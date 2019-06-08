الإمارات: ما حدث في فض اعتصام السودان «مذبحة»

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ ص

السودان

أعربت دولة الإمارات على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن قلقها إزاء "المذبحة" في السودان وتؤيد الدعوات لإجراء تحقيق. ويتعرض القادة العسكريون في السودان لضغوط بعد أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بعمر البشير في أبريل. ووتقول المعارضة إن 113 شخصا قتلوا خلال اجتياح مخيم اعتصام الإثنين الماضي، بحسب "مونت كارلو الدولية". وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت أن أكثر من 100 شخص قتلوا منذ الإثنين خلال عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، من جانبهم أعلن قادة الاحتجاج رفضهم دعوة رئيس المجلس العسكري للتفاوض.

وقضى 101 شخص في حملة القمع التي ينفذها المجلس العسكري الحاكم في السودان ضد المحتجين منذ الإثنين، سقط معظمهم في عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في ذلك اليوم، وفق حصيلة جديدة أعلنتها لجنة أطباء السودان المركزية الأربعاء.وأفادت لجنة الأطباء المقربة من المتظاهرين عن إحصاء