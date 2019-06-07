افتتاح مونديال السيدات.. فرنسا تكتسح كوريا الجنوبية

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢١ م

منتخب فرنسا

اكتسح منتخب فرنسا نظيره منتخب الكوري الجنوبي، بأربعة أهداف نظيفة في افتتاح مباريات كأس العالم للسيدات لكرة القدم 2019 في فرنسا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد بارك دي برنس، وشهدت المباراة تفوقا واضحا طوال التسعين دقيقة، وكان بمقدور فرنسا الخروج بنتيجة أكبر لتحقق الفوز الأول في مباريات المجموعة الأولى، ولم تتمكن لاعبات المنتخب الكوري من تحقيق أي خطورة تذكر على مرمى سيدات فرنسا، اللاتي نجحن في اقتناص أول ثلاث نقاط وتصدرن المجموعة الأولى.

وأنهت فرنسا الشوط الأول للمباراة التي جرت على استاد بارك دي برنس بثلاثية نظيفة، بعدما سجلت كل من أوجيني لو سومير في الدقيقة التاسعة وسجلت وندي رينار هدفين في الدقيقتين 35 و45+2، وفي الشوط الثاني أضافت أماندين هنري الهدف الرابع في الدقيقة 85 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء. وتضم المجموعة أيضاً منتخبي

وأنهت فرنسا الشوط الأول للمباراة التي جرت على استاد بارك دي برنس بثلاثية نظيفة، بعدما سجلت كل من أوجيني لو سومير في الدقيقة التاسعة وسجلت وندي رينار هدفين في الدقيقتين 35 و45+2، وفي الشوط الثاني أضافت أماندين هنري الهدف الرابع في الدقيقة 85 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.



وتضم المجموعة أيضاً منتخبي النرويج، بطل المسابقة عام 1995، ونيجيريا اللذين يلتقيان غدًا السبت في افتتاح مشوارهما بالمونديال.



وتجري يوم السبت أيضاً مباراتان، حيث تواجه ألمانيا بطلة العالم مرتين نسخة 2003 و2007 ورابعة النسخة الماضية، منتخب الصين وصيف العالم 1999، وتلعب إسبانيا مع جنوب إفريقيا ضمن المجموعة الثانية.