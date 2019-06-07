سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

فرج عامر: مينفعش الستات تنزل البحر بالجلاليب

تحرير:محمد فتحي ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ م
النائب فرج عامر
النائب فرج عامر
قال النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، إن نزول السيدات البحر بـ«الجلابية»، خاصة في الأماكن والمناطق السياحية المعروفة غير مقبول بالمرة، لأن نزول السيدات بهذا الثياب يتسبب في كشف أجسادهن بالكامل أمام الشباب على الشواطئ، ما يتسبب في حالة من الهرج والمرج. وأضاف رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، في تصريحاته إلى «التحرير»، أنه من المفترض نزول السيدات للبحر والظهور على الشاطئ بالملابس المخصصة لذلك مثل «بدل الغطس والمايو الإسلامي».
وأشار عامر إلى أن الملابس المخصصة لنزول البحر لا تتسبب في كشف أجساد السيدات، بالإضافة إلى الظهور أمام الشباب والرجال بشكل حضاري ومشرف، قائلا :«الست بتنزل البحر بالجلابية دي حاجة مش مظبوطة، ومينفعش الست تنزل كدا يعني». وكان رواد موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر»، قد تداولوا
اقرأ المزيد
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

غدا.. البابا يترأس صلوات تجليس وسيامة أساقفة جدد

يترأس قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدا السبت، صلوات تجليس وسيامة مجموعة من الأساقفة الجدد، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مطارنة وأساقفة المجمع المقدس، إذ سيتم تجليس الأنبا أنطونيوس مرقس أسقفا لإيبارشية جنوب إفريقيا، وسيامة: الراهب القمص متاؤس الإخميمي أسقفا ورئيسا لدير السيدة العذراء بالجبل الشرقي بإخميم، الراهب القمص ميخائيل المحرقي أسقفا لإيبارشية منفلوط، الراهب القمص إيلاريون البراموسي أسقفا لإيبارشية البحر الأحمر، الراهب القمص بولس البراموسي أسقفا لإيبارشية شرق كندا.
امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (2)

غدا.. انطلاق مارثوان امتحانات الثانوية العامة

تنطلق، غدا السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا منهم 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية و118 ألفا و71 طالبا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268 ألفا و938 طالبا في الشعبة العلمية (علوم)، كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبا بنظام (STEM) في 11 لجنة، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة، و1208 من طلاب الدمج، و40 من طلاب المستشفيات، و45 من طلاب السجون.
تميمة-امم -افريقيا

شاشات لمراقبي الثانوية بالإسكندرية لمتابعة كان 2019

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن تجهيز الاستراحات الخاصة لرؤساء اللجان بما يليق لتصبح أماكن إعاشة جيدة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق، غدا السبت، وأعلن مصطفى العجمي مدير المديرية، عن تخصيص 23 استراحة بجميع الإدارات، متوفر بها مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والفرش اللازم والتليفزيونات، كاشفا عن توقيع بروتوكول مع إدارة الجامعة لتسكين المقدرين من خارج المحافظة بالمدن الجامعية، وتوفير كافة سبل الراحة، وتجهيز قاعات وشاشات عرض لمتابعة الأحداث الجارية وكأس الأمم الإفريقية 2019.
طلاب-ثانوية-عامة

شاومينج يتحدى التعليم: ننشر امتحان العربي الساعة 12

في تحدٍ صارخ لوزارة التربية والتعليم، كتبت صفحة الغش الإلكتروني الشهيرة "شاومينج بيغشش ثانوية العامة"، اليوم الجمعة، منشورا، يزعم أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة وصل إليهم، وسيتم نشره في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، عبر الجروب الخاص بصفحة شاومينج على تطبيق "واتساب"، قائلا: "العربي وصل وهينزل على الواتس بنموذج الاجابة الساعة 12 بعد 5 ساعات من الآن". من ناحية أخرى أكد مسؤولو امتحانات الثانوية العامة على أن صناديق الأسئلة مؤمنة وتحت حراسة قوات الأمن، ومن المستحيل تسريب الأسئلة، ولا يمكن اختراق أوراق الاسئلة إطلاقا.
اقرأ المزيد من الأخبار
مجلس-النواب

مجلس النواب يقر تعديلات على قانون القطاع العام

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وذلك في اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، على أن هذا القانون يخدم بيئة الاستثمار في مصر، خاصة أن الركائز الأساسية لبيئة الاستثمار هي توفير الضمانات اللازمة له، وأيضا الحوافز الخاصة من أجل التغلب على كل الإشكاليات والعواقب، واتفق معه النائب إيهاب الخولي، الذي أكد أن هذا القانون هام، ويهم بيئة الاستثمار في مصر، ويخدم أيضا توجهات الإصلاح الاقتصادي.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

سؤال برلماني لمدبولي يثير أزمة المعلمين المؤقتين

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة البيئة والطاقة في مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن تصاعد أزمة المعلمين العاملين بعقود مؤقتة تنتهي في 31 مايو الحالي، والمعروفة باسم "أزمة 36 ألف معلم". وقال "فواد" في سؤاله، إن الأزمة تتلخص في تعاقد وزارة التربية والتعليم مع عدد 36 ألف معلم بنظام عقود مؤقتة تنتهي في مايو الحالي، عقب إعلانها عن حاجتها لشغل وظيفة معلم لمدة معينة، وتم عمل إعلان واختيار المعلمين سالفي الذكر.
محمد-سعفان

القوى العاملة تعلق على تقاضي 17 موظفا 46 مليون جنيه

أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، تعليقا على ما حدث في اجتماع الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الإثنين، في أثناء استعراض تفصيلات موازنة وزارة القوى العاملة، بعدما تم الكشف عن تقاضي 17 مسؤولا 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه، وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسارا من وزارة المالية بخصوص الـ17 العاملين في 11 مكتبا بالخارج، وهو ما ردت عليه مشيرة مصلح عن وزارة المالية، بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء.
مجلس-النواب

في «القوى العاملة».. 17 مسؤولا يتقاضون 46 مليون جنيه

سادت حالة من الارتباك في اجتماع الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، في أثناء استعراض تفصيلات موازنة وزارة القوى العاملة، بعدما تم الكشف عن تقاضي 17 مسؤولا 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه، وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسارا من وزارة المالية بخصوص الـ17 العاملين في 11 مكتبا بالخارج، وهو ما ردت عليه مشيرة مصلح عن وزارة المالية، بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وتلك مصروفات المعيشة والسكن، بواقع 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org