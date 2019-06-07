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غدا.. البابا يترأس صلوات تجليس وسيامة أساقفة جدد

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
يترأس قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدا السبت، صلوات تجليس وسيامة مجموعة من الأساقفة الجدد، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مطارنة وأساقفة المجمع المقدس، إذ سيتم تجليس الأنبا أنطونيوس مرقس أسقفا لإيبارشية جنوب إفريقيا، وسيامة: الراهب القمص متاؤس الإخميمي أسقفا ورئيسا لدير السيدة العذراء بالجبل الشرقي بإخميم، الراهب القمص ميخائيل المحرقي أسقفا لإيبارشية منفلوط، الراهب القمص إيلاريون البراموسي أسقفا لإيبارشية البحر الأحمر، الراهب القمص بولس البراموسي أسقفا لإيبارشية شرق كندا.
وصرح القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، اليوم الجمعة، بأنه ستقام عشية الرسامة مساء غد السبت، على أن يكون قداس التجليس والسيامة في الساعة السابعة صباح بعد غد الأحد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.واليوم، قدم البابا تواضروس الثاني، تفاصيل تدبير العمل الكنسي في مقال بالعدد
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فرج-عامر (2)

فرج عامر: مينفعش الستات تنزل البحر بالجلاليب

قال النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، إن نزول السيدات البحر بـ«الجلابية»، خاصة في الأماكن والمناطق السياحية المعروفة غير مقبول بالمرة، لأن نزول السيدات بهذا الثياب يتسبب في كشف أجسادهن بالكامل أمام الشباب على الشواطئ، ما يتسبب في حالة من الهرج والمرج. وأضاف رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، في تصريحاته إلى «التحرير»، أنه من المفترض نزول السيدات للبحر والظهور على الشاطئ بالملابس المخصصة لذلك مثل «بدل الغطس والمايو الإسلامي».
امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (2)

غدا.. انطلاق مارثوان امتحانات الثانوية العامة

تنطلق، غدا السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا منهم 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية و118 ألفا و71 طالبا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268 ألفا و938 طالبا في الشعبة العلمية (علوم)، كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبا بنظام (STEM) في 11 لجنة، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة، و1208 من طلاب الدمج، و40 من طلاب المستشفيات، و45 من طلاب السجون.
تميمة-امم -افريقيا

شاشات لمراقبي الثانوية بالإسكندرية لمتابعة كان 2019

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن تجهيز الاستراحات الخاصة لرؤساء اللجان بما يليق لتصبح أماكن إعاشة جيدة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق، غدا السبت، وأعلن مصطفى العجمي مدير المديرية، عن تخصيص 23 استراحة بجميع الإدارات، متوفر بها مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والفرش اللازم والتليفزيونات، كاشفا عن توقيع بروتوكول مع إدارة الجامعة لتسكين المقدرين من خارج المحافظة بالمدن الجامعية، وتوفير كافة سبل الراحة، وتجهيز قاعات وشاشات عرض لمتابعة الأحداث الجارية وكأس الأمم الإفريقية 2019.
طلاب-ثانوية-عامة

شاومينج يتحدى التعليم: ننشر امتحان العربي الساعة 12

في تحدٍ صارخ لوزارة التربية والتعليم، كتبت صفحة الغش الإلكتروني الشهيرة "شاومينج بيغشش ثانوية العامة"، اليوم الجمعة، منشورا، يزعم أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة وصل إليهم، وسيتم نشره في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، عبر الجروب الخاص بصفحة شاومينج على تطبيق "واتساب"، قائلا: "العربي وصل وهينزل على الواتس بنموذج الاجابة الساعة 12 بعد 5 ساعات من الآن". من ناحية أخرى أكد مسؤولو امتحانات الثانوية العامة على أن صناديق الأسئلة مؤمنة وتحت حراسة قوات الأمن، ومن المستحيل تسريب الأسئلة، ولا يمكن اختراق أوراق الاسئلة إطلاقا.
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البابا-تواضروس الثانى-يضع-حجر أساس-كنيسة-جديدة في-بورسعيد

البابا تواضروس يشرح «تدبير العمل الكنسي» في مقال

قدم بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا تواضروس الثاني، تفاصيل تدبير العمل الكنسي في مقال بالعدد الأخير من مجلة الكنيسة الرسمية «الكرازة»، وأوضح البابا أن النظام هو أحد أساسيات الوجود الإنساني، وأن الكنيسة تسير بشكل نظامي في كل شؤونها، وضرب مثالا بوضع الإيمان في صورة قانونية متعددة الصياغة والتعبير، إذ لا لبس ولا تشكيك، وكذلك درجات الخدمة في الكنيسة، موضحا أنه وُضعت منظومة عمل إداري للنهوض بشؤون الكنيسة، وهي 10 بنود، أولها المجمع المقدس الذي يُعقد مرة كل عام نهاية فترة الخماسين برئاسة البابا، وهو الهيئة التشريعية الرسمية للكنيسة.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة لشيخ الأزهر والمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحضر المقابلة فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعض أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر وقيادات الأزهر والأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى الوفد المرافق لقداسة البابا تواضروس.
المجمع-المقدس

تقسيم إيبارشية المنيا أزمة لـ«مكاريوس» أم تطوير نظام

أصبح مستقبل إيبارشية المنيا وأبو قرقاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد رحيل مطرانها الأنبا أرسانيوس، أزمة، بعدما أعلن البابا تواضروس الثاني، خلال رحلة رعوية لألمانيا تقسيم الإيبارشية لكن لم يتم الاستقرار هل ستكون إيبارشيتين أم ثلاثا؟ في وقت تطالب به أصوات بعدم تقسيم الإيبارشية وتصر على تجليس الأنبا مكاريوس الأسقف العام عليها دون تقسيم، ما فتح الباب للنقاش والجدل حول نظام الكنيسة الإداري وإشكالية رسامة أساقفة عموم بلا إيبارشيات أو مسؤوليات منذ عهد البابا كيرلس السادس والتوسع فيها في زمن البابا شنودة الثالث.
البابا-تواضروس

من جديد.. توحيد العيد بين البابا تواضروس والمتشددين

خلال رحلته الرعوية الحالية لألمانيا رد البابا تواضروس على سؤال خاص بموعد الأعياد المختلفة بين الكنائس الشرقية والغربية، بأنه جار دراسة الأمر، بعدما وجه له سؤالا حول الاحتفال بعيد الميلاد يوم 7 يناير ويكون يوم دراسة وعمل في الدول الغربية، إلا أن رد البابا هذا فتح عليه النار من معارضي هذه الفكرة من أساقفة داخل الكنيسة والمعبرين عنهم من صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ردوا بنشر فيديو للبابا الراحل الأنبا شنودة الثالث يوضح لماذا يرفض هذه الخطوة.
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