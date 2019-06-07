«الفارس والأميرة» أول فيلم رسوم متحركة مصري عربي

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م

فيلم الفارس والأميرة

على مدى نحو عشرين عامًا كاملة، ظل حلم إنتاج فيلم "الفارس والأميرة" أول فيلم رسوم متحركة سينمائي مصري وعربي، يراود صناعه، وفي مقدمتهم مؤلفه ومخرجه السيناريست بشير الديك، ومنتجه عباس أبو العباس، وها هو ذا الحلم يقترب من الظهور للنور، وهو ما كشفه مؤلف موسيقى الفيلم هيثم الخميسي، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، وقال إنه تم الانتهاء من الفيلم تمامًا، وشاهده لأول مرة بالأمس في استوديو الصوت قبل أن تخرج للنور نسخة الفيلم النهائية، وكتب: "وأنا باتفرج على التتر دموعي نزلت من الفرحة لما شفت مئات الأسماء المصرية والعربية شاركوا في صناعة الفيلم".

أضاف هيثم الخميسي: "كل صناع الفيلم مصريين ودي حاجة تشرف بجد، وأنا بجد فخور إني من صناع هذا الفيلم، وإن اسمي مكتوب مع أسماء مئات الشباب المصري في تتر واحد". وقال عمرو حسني، كاتب كلمات أغنيات الفيلم، لـ"التحرير"، إن الفيلم يضم شخصيتين يتحدثان بالعامية المصرية، ويقدمان دور "جنيين"، وبقية شخصيات الفيلم