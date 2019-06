رضوى الشربيني تحقق حلمها: قولولي مبروك

قالت الإعلامية رضوى الشربيني، مساء اليوم الجمعة، إنها حققت حلم حياتها بأن تصبح مصممة أزياء، معلنة عن إطلاق خط أزياء جديد يحمل اسم "poupettetheboutique". وأعلنت رضوى الشربيني، عن ذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "اللهم لك الحمد والشكر يا رب.. وأخيرًا أقدر أقول أنا حققت حلم العمر وفرحانة وعايزة أشاركم فرحتي.. قولولي مبروك". وارتدت رضوى الشربيني أول فستان من خط الأزياء الجديد من تصميمها خلال ظهورها في برنامج MAKE UP FOR EVER Middle East عبر موقع "يوتيوب".

وحققت الإعلامية رضوى الشربيني نجاحًا كبيرًا من خلال تقديمها برنامج "هي وبس"، الذي عُرض على قناة "cbc سفرة"، وأثارت أيضًا من خلاله جدلًا كبيرًا، لا سيما بسبب نصائحها للسيدات حول العلاقات والزواج والتعامل مع خيانة الرجل. وبداية رضوى الشربيني كانت من خلال قناة art، ثم تزوجت وتوقفت عن العمل وبسبب مشاكل