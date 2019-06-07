75 سنة كوميديا.. النجوم في عزاء محمد نجم (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

عزاء محمد نجم

تلقى "شريف"، نجل الفنان الكبير محمد نجم، عزاء والده الراحل مساء اليوم الجمعة، من مسجد عمر مكرم بالتحرير، وإلى جواره الفنان عمرو عبد الجليل، بحضور الكثير من النجوم، وفي مقدمتهم أشرف زكي، سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، محمد هنيدي، أحمد عبد العزيز، فاروق فلوكس، محمد محمود، مجدي صبحي، شريف باهر، نادر أبو الليف، محمد جمعة، أيمن عزب، شريف حلمي، أحمد صقر، شيرين، شهيرة، شمس، هند عاكف، آمال رمزي، بالإضافة إلى عزمي مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، والإعلامي محمد الغيطي، وغيرهم.

الفنان محمد نجم من مواليد 15 يناير 1944، بمدينة الزقازيق، بدأ مشواره بالانضمام لفرقة عبد المنعم مدبولي، وأول أعماله المسرحية عام 1968 حين شارك في مسرحية "موزة و3 سكاكين"، وأول بطولة مسرحية عام 1970 في "حاجة تلخبط"، و1971 شارك في أول أفلامه "حياة خطرة" مع نبيلة عبيد، واكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية