا في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو الجاري، وحصدت اللاعبة المصرية البرونزية بعد خسارتها في مباراة نصف النهائي أمام لاعبة كوريا يان دي كيم بنتيجة صفر-1، وافتتحت هداية منافسات البطولة بالفوز في دور الـ32 على لاعبة صربيا بنتيجة 9-1. ثم تفوقت في دور الستة عشر على لاعبة كرواتيا بنتيجة 9-1، وفي دور ربع النهائي حققت مفاجأة كبيرة بالفوز على بطلة العالم الصينية مينجيو زهانج بنتيجة 6-صفر.
وتعد هذه الميدالية هي الأولى لها في بطولات الجائزة الكبرى بعد أن انتقلت للعب في ميزان -67 كجم بدلًا من ميزان -57 كجم، كما أنها أول ميدالية تحصدها بعد عودتها من الإصابة. ويحصل صاحب الميدالية الذهبية على 40 نقطة تضاف لتصنيفه الأولمبي والعالمي، فيما يحصل صاحب الفضية على 24 نقطة والميدالية البرونزية 14.4
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مدرب النجوم: يجب استبعاد هذا اللاعب من المنتخب

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بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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طارق العشري: لن نلعب أمام بيراميدز قبل الزمالك

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، اليوم الأربعاء، أن إدارة ناديه ترفض مواجهة فريق بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، قائلا: "الموقف الرسمي داخل الفريق والإدارة عدم خوض المباريات إلا من خلال الترتيب الطبيعي، وهو أن نلعب أمام الزمالك ثم بيراميدز وهذا الشكل الوحيد الذي يضمن الحيادية، لأن باقي الأندية التي تتنافس معنا ستلعب في نفس التوقيت، الاتحاد مع سموحة والمقاولون ضد بتروجيت ووادي دجلة أمام الإنتاج الحربي".
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