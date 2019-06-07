هداية ملاك تحصد برونزية الجائزة الكبرى للتايكوندو

تحرير:على الزيني ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

هداية ملاك

حصدت هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطني ونادي الصيد للتايكوندو، الميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى «فور جي»، المقامة حاليًا في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو الجاري، وحصدت اللاعبة المصرية البرونزية بعد خسارتها في مباراة نصف النهائي أمام لاعبة كوريا يان دي كيم بنتيجة صفر-1، وافتتحت هداية منافسات البطولة بالفوز في دور الـ32 على لاعبة صربيا بنتيجة 9-1. ثم تفوقت في دور الستة عشر على لاعبة كرواتيا بنتيجة 9-1، وفي دور ربع النهائي حققت مفاجأة كبيرة بالفوز على بطلة العالم الصينية مينجيو زهانج بنتيجة 6-صفر.

وتعد هذه الميدالية هي الأولى لها في بطولات الجائزة الكبرى بعد أن انتقلت للعب في ميزان -67 كجم بدلًا من ميزان -57 كجم، كما أنها أول ميدالية تحصدها بعد عودتها من الإصابة. ويحصل صاحب الميدالية الذهبية على 40 نقطة تضاف لتصنيفه الأولمبي والعالمي، فيما يحصل صاحب الفضية على 24 نقطة والميدالية البرونزية 14.4