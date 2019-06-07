غدا.. البابا يترأس صلوات تجليس وسيامة أساقفة جدد
٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ م
البابا تواضروس الثاني
يترأس قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدا السبت، صلوات تجليس وسيامة مجموعة من الأساقفة الجدد، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مطارنة وأساقفة المجمع المقدس، إذ سيتم تجليس الأنبا أنطونيوس مرقس أسقفا لإيبارشية جنوب إفريقيا، وسيامة: الراهب القمص متاؤس الإخميمي أسقفا ورئيسا لدير السيدة العذراء بالجبل الشرقي بإخميم، الراهب القمص ميخائيل المحرقي أسقفا لإيبارشية منفلوط، الراهب القمص إيلاريون البراموسي أسقفا لإيبارشية البحر الأحمر، الراهب القمص بولس البراموسي أسقفا لإيبارشية شرق كندا.
وصرح القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، اليوم الجمعة، بأنه ستقام عشية الرسامة مساء غد السبت، على أن يكون قداس التجليس والسيامة في الساعة السابعة صباح بعد غد الأحد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.واليوم، قدم البابا تواضروس الثاني، تفاصيل تدبير العمل الكنسي في مقال بالعدد
وصرح القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، اليوم الجمعة، بأنه ستقام عشية الرسامة مساء غد السبت، على أن يكون قداس التجليس والسيامة في الساعة السابعة صباح بعد غد الأحد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
واليوم، قدم البابا تواضروس الثاني، تفاصيل تدبير العمل الكنسي في مقال بالعدد الأخير من مجلة الكنيسة الرسمية «الكرازة»، وأوضح البابا أن النظام هو أحد أساسيات الوجود الإنساني، وأن الكنيسة تسير بشكل نظامي في كل شؤونها، وضرب مثالا بوضع الإيمان في صورة قانونية متعددة الصياغة والتعبير، إذ لا لبس ولا تشكيك، وكذلك درجات الخدمة في الكنيسة، موضحا أنه وُضعت منظومة عمل إداري للنهوض بشؤون الكنيسة، وهي 10 بنود، أولها المجمع المقدس الذي يُعقد مرة كل عام نهاية فترة الخماسين برئاسة البابا. (التفاصيل)