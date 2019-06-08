رياضة

حقيقة سخرية رضا عبد العال من المنتخب قبل أمم إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، تعليقًا ساخرًا لرضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، ونشره منشور يسخر فيه من المنتخب الوطني أثناء التدريبات قبل بداية كأس الأمم الإفريقية التي ستستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وكتب الحساب المنسوب لرضا عبد العال عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تدريبات المنتخب المصري استعدادًا للخروج من كأس الأمم الإفريقية". وعلمت "التحرير"، أن هذا الحساب لا يمت بأي صلة لعبد العال وأنه يقدر المنتخب الوطني وجهازه الفني ولاعيبه ويتمنى لهم التوفيق في البطولة.
وُعرف عبد العال، بتعليقاته وتصريحاته الساخرة ضد اللاعبين والمنتخب الوطني أثناء تولي الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق للمنتخب مسؤولية تدريب الفريق.وكان عبد العال قد سخر من هزيمة فريق برشلونة الإسبانى أمام ليفربول الإنجليزى، وتأهل الأخير إلى نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا.وقال عبد العال، خلال
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استعداداً لأمم إفريقيا.. تونس تهزم العراق ودياً

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