فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

رضوى الشربيني تحقق حلمها: قولولي مبروك

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
قالت الإعلامية رضوى الشربيني، مساء اليوم الجمعة، إنها حققت حلم حياتها بأن تصبح مصممة أزياء، معلنة عن إطلاق خط أزياء جديد يحمل اسم "poupettetheboutique". وأعلنت رضوى الشربيني، عن ذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "اللهم لك الحمد والشكر يا رب.. وأخيرًا أقدر أقول أنا حققت حلم العمر وفرحانة وعايزة أشاركم فرحتي.. قولولي مبروك". وارتدت رضوى الشربيني أول فستان من خط الأزياء الجديد من تصميمها خلال ظهورها في برنامج MAKE UP FOR EVER Middle East عبر موقع "يوتيوب".
وحققت الإعلامية رضوى الشربيني نجاحًا كبيرًا من خلال تقديمها برنامج "هي وبس"، الذي عُرض على قناة "cbc سفرة"، وأثارت أيضًا من خلاله جدلًا كبيرًا، لا سيما بسبب نصائحها للسيدات حول العلاقات والزواج والتعامل مع خيانة الرجل. وبداية رضوى الشربيني كانت من خلال قناة art، ثم تزوجت وتوقفت عن العمل وبسبب مشاكل
اقرأ المزيد
عزاء-الفنان-محمد-نجم (30)

75 سنة كوميديا.. النجوم في عزاء محمد نجم (فيديو)

تلقى "شريف"، نجل الفنان الكبير محمد نجم، عزاء والده الراحل مساء اليوم الجمعة، من مسجد عمر مكرم بالتحرير، وإلى جواره الفنان عمرو عبد الجليل، بحضور الكثير من النجوم، وفي مقدمتهم أشرف زكي، سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، محمد هنيدي، أحمد عبد العزيز، فاروق فلوكس، محمد محمود، مجدي صبحي، شريف باهر، نادر أبو الليف، محمد جمعة، أيمن عزب، شريف حلمي، أحمد صقر، شيرين، شهيرة، شمس، هند عاكف، آمال رمزي، بالإضافة إلى عزمي مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، والإعلامي محمد الغيطي، وغيرهم.
عزاء-الفنان-محمد-نجم (41)

هنيدي وسمير غانم.. نجوم الفن في عزاء محمد نجم (صور)

أٌقيم مساء اليوم، الجمعة، عزاء الفنان الكبير الراحل محمد نجم، من مسجد عمر مكرم بالتحرير، وتلقى العزاء نجله شريف وشقيق زوجته الفنان عمرو عبد الجليل، بحضور الكثير من النجوم، وفي مقدمتهم: أشرف زكي، سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، محمد هنيدي، أحمد عبد العزيز، فاروق فلوكس، محمد محمود، مجدي صبحي، شريف باهر، نادر أبو الليف، محمد جمعة، أيمن عزب، شريف حلمي، أحمد صقر، شيرين، شهيرة، شمس، هند عاكف، آمال رمزي، بالإضافة إلى عزمي مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، والإعلامي محمد الغيطي، وغيرهم.
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يعلن: 3 عروض مسرحية مصرية بالسعودية

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، موعد عرض مسرحيات "الملك لير" و"3 أيام في الساحل" و"كلها غلط" في السعودية. ونشر آل الشيخ البوسترات الدعائية للمسرحيات عبر حسابه بموقع "تويتر" معلّقًا: "جدة". وتُعرض مسرحية النجم محمد هنيدي "3 أيام في الساحل" في الفترة من 26 إلى 29 يونيو الجاري، ويشارك فيها محمد محمود، وأحمد فتحي، وندا موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، وإخراج مجدي الهواري ومن إنتاج "كايرو شو".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org