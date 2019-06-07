فرج عامر: مينفعش الستات تنزل البحر بالجلاليب

تحرير:محمد فتحي ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ م

النائب فرج عامر

قال النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، إن نزول السيدات البحر بـ«الجلابية»، خاصة في الأماكن والمناطق السياحية المعروفة غير مقبول بالمرة، لأن نزول السيدات بهذا الثياب يتسبب في كشف أجسادهن بالكامل أمام الشباب على الشواطئ، ما يتسبب في حالة من الهرج والمرج. وأضاف رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، في تصريحاته إلى «التحرير»، أنه من المفترض نزول السيدات للبحر والظهور على الشاطئ بالملابس المخصصة لذلك مثل «بدل الغطس والمايو الإسلامي».

وأشار عامر إلى أن الملابس المخصصة لنزول البحر لا تتسبب في كشف أجساد السيدات، بالإضافة إلى الظهور أمام الشباب والرجال بشكل حضاري ومشرف، قائلا :«الست بتنزل البحر بالجلابية دي حاجة مش مظبوطة، ومينفعش الست تنزل كدا يعني». وكان رواد موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر»، قد تداولوا