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نائب رئيس امتحانات الثانوية: لا صحة لتسريب اللغة العربية

تحرير:أمينة محمود ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ ص
امتحانات - أرشيفية
امتحانات - أرشيفية
أكد الدكتور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه لا صحة لما تردد حول تسريبات امتحان اللغة العربية، نافيا كل ما يثار حاليا حول تسريب أسئلة امتحان اللغة العربية على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "كل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة". موضحًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الصفحات المخالفة. ونصح نائب رئيس الامتحانات، الطلاب بعدم الانسياق وراء هذه الصفحات المغرضة التي تهدف لإثارة البلبة قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، والتركيز في التحصيل قبل الامتحان منعا لتشتيت ذهنهم.
كما نصح عبد الحكم، بضرورة مراجعة المنهج كاملا، مؤكدًا على أن الامتحان سيكون من داخل المنهج الدراسي وسيخاطب كافة مستويات الطلاب وسيبتعد عن التعقيد.وتنطلق، اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية
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البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

غدا.. البابا يترأس صلوات تجليس وسيامة أساقفة جدد

يترأس قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدا السبت، صلوات تجليس وسيامة مجموعة من الأساقفة الجدد، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مطارنة وأساقفة المجمع المقدس، إذ سيتم تجليس الأنبا أنطونيوس مرقس أسقفا لإيبارشية جنوب إفريقيا، وسيامة: الراهب القمص متاؤس الإخميمي أسقفا ورئيسا لدير السيدة العذراء بالجبل الشرقي بإخميم، الراهب القمص ميخائيل المحرقي أسقفا لإيبارشية منفلوط، الراهب القمص إيلاريون البراموسي أسقفا لإيبارشية البحر الأحمر، الراهب القمص بولس البراموسي أسقفا لإيبارشية شرق كندا.
فرج-عامر (2)

فرج عامر: مينفعش الستات تنزل البحر بالجلاليب

قال النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، إن نزول السيدات البحر بـ«الجلابية»، خاصة في الأماكن والمناطق السياحية المعروفة غير مقبول بالمرة، لأن نزول السيدات بهذا الثياب يتسبب في كشف أجسادهن بالكامل أمام الشباب على الشواطئ، ما يتسبب في حالة من الهرج والمرج. وأضاف رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، في تصريحاته إلى «التحرير»، أنه من المفترض نزول السيدات للبحر والظهور على الشاطئ بالملابس المخصصة لذلك مثل «بدل الغطس والمايو الإسلامي».
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غدا.. انطلاق مارثوان امتحانات الثانوية العامة

تنطلق، غدا السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا منهم 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية و118 ألفا و71 طالبا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268 ألفا و938 طالبا في الشعبة العلمية (علوم)، كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبا بنظام (STEM) في 11 لجنة، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة، و1208 من طلاب الدمج، و40 من طلاب المستشفيات، و45 من طلاب السجون.
تميمة-امم -افريقيا

شاشات لمراقبي الثانوية بالإسكندرية لمتابعة كان 2019

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن تجهيز الاستراحات الخاصة لرؤساء اللجان بما يليق لتصبح أماكن إعاشة جيدة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق، غدا السبت، وأعلن مصطفى العجمي مدير المديرية، عن تخصيص 23 استراحة بجميع الإدارات، متوفر بها مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والفرش اللازم والتليفزيونات، كاشفا عن توقيع بروتوكول مع إدارة الجامعة لتسكين المقدرين من خارج المحافظة بالمدن الجامعية، وتوفير كافة سبل الراحة، وتجهيز قاعات وشاشات عرض لمتابعة الأحداث الجارية وكأس الأمم الإفريقية 2019.
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مترو الأنفاق

4 إجراءات عاجلة من المترو بسبب امتحانات الثانوية العامة

تنطلق امتحانات نهاية العام للثانوية العامة، صباح غد السبت، وسط استعدادات كبيرة ومكثفة على كافة المستويات، من بينها مترو الأنفاق، إذ أعلنت إذ أعلنت الشركة، الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلبة في الخطوط الثلاثة، وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه الطلبة أثناء ذهابهم إلى أداء الامتحانات، بناء على تعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس علي الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.
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طوارئ وجيش وشرطة.. التعليم تتأهب لامتحانات الثانوية العامة

تحت حراسة الجيش والشرطة، يؤدي 659 ألفا و253 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، بعد غد السبت، داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم حالة الطوارئ، حيث بدأت اليوم اجتماعات مكثفة لمسؤولي الامتحانات مع مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان. فضلا عن بدء أعمال غرفة العمليات الرئيسية التي شكلتها الوزارة، تحت الإشراف المباشر من خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حقيقة تطبيق نظام الفصلين على الصف الثاني الثانوي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، ما يتم تداوله من جانب بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، وذلك توضيحًا للحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المركز، في تقريره اليوم الأحد، إن ما يتم تداوله من جانب البعض من أنباء حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، غير صحيح.
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (3)

التعليم توضح حقيقة تعديل نظام «ثانية ثانوي»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة المنشور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "نظام الدراسة بالصف الثاني الثانوي 2019- 2020". وأفادت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا الكلام مخالف لما يتم تطبيقه في العام الحالي على الصف الثاني الثانوي، إذ إن جميع المواد ممتدة، ولم يطرأ أي تعديل على نظام الدراسة بالصف الثاني الثانوي حتى الآن. وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق والاستماع للشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة وتشتت الطلاب، مؤكدة أنه إذا حدث أي تعديل سيتم الإعلان عنه في وقته وبمنتهى الشفافية.
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