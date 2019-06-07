رياضة

مستشارة بالكاف: هكذا تعرضت للتحرش من أحمد أحمد

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
أحمد أحمد
أحمد أحمد
نشرت صحيفة تايمز الأمريكية حقائق جديدة في قضية تحرش أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسيدات الكاف، حيث حصلت الصحيفة الأمريكية على تصريحات من مريم دياكيت، مستشارة العلاقات العامة السابقة للكاف، وكشفت تفاصيل ما دار بينها وبين رئيس الكاف. وكشفت دياكيت أن أحمد أحمد تحرش بها عام 2017 في أثناء وجودهما في الرباط عاصمة المغرب، حيث رفضت الزواج منه أو الذهاب معه إلى غرفته، كما طالبها، من أجل الاستمرار في عملها الخاص بالاتحاد الإفريقي، قائلة: "أحمد أحمد رفض أن يجعلني أعمل لأنني رفضت أن أتزوجه.. وقال لي تعالي إلى غرفتي لكي تحصلي على العمل".
وأضافت مريم دياكيت في حديثها، أنها طُردت من جانب أحمد أحمد، من العمل لرفضها تحرشه بها، على الرغم من أنها عاودت العمل في وقت لاحق بعد تدخل عدد من مسؤولي كرة القدم، إلا أنها علمت، بأن ما لا يقل عن أربعة نساء قد تقدمن بشكاوى مماثلة للاتحاد الدولي لكرة القدم، يتهمن فيها الملجاشي بالتحرش بهن. وتابعت:
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منتخب-فرنسا-للسيدات‎

افتتاح مونديال السيدات.. فرنسا تكتسح كوريا الجنوبية

اكتسح منتخب فرنسا نظيره منتخب الكوري الجنوبي، بأربعة أهداف نظيفة في افتتاح مباريات كأس العالم للسيدات لكرة القدم 2019 في فرنسا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد بارك دي برنس، وشهدت المباراة تفوقا واضحا طوال التسعين دقيقة، وكان بمقدور فرنسا الخروج بنتيجة أكبر لتحقق الفوز الأول في مباريات المجموعة الأولى، ولم تتمكن لاعبات المنتخب الكوري من تحقيق أي خطورة تذكر على مرمى سيدات فرنسا، اللاتي نجحن في اقتناص أول ثلاث نقاط وتصدرن المجموعة الأولى.
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استعداداً لأمم إفريقيا.. تونس تهزم العراق ودياً

فاز المنتخب التونسي لكرة القدم على نظيره المنتخب العراقي بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب رادس، ضمن استعدادات نسور قرطاج لمنافسات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. وأوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر يوم 12 أبريل الماضي تحت سفح الأهرامات في الجيزة، المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات: مالى، موريتانيا، أنجولا، بالإضافة إلى نسور قرطاج.
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هداية ملاك تحصد برونزية الجائزة الكبرى للتايكوندو

حصدت هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطني ونادي الصيد للتايكوندو، الميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى «فور جي»، المقامة حاليًا في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو الجاري، وحصدت اللاعبة المصرية البرونزية بعد خسارتها في مباراة نصف النهائي أمام لاعبة كوريا يان دي كيم بنتيجة صفر-1، وافتتحت هداية منافسات البطولة بالفوز في دور الـ32 على لاعبة صربيا بنتيجة 9-1. ثم تفوقت في دور الستة عشر على لاعبة كرواتيا بنتيجة 9-1، وفي دور ربع النهائي حققت مفاجأة كبيرة بالفوز على بطلة العالم الصينية مينجيو زهانج بنتيجة 6-صفر.
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حكم

ثنائي مصري في القائمة النهائية لحكام أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد، عن القائمة النهائية للحكام الذين يديرون مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وشهدت القائمة وجود 26 حكم ساحة، و30 حكمًا مساعدا، يمثلون 33 دولة، وضمت قائمة حكام الساحة حكمين مصريين فقط، هما أمين عمر، وإبراهيم نور الدين، بينما ضمت قائمة المساعدين 3 مصريين هم تحسين أبو السادات، ومحمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه.
الاتحاد-الافريقي‎

بعد أحمد أحمد.. القبض على الرجل الثاني في «الكاف»

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على جروند لويك، مساعد رئيس الكاف، حيث أكدت صحيفة «هسبورت» المغربية أن الرجل الثاني في الكاف، يعتبر الشريك الأول فى الصفقات المشبوهة التى رصدت خلال الأيام الماضية، وجاء ذلك بعد ساعات من إلقاء الشرطة الفرنسية القبض على أحمد أحمد، رئيس الكاف، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم، الخميس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية.
احمد-احمد-وانفانتينو

هل كان رئيس الفيفا على علم بالقبض على رئيس الكاف؟

سلطت وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتد برس»، الضوء على مجريات الأحداث داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، والذي تم إلقاء القبض على رئيسه، أحمد أحمد، خلال الساعات القليلة الماضية، على خلفية تهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام سلطاته. واحتجزت السلطات الفرنسية أحمد أحمد، والذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، واستجوبته، اليوم الخميس، في أحدث تحقيق جنائي ضرب الجهة المنظمة المديرة الأولى لكرة القدم على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية.
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اللجنة القانونية بالترجي: تعلمنا أن من يذنب يعاقب

تحدث رياض التويتي، رئيس اللجنة القانونية بنادي الترجي التونسي، عن إعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي، من قبل الاتحاد الإفريقي الذي أعلن عن ذلك أمس الأربعاء، بعد الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه أحمد أحمد، رئيس الكاف، وقال التويتي لإحدى الإذاعات التونسية: «تمت معاقبتنا من قبل الكاف ونحن لم نذنب في أي شيء، خاصة أننا توقعنا هذا بعد ادعاء رئيس الكاف بأنه تم تهديده والاعتداء عليه وقتها، ويعد ذلك مرفوضًا في ظل جلوسه بجانب رئيس الحكومة التونسية في المباراة».
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