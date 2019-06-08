نائب رئيس امتحانات الثانوية: لا صحة لتسريب اللغة العربية

تحرير:أمينة محمود ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ ص

امتحانات - أرشيفية

أكد الدكتور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه لا صحة لما تردد حول تسريبات امتحان اللغة العربية، نافيا كل ما يثار حاليا حول تسريب أسئلة امتحان اللغة العربية على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "كل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة". موضحًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الصفحات المخالفة. ونصح نائب رئيس الامتحانات، الطلاب بعدم الانسياق وراء هذه الصفحات المغرضة التي تهدف لإثارة البلبة قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، والتركيز في التحصيل قبل الامتحان منعا لتشتيت ذهنهم.

كما نصح عبد الحكم، بضرورة مراجعة المنهج كاملا، مؤكدًا على أن الامتحان سيكون من داخل المنهج الدراسي وسيخاطب كافة مستويات الطلاب وسيبتعد عن التعقيد.وتنطلق، اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية