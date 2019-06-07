فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

75 سنة كوميديا.. النجوم في عزاء محمد نجم (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
عزاء محمد نجم
عزاء محمد نجم
تلقى "شريف"، نجل الفنان الكبير محمد نجم، عزاء والده الراحل مساء اليوم الجمعة، من مسجد عمر مكرم بالتحرير، وإلى جواره الفنان عمرو عبد الجليل، بحضور الكثير من النجوم، وفي مقدمتهم أشرف زكي، سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، محمد هنيدي، أحمد عبد العزيز، فاروق فلوكس، محمد محمود، مجدي صبحي، شريف باهر، نادر أبو الليف، محمد جمعة، أيمن عزب، شريف حلمي، أحمد صقر، شيرين، شهيرة، شمس، هند عاكف، آمال رمزي، بالإضافة إلى عزمي مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، والإعلامي محمد الغيطي، وغيرهم.
الفنان محمد نجم من مواليد 15 يناير 1944، بمدينة الزقازيق، بدأ مشواره بالانضمام لفرقة عبد المنعم مدبولي، وأول أعماله المسرحية عام 1968 حين شارك في مسرحية "موزة و3 سكاكين"، وأول بطولة مسرحية عام 1970 في "حاجة تلخبط"، و1971 شارك في أول أفلامه "حياة خطرة" مع نبيلة عبيد، واكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية
اقرأ المزيد
فيلم-الفارس-والأميرة (2)

«الفارس والأميرة» أول فيلم رسوم متحركة مصري عربي

على مدى نحو عشرين عامًا كاملة، ظل حلم إنتاج فيلم "الفارس والأميرة" أول فيلم رسوم متحركة سينمائي مصري وعربي، يراود صناعه، وفي مقدمتهم مؤلفه ومخرجه السيناريست بشير الديك، ومنتجه عباس أبو العباس، وها هو ذا الحلم يقترب من الظهور للنور، وهو ما كشفه مؤلف موسيقى الفيلم هيثم الخميسي، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، وقال إنه تم الانتهاء من الفيلم تمامًا، وشاهده لأول مرة بالأمس في استوديو الصوت قبل أن تخرج للنور نسخة الفيلم النهائية، وكتب: "وأنا باتفرج على التتر دموعي نزلت من الفرحة لما شفت مئات الأسماء المصرية والعربية شاركوا في صناعة الفيلم".
رضوى-الشربيني (2)

رضوى الشربيني تحقق حلمها: قولولي مبروك

قالت الإعلامية رضوى الشربيني، مساء اليوم الجمعة، إنها حققت حلم حياتها بأن تصبح مصممة أزياء، معلنة عن إطلاق خط أزياء جديد يحمل اسم "poupettetheboutique". وأعلنت رضوى الشربيني، عن ذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "اللهم لك الحمد والشكر يا رب.. وأخيرًا أقدر أقول أنا حققت حلم العمر وفرحانة وعايزة أشاركم فرحتي.. قولولي مبروك". وارتدت رضوى الشربيني أول فستان من خط الأزياء الجديد من تصميمها خلال ظهورها في برنامج MAKE UP FOR EVER Middle East عبر موقع "يوتيوب".
عزاء-الفنان-محمد-نجم (41)

هنيدي وسمير غانم.. نجوم الفن في عزاء محمد نجم (صور)

أٌقيم مساء اليوم، الجمعة، عزاء الفنان الكبير الراحل محمد نجم، من مسجد عمر مكرم بالتحرير، وتلقى العزاء نجله شريف وشقيق زوجته الفنان عمرو عبد الجليل، بحضور الكثير من النجوم، وفي مقدمتهم: أشرف زكي، سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، محمد هنيدي، أحمد عبد العزيز، فاروق فلوكس، محمد محمود، مجدي صبحي، شريف باهر، نادر أبو الليف، محمد جمعة، أيمن عزب، شريف حلمي، أحمد صقر، شيرين، شهيرة، شمس، هند عاكف، آمال رمزي، بالإضافة إلى عزمي مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، والإعلامي محمد الغيطي، وغيرهم.
اقرأ المزيد من الأخبار
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يعلن: 3 عروض مسرحية مصرية بالسعودية

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، موعد عرض مسرحيات "الملك لير" و"3 أيام في الساحل" و"كلها غلط" في السعودية. ونشر آل الشيخ البوسترات الدعائية للمسرحيات عبر حسابه بموقع "تويتر" معلّقًا: "جدة". وتُعرض مسرحية النجم محمد هنيدي "3 أيام في الساحل" في الفترة من 26 إلى 29 يونيو الجاري، ويشارك فيها محمد محمود، وأحمد فتحي، وندا موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، وإخراج مجدي الهواري ومن إنتاج "كايرو شو".
عزاء-الفنان-محمد-نجم (41)

هنيدي وسمير غانم.. نجوم الفن في عزاء محمد نجم (صور)

أٌقيم مساء اليوم، الجمعة، عزاء الفنان الكبير الراحل محمد نجم، من مسجد عمر مكرم بالتحرير، وتلقى العزاء نجله شريف وشقيق زوجته الفنان عمرو عبد الجليل، بحضور الكثير من النجوم، وفي مقدمتهم: أشرف زكي، سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، محمد هنيدي، أحمد عبد العزيز، فاروق فلوكس، محمد محمود، مجدي صبحي، شريف باهر، نادر أبو الليف، محمد جمعة، أيمن عزب، شريف حلمي، أحمد صقر، شيرين، شهيرة، شمس، هند عاكف، آمال رمزي، بالإضافة إلى عزمي مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، والإعلامي محمد الغيطي، وغيرهم.
بدء-تصوير-فيلم-كازابلانكا

مخرج كازابلانكا يتحدث عن نجاحه.. ما علاقة محمد صلاح؟

علق المخرج بيتر ميمي على النجاح الكبير الذي يحققه فيلمه "كازابلانكا" في دور العرض السينمائية، وتصدره موسم عيد الفطر بفارق كبير عن منافسيه، محققا إيرادات اقتربت من 7 ملايين جنيه في أول أيام العيد، وتجاوزت 8 ملايين جنيه في ثاني أيام العيد، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم في دور العرض العربية والخليجية. وكتب بيتر ميمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "النجاح عمل جماعي، محدش لوحده يقدر يعمل حاجة ولو العكس صحيح كان زماننا أخدنا كأس العالم وإحنا معانا محمد صلاح".
اشرف-زكى

المهن التمثيلية: سنتخذ إجراءات قانونية ضد المزورين

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، مساء اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، نفت فيه علاقتها بمنشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن التحقيق مع أعضاء في النقابة بتهم النصب والاحتيال وإنتاج أعمال منافية للآداب الهدف منها تشويه سمعة الفن المصري. وقالت النقابة: "تعلن نقابة المهن التمثيلية أنه لا علاقة لها نهائيا بالمنشور الذي انتشر على السوشيال ميديا، ولا بأسماء الأشخاص الموجودة فيه، وأن هذا المنشور مزور وبخاتم للنقابة وتوقيع للنقيب مزورين لا أساس لهما من الصحة، وسوف تتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية بصدد هذا التزوير".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org