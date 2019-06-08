في مثل هذا هذا اليوم.. تنصيب السيسي رئيسا لمصر

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

في مثل هذا اليوم 8 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في 1867: صدور فرمان تغيير اسم حاكم مصر حيث أصبح يلقب بالخديوي، وظل هذا اللقب سائدًا حتى عام 1914 عندما تغير إلى سلطان. وكان أول من تقلب به هو الخديوى إسماعيل وتمتع بموجبه ببعض الاستقلال في إدارة شئون البلاد الداخلية والمالية وأصبح له الحق في عقد المعاهدات الخاصة بالبريد والجمارك ومرور الأفراد والبضائع وشئون الضبط للجاليات الأجنبية.

في عام 1919: تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق. في عام 1941: طلق ناري يفقأ العين اليسرى لموشيه دايان. في عام 2014: تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر، خلفاً للرئيس المؤقت عدلي منصور. في عام 1948: ولدت هالة فاخر، ممثلة مصرية. في عام 632: وفاة النبي محمد، رسول الإسلام. في عام 1795: وفاة لويس السابع