تركي آل الشيخ يعلن: 3 عروض مسرحية مصرية بالسعودية

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

تركي آل الشيخ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، موعد عرض مسرحيات "الملك لير" و"3 أيام في الساحل" و"كلها غلط" في السعودية. ونشر آل الشيخ البوسترات الدعائية للمسرحيات عبر حسابه بموقع "تويتر" معلّقًا: "جدة". وتُعرض مسرحية النجم محمد هنيدي "3 أيام في الساحل" في الفترة من 26 إلى 29 يونيو الجاري، ويشارك فيها محمد محمود، وأحمد فتحي، وندا موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، وإخراج مجدي الهواري ومن إنتاج "كايرو شو".

ويعرض النجم أشرف عبد الباقي مسرحية "كلها غلط"، في الفترة من 10 إلى 13 يوليو المقبل، وهي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبد الباقي وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني. ويعرض النجم يحيى الفخراني مسرحية "الملك لير" في الفترة من 16 إلى 18 يوليو المقبل، ويشارك فيها فاروق الفيشاوي، رانيا