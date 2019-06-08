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في مثل هذا هذا اليوم.. تنصيب السيسي رئيسا لمصر

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
في مثل هذا اليوم 8 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في 1867: صدور فرمان تغيير اسم حاكم مصر حيث أصبح يلقب بالخديوي، وظل هذا اللقب سائدًا حتى عام 1914 عندما تغير إلى سلطان. وكان أول من تقلب به هو الخديوى إسماعيل وتمتع بموجبه ببعض الاستقلال في إدارة شئون البلاد الداخلية والمالية وأصبح له الحق في عقد المعاهدات الخاصة بالبريد والجمارك ومرور الأفراد والبضائع وشئون الضبط للجاليات الأجنبية.
في عام 1919: تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق. في عام 1941: طلق ناري يفقأ العين اليسرى لموشيه دايان. في عام 2014: تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر، خلفاً للرئيس المؤقت عدلي منصور. في عام 1948: ولدت هالة فاخر، ممثلة مصرية. في عام 632: وفاة النبي محمد، رسول الإسلام. في عام 1795: وفاة لويس السابع
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طلاب-ثانوية-عامة

تداول أسئلة كراسة بوكليت العربي على «فيسبوك»

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أوراق أسئلة كراسة البوكليت في امتحان اللغة العربية، في أثناء انعقاد اللجان الامتحانية، ونشرت هذه الصفحات إجابات بعض الأسئلة. وفي رد على ما تم تداوله، قالت مصادر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لـ"التحرير" إنه جار تتبع ما تم نشره للتأكد من صحته، وذلك بالتواصل مع اللجنة الفنية لواضعى الأسئلة، وضبط الطالب المسئول حال اكتشاف صحة الأسئلة المتداولة.
ثانوية عامة

اليوم.. انطلاق مارثوان امتحانات الثانوية العامة

انطلقت، في الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا منهم 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية و118 ألفا و71 طالبا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268 ألفا و938 طالبا في الشعبة العلمية (علوم)، كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبا بنظام (STEM) في 11 لجنة، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة، و1208 من طلاب الدمج، و40 من طلاب المستشفيات، و45 من طلاب السجون.
سيارة -اسعاف

إطلاق نار في عُرس ببنها.. وإصابة شقيقتين بالخرطوش

أصيبت شقيقتان بـ"رش الخرطوش" في الوجه، على أثر قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار ابتهاجا بحفل عرس في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، ما أدى إلى إصابة المجني عليهما في أثناء وقوفهما في شرفة منزلهما، وتم نقلهما إلى مستشفى بنها العام، وألقي القبض على المتهم وتم ضبط السلاح وتولت النيابة التحقيقات بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها. تلقى العقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها، إشارة من المستشفى بوصول كل من "ا. م. ا" 25 سنة، ربة منزل، وشقيقتها "ش"، 18 سنة، مصابتين برش الخرطوش فى الوجه.
سحب-منخفضة-وأمطار-متوسطة-تسقط-على-الإسكندرية (3)

طقس اليوم مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.
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الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يصدر قرارين بشأن التعاون مع ألمانيا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 68 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018، إذ وافق مجلس النواب على هذا القرار في 25 فبراير 2019. كما أصدر السيسي قرار رقم 69 لسنة 2019، بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018، إذ وافق مجلس النواب على هذا القرار في 25 فبراير 2019.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: مصر تفتتح أضخم جسر معلق في العالم

لا تزال تداعيات الهجوم على المنشآت النفطية في الخليج تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما استعرضت الصحف افتتاح أضخم جسر معلق على مستوى العالم في مصر، بالإضافة إلى تناول آخر تطورات الأوضاع في السودان والجزائر. وتحت عنوان "شكوى إماراتية سعودية بشأن الهجوم التخريبي للسفن"، كشفت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقدمتا بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الهجوم التخريبي الذي وقع على أربع سفن قبالة ميناء الفجيرة، شرق الإمارات، بينما تتوالى ردود الفعل.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يوضح أسباب الاستعجال في المشروعات: كانت هتكلفنا 3 أضعاف

فسر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح محور روض الفرج، اليوم، سر الاستعجال في إنجاز المشروعات القومية خلال الأربع سنوات الماضية، على الرغم من أن هناك من يرى أن "استعجلنا غير مبرر"، وقبل التوضيح وجه سؤالا للواء أركان حرب إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلا: "لو إحنا قولنا نبدأ دلوقتي المشروعات ديه اللي قولتوا بتكلف 170 مليار دولار، تكلفنا كام؟"، فرد "الفار": "هنضرب في 3، لأن فرق سعر الجنيه اختلف، يعني لما نيجي نقارن بين سعر الجنيه دلوقتي ومن 3 سنين طبقا للتوقيتات اللي بدأنا فيها هيكلفنا مش أقل من 400 مليار".
محور روض الفرج

دخل جينيس وعرضه 67.3 متر.. محور روض الفرج في 14 معلومة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، محور روض الفرج وكوبري "تحيا مصر" الملجم والمار أعلى نهر النيل والذي دخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية كأعرض كوبري في العالم، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وكامل الوزير وزير النقل والمواصلات وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وبدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي من إنتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان "شرايين الأمل" يعرض مراحل البناء.
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