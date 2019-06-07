رياضة

استعداداً لأمم إفريقيا.. تونس تهزم العراق ودياً

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م
تونس
تونس
فاز المنتخب التونسي لكرة القدم على نظيره المنتخب العراقي بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب رادس، ضمن استعدادات نسور قرطاج لمنافسات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. وأوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر يوم 12 أبريل الماضي تحت سفح الأهرامات في الجيزة، المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات: مالى، موريتانيا، أنجولا، بالإضافة إلى نسور قرطاج.
وشهد اللقاء الودي للمنتخب التونسي تألق على معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، الذي شارك بشكل أساسي من بداية المباراة، كما وجد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، لكنه لم يشارك في اللقاء الذي تفوق فيه نسور قرطاج على أسود الرافدين. وافتتح وهبي خرزي التهديف للمنتخب التونسي مبكرا وتحديدا في الدقيقة
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افتتاح مونديال السيدات.. فرنسا تكتسح كوريا الجنوبية

اكتسح منتخب فرنسا نظيره منتخب الكوري الجنوبي، بأربعة أهداف نظيفة في افتتاح مباريات كأس العالم للسيدات لكرة القدم 2019 في فرنسا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد بارك دي برنس، وشهدت المباراة تفوقا واضحا طوال التسعين دقيقة، وكان بمقدور فرنسا الخروج بنتيجة أكبر لتحقق الفوز الأول في مباريات المجموعة الأولى، ولم تتمكن لاعبات المنتخب الكوري من تحقيق أي خطورة تذكر على مرمى سيدات فرنسا، اللاتي نجحن في اقتناص أول ثلاث نقاط وتصدرن المجموعة الأولى.
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مستشارة بالكاف: هكذا تعرضت للتحرش من أحمد أحمد

نشرت صحيفة تايمز الأمريكية حقائق جديدة في قضية تحرش أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسيدات الكاف، حيث حصلت الصحيفة الأمريكية على تصريحات من مريم دياكيت، مستشارة العلاقات العامة السابقة للكاف، وكشفت تفاصيل ما دار بينها وبين رئيس الكاف. وكشفت دياكيت أن أحمد أحمد تحرش بها عام 2017 في أثناء وجودهما في الرباط عاصمة المغرب، حيث رفضت الزواج منه أو الذهاب معه إلى غرفته، كما طالبها، من أجل الاستمرار في عملها الخاص بالاتحاد الإفريقي، قائلة: "أحمد أحمد رفض أن يجعلني أعمل لأنني رفضت أن أتزوجه.. وقال لي تعالي إلى غرفتي لكي تحصلي على العمل".
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هداية ملاك تحصد برونزية الجائزة الكبرى للتايكوندو

حصدت هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطني ونادي الصيد للتايكوندو، الميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى «فور جي»، المقامة حاليًا في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو الجاري، وحصدت اللاعبة المصرية البرونزية بعد خسارتها في مباراة نصف النهائي أمام لاعبة كوريا يان دي كيم بنتيجة صفر-1، وافتتحت هداية منافسات البطولة بالفوز في دور الـ32 على لاعبة صربيا بنتيجة 9-1. ثم تفوقت في دور الستة عشر على لاعبة كرواتيا بنتيجة 9-1، وفي دور ربع النهائي حققت مفاجأة كبيرة بالفوز على بطلة العالم الصينية مينجيو زهانج بنتيجة 6-صفر.
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فرانس فوتبول: الرياح السيئة تعصف بكرة إفريقيا

"الرياح السيئة تعصف بالكاف، اعتقال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أزمات تحكيمية، كل ذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس الأمم الإفريقية". هكذا بدأت صحيفة "فرانس فوتبول" تحليلها للوضع الحالي في القارة الإفريقية، وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن قرار إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم اعتقال رئيس "كاف"، يلقي بحجاب مظلم على كرة القدم في إفريقيا التي تعاني منذ عقود طويلة من أزمات تحكيمية في كبرى المسابقات، وتزييف أعمار اللاعبين في البطولات العمرية والفساد بجميع أشكاله.
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استبعاد نجم الزمالك من قائمة تونس استعدادا لكان 2019

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم قائمة اللاعبين المحترفين للمنتخب، استعدادا لخوض غمار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستنطلق 21 يونيو، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وكشف الاتحاد التونسي عن قائمة 17 لاعبا، شهدت وجود فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك، وعلي معلول الظهير الأيسر للنادي لأهلي، بينما تم استبعاد حمدي النقاز، الظهير الأيمن للقلعة البيضاء، ومن المقرر أن يعلن آلان جيراس المدير الفني لنسور قرطاج، في الـ30 من شهر مايو الحالي، قائمة المنتخب بالكامل وتفاصيل المباريات الودية.
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تعرف على طريقة حجز وشراء تذاكر مباريات أمم إفريقيا

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، والتي تستضيفها مصر ما بين يومى 21 يونيو و19 يوليو المقبلين لأول مرة بحضور 24 فريقًا، عن انطلاق موقع وتطبيق «تذكرتي» لحجز وشراء تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، بجانب الحصول على بطاقة المشجعين Fan ID، حيث يمكن للمستخدمين شراء التذاكر والتسجيل للحصول على Fan ID، وهناك طريقتان لدفع قيمة التذكرة التي ستقوم بشرائها من الموقع الرسمي للتذاكر، الأولى هي الدفع المباشر ببطاقة الائتمان، والثانية ستكون عبر منافذ فوري، بعد شرائها من الموقع، ولن يكون هناك منفذ مباشر للتذاكر نهائيًا.
فرجانى ساسى

فرجاني ساسي يصل القاهرة لمساندة الزمالك

وصل الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مصر؛ من أجل حضور مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين الفارس الأبيض ونهضة بركان المغربي، حيث سيلعب الزمالك مع نهضة بركان يوم الأحد المقبل، الموافق 26 مايو في إياب نهائي الكونفدرالية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وكان اللاعب التونسي ينوي حضور مباراة الذهاب في المغرب، ولكن جاء رفض الأطباء ليحول دون ذلك، خاصة أنه مازال في مرحلة التأهيل، ليقرر حضور مباراة الإسكندرية فقط.
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