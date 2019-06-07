غدا.. البابا يترأس صلوات تجليس وسيامة أساقفة جدد

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ م

البابا تواضروس الثاني

يترأس قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدا السبت، صلوات تجليس وسيامة مجموعة من الأساقفة الجدد، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مطارنة وأساقفة المجمع المقدس، إذ سيتم تجليس الأنبا أنطونيوس مرقس أسقفا لإيبارشية جنوب إفريقيا، وسيامة: الراهب القمص متاؤس الإخميمي أسقفا ورئيسا لدير السيدة العذراء بالجبل الشرقي بإخميم، الراهب القمص ميخائيل المحرقي أسقفا لإيبارشية منفلوط، الراهب القمص إيلاريون البراموسي أسقفا لإيبارشية البحر الأحمر، الراهب القمص بولس البراموسي أسقفا لإيبارشية شرق كندا.

وصرح القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، اليوم الجمعة، بأنه ستقام عشية الرسامة مساء غد السبت، على أن يكون قداس التجليس والسيامة في الساعة السابعة صباح بعد غد الأحد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.واليوم، قدم البابا تواضروس الثاني، تفاصيل تدبير العمل الكنسي في مقال بالعدد