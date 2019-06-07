رياضة

افتتاح مونديال السيدات.. فرنسا تكتسح كوريا الجنوبية

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢١ م
منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
اكتسح منتخب فرنسا نظيره منتخب الكوري الجنوبي، بأربعة أهداف نظيفة في افتتاح مباريات كأس العالم للسيدات لكرة القدم 2019 في فرنسا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد بارك دي برنس، وشهدت المباراة تفوقا واضحا طوال التسعين دقيقة، وكان بمقدور فرنسا الخروج بنتيجة أكبر لتحقق الفوز الأول في مباريات المجموعة الأولى، ولم تتمكن لاعبات المنتخب الكوري من تحقيق أي خطورة تذكر على مرمى سيدات فرنسا، اللاتي نجحن في اقتناص أول ثلاث نقاط وتصدرن المجموعة الأولى.
وأنهت فرنسا الشوط الأول للمباراة التي جرت على استاد بارك دي برنس بثلاثية نظيفة، بعدما سجلت كل من أوجيني لو سومير في الدقيقة التاسعة وسجلت وندي رينار هدفين في الدقيقتين 35 و45+2، وفي الشوط الثاني أضافت أماندين هنري الهدف الرابع في الدقيقة 85 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء. وتضم المجموعة أيضاً منتخبي
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