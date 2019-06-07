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تركي آل الشيخ يعلن: 3 عروض مسرحية مصرية بالسعودية

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، موعد عرض مسرحيات "الملك لير" و"3 أيام في الساحل" و"كلها غلط" في السعودية. ونشر آل الشيخ البوسترات الدعائية للمسرحيات عبر حسابه بموقع "تويتر" معلّقًا: "جدة". وتُعرض مسرحية النجم محمد هنيدي "3 أيام في الساحل" في الفترة من 26 إلى 29 يونيو الجاري، ويشارك فيها محمد محمود، وأحمد فتحي، وندا موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، وإخراج مجدي الهواري ومن إنتاج "كايرو شو".
ويعرض النجم أشرف عبد الباقي مسرحية "كلها غلط"، في الفترة من 10 إلى 13 يوليو المقبل، وهي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبد الباقي وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني. ويعرض النجم يحيى الفخراني مسرحية "الملك لير" في الفترة من 16 إلى 18 يوليو المقبل، ويشارك فيها فاروق الفيشاوي، رانيا
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75 سنة كوميديا.. النجوم في عزاء محمد نجم (فيديو)

تلقى "شريف"، نجل الفنان الكبير محمد نجم، عزاء والده الراحل مساء اليوم الجمعة، من مسجد عمر مكرم بالتحرير، وإلى جواره الفنان عمرو عبد الجليل، بحضور الكثير من النجوم، وفي مقدمتهم أشرف زكي، سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، محمد هنيدي، أحمد عبد العزيز، فاروق فلوكس، محمد محمود، مجدي صبحي، شريف باهر، نادر أبو الليف، محمد جمعة، أيمن عزب، شريف حلمي، أحمد صقر، شيرين، شهيرة، شمس، هند عاكف، آمال رمزي، بالإضافة إلى عزمي مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، والإعلامي محمد الغيطي، وغيرهم.
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رضوى الشربيني تحقق حلمها: قولولي مبروك

قالت الإعلامية رضوى الشربيني، مساء اليوم الجمعة، إنها حققت حلم حياتها بأن تصبح مصممة أزياء، معلنة عن إطلاق خط أزياء جديد يحمل اسم "poupettetheboutique". وأعلنت رضوى الشربيني، عن ذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "اللهم لك الحمد والشكر يا رب.. وأخيرًا أقدر أقول أنا حققت حلم العمر وفرحانة وعايزة أشاركم فرحتي.. قولولي مبروك". وارتدت رضوى الشربيني أول فستان من خط الأزياء الجديد من تصميمها خلال ظهورها في برنامج MAKE UP FOR EVER Middle East عبر موقع "يوتيوب".
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هنيدي وسمير غانم.. نجوم الفن في عزاء محمد نجم (صور)

أٌقيم مساء اليوم، الجمعة، عزاء الفنان الكبير الراحل محمد نجم، من مسجد عمر مكرم بالتحرير، وتلقى العزاء نجله شريف وشقيق زوجته الفنان عمرو عبد الجليل، بحضور الكثير من النجوم، وفي مقدمتهم: أشرف زكي، سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، محمد هنيدي، أحمد عبد العزيز، فاروق فلوكس، محمد محمود، مجدي صبحي، شريف باهر، نادر أبو الليف، محمد جمعة، أيمن عزب، شريف حلمي، أحمد صقر، شيرين، شهيرة، شمس، هند عاكف، آمال رمزي، بالإضافة إلى عزمي مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، والإعلامي محمد الغيطي، وغيرهم.
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«كايرو شو» تعتذر عن عدم عرض «الملك لير» لأسباب طارئة

أعلنت شركة "كايرو شو"، عن قرارها بعدم عرض مسرحية "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني، اليوم الخميس وحتى يوم 12 يونيو الجاري، لأسباب هندسية طارئة. وقالت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "الجمهور الكريم.. تعتذر (كايرو شو) لأسباب هندسية طارئة خارجة عن إرادتنا.. نعتذر عن عدم عرض حفل الليلة لمسرحية (الملك لير) والحفلات التالية حتى يوم 12 يونيو، وذلك حتى نتمكن من إجراء العمليات الهندسية اللازمة لتقديم العرض بكفاءته الفنية المعهودة".
محمد هنيدي

مشاهير عن فوز الزمالك: بركان مين إحنا معلمين

موجة عارمة من السعادة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، حيث نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمواجهة، بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، جاء عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.
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بعد اتفاقية«تراث ماسبيرو»..أيمن بهجت قمر يوجه تحذيرا

وجه الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر إنذارا، أكد خلاله أنه وأبناء المؤلفين القدامى والمبدعين، لم يتنازلوا عن حقوق الديجيتال الخاصة بهم وبكل أعمال آبائهم. وقال بهجت قمر، فى منشور له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «إنذار إلى من يهمه الأمر.. أنا وكل أبناء المؤلفين القدامى والمبدعين لم نتنازل عن حقوق الديجيتال الخاصة بكل أعمال آبائنا، وأى بيع أو اتجار فيها من خلال أى أبليكيشن أو موقع سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية».
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أيمن بهجت قمر يعتذر عن فيلمه مع تركي آل الشيخ

كشف الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، مساء اليوم الإثنين، عن اعتذاره عن عدم اكتمال مشروع عمله السينمائي مع الشاعر الغنائي المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي "بيراميدز". وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا اعتذرت عن الفيلم اللي اتفقت عليه مع تركي الشيخ، وتمنياتي ليهم بالتوفيق.. خير جدًا الحمد لله"، وذلك بعدما كشف تركي آل الشيخ، في أبريل الماضي، عن تعاونه مع أيمن بهجت قمر في فيلم جديد.
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