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في مثل هذا اليوم.. تنصيب السيسي رئيسا لمصر

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
في مثل هذا اليوم 8 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في 1867: صدور فرمان تغيير اسم حاكم مصر حيث أصبح يلقب بالخديوي، وظل هذا اللقب سائدًا حتى عام 1914 عندما تغير إلى سلطان. وكان أول من تقلب به هو الخديوى إسماعيل وتمتع بموجبه ببعض الاستقلال في إدارة شئون البلاد الداخلية والمالية وأصبح له الحق في عقد المعاهدات الخاصة بالبريد والجمارك ومرور الأفراد والبضائع وشئون الضبط للجاليات الأجنبية.
في عام 1919: تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق. في عام 1941: طلق ناري يفقأ العين اليسرى لموشيه دايان. في عام 2014: تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر، خلفاً للرئيس المؤقت عدلي منصور. في عام 1948: ولدت هالة فاخر، ممثلة مصرية. في عام 632: وفاة النبي محمد، رسول الإسلام. في عام 1795: وفاة لويس السابع
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اولياء-الامور-امام-لجان-امتحانات-الثانوية-العامة-فى-مطروح

أمهات مصر يتحدين «شاومينج»: أغراضكم خبيثة

وجهت عبير أحمد مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، رسالة لصفحات "شاومينج تغشش ثانوية عامة"، المنتشرة عبر موقع "فيسبوك"، تقول فيها: "لم نلتفت لتسريباتكم التي تهدف لخلق حالة من التوتر والقلق والبلبلة لأولياء الأمور والطلاب"، مضيفة أن صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي تريد خلق حالة من التوتر والقلق للطلاب وأولياء أمورهم، وتهدف لإحراج وزارة التربية والتعليم والأجهزة المعنية بتأمين الامتحانات، مطالبة بتتبع المسؤولين عن هذه الصفحات وغلقها ومحاسبتهم وتوقيع أقصلا عقوبة عليهم.
الثانوية-العامة-فى-بنى-سويف (2)

غشاش وغبي.. مصور امتحان العربي نشر رقم جلوسه بالخطأ

في واقعة فردية من نوعها نجحت من خلاله فريق مكافحة الغش الإلكتروني من ضبط الطالب الذي صور امتحان اللغة العربية ونشره على موقع "فيسبوك" بعد مرور نصف ساعة من اللجان، إذ صور الطالب الامتحان من داخل اللجنة، متناسيا في أثناء التصوير أنه يضع رقم جلوسه بجانب كراسة البوكليت ومدون عليها اسم اللجنة والمحافظة، فضلا عن رقم الباركود الخاص بكراسة البوكليت، ما سهل على فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ضبط الطالب، في لجنة مدرسة أبو بكر الصديق بمحافظة دمياط، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
امتحانات الجامعات

نقل طالبة ثانوي للمستشفى بـ«مغص كلوي» في بني سويف

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوي اليوم السبت، بمغص كلوي في أثناء تأدية امتحان اللغة العربية داخل لجنة بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، إذ نقلت سيارة الإسعاف المتمركزة أمام اللجان طالبة تدعى "أميرة.ص.إ"، 17 سنة، ومقيمة بقرية الشنطور، في أثناء تأديتها الامتحان بلجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمركز سمسطا إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.
الثانوية-العامة-فى-البحيرة (3)

التعليم: ضبط طالب بدمياط صور امتحان اللغة العربية

تمكن فريق الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، من تتبع ورصد الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة العربية ونشره على صفحات الغش عبر موقع "فيسبوك"، وكان الطالب يؤدي الامتحان في لجنة بمحافظة دمياط، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أوراق أسئلة كراسة البوكليت في امتحان اللغة العربية، في أثناء انعقاد اللجان الامتحانية، ونشرت هذه الصفحات إجابات بعض الأسئلة.
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الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يصدر قرارين بشأن التعاون مع ألمانيا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 68 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018، إذ وافق مجلس النواب على هذا القرار في 25 فبراير 2019. كما أصدر السيسي قرار رقم 69 لسنة 2019، بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018، إذ وافق مجلس النواب على هذا القرار في 25 فبراير 2019.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: مصر تفتتح أضخم جسر معلق في العالم

لا تزال تداعيات الهجوم على المنشآت النفطية في الخليج تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما استعرضت الصحف افتتاح أضخم جسر معلق على مستوى العالم في مصر، بالإضافة إلى تناول آخر تطورات الأوضاع في السودان والجزائر. وتحت عنوان "شكوى إماراتية سعودية بشأن الهجوم التخريبي للسفن"، كشفت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقدمتا بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الهجوم التخريبي الذي وقع على أربع سفن قبالة ميناء الفجيرة، شرق الإمارات، بينما تتوالى ردود الفعل.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يوضح أسباب الاستعجال في المشروعات: كانت هتكلفنا 3 أضعاف

فسر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح محور روض الفرج، اليوم، سر الاستعجال في إنجاز المشروعات القومية خلال الأربع سنوات الماضية، على الرغم من أن هناك من يرى أن "استعجلنا غير مبرر"، وقبل التوضيح وجه سؤالا للواء أركان حرب إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلا: "لو إحنا قولنا نبدأ دلوقتي المشروعات ديه اللي قولتوا بتكلف 170 مليار دولار، تكلفنا كام؟"، فرد "الفار": "هنضرب في 3، لأن فرق سعر الجنيه اختلف، يعني لما نيجي نقارن بين سعر الجنيه دلوقتي ومن 3 سنين طبقا للتوقيتات اللي بدأنا فيها هيكلفنا مش أقل من 400 مليار".
محور روض الفرج

دخل جينيس وعرضه 67.3 متر.. محور روض الفرج في 14 معلومة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، محور روض الفرج وكوبري "تحيا مصر" الملجم والمار أعلى نهر النيل والذي دخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية كأعرض كوبري في العالم، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وكامل الوزير وزير النقل والمواصلات وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وبدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي من إنتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان "شرايين الأمل" يعرض مراحل البناء.
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