استعداداً لأمم إفريقيا.. تونس تهزم العراق ودياً

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م

تونس

فاز المنتخب التونسي لكرة القدم على نظيره المنتخب العراقي بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب رادس، ضمن استعدادات نسور قرطاج لمنافسات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. وأوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر يوم 12 أبريل الماضي تحت سفح الأهرامات في الجيزة، المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات: مالى، موريتانيا، أنجولا، بالإضافة إلى نسور قرطاج.

وشهد اللقاء الودي للمنتخب التونسي تألق على معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، الذي شارك بشكل أساسي من بداية المباراة، كما وجد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، لكنه لم يشارك في اللقاء الذي تفوق فيه نسور قرطاج على أسود الرافدين. وافتتح وهبي خرزي التهديف للمنتخب التونسي مبكرا وتحديدا في الدقيقة