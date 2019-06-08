ترامب يُعلن: وقف الرسوم الجمركية على المكسيك

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ ص

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن الولايات المتّحدة توصّلت إلى اتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة وبالتالي فإنّ الرسوم الجمركية العقابية التي كان يهدّد بفرضها على مكسيكو "تمّ تعليقها إلى أجل غير مسمّى". وقال ترامب في تغريدة على تويتر "يسعدني أن أبلغكم بأنّ الولايات المتحدة توصّلت إلى اتفاق موقّع مع المكسيك، الرسوم الجمركية التي كان مقرّرًا فرضها من قبل الولايات المتحدة ضدّ المكسيك، تمّ تعليقها إلى أجل غير مسمى"، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وأشار ترامب إلى أنّ "المكسيك وافقت بدورها على اتّخاذ تدابير قوية لوقف تدفّق المهاجرين" عبر أراضيها إلى الولايات المتحدة. وتزامنت تصريحات ترامب، مع تأكيدات الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رغبته في تجنب الدخول في مواجهة مع الحكومة الأميركية، وفي البقاء على علاقة جيدة مع نظيره الأمريكي. وكان