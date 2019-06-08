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هذا اليوم.. وفاة النبي محمد وتنصيب السيسي رئيسا لمصر

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
في مثل هذا اليوم 8 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في 1867: صدور فرمان تغيير اسم حاكم مصر حيث أصبح يلقب بالخديوي، وظل هذا اللقب سائدًا حتى عام 1914 عندما تغير إلى سلطان. وكان أول من تقلب به هو الخديوى إسماعيل وتمتع بموجبه ببعض الاستقلال في إدارة شئون البلاد الداخلية والمالية وأصبح له الحق في عقد المعاهدات الخاصة بالبريد والجمارك ومرور الأفراد والبضائع وشئون الضبط للجاليات الأجنبية.
في عام 1919: تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق.في عام 1941: طلق ناري يفقأ العين اليسرى لموشيه دايان.في عام 2014: تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر، خلفاً للرئيس المؤقت عدلي منصور.في عام 1948: ولدت هالة فاخر، ممثلة مصرية.في عام 632: وفاة النبي محمد، رسول الإسلام.في عام 1795: وفاة لويس السابع عشر،
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امتحانات-ثانويه-عامة

نائب رئيس امتحانات الثانوية: لا صحة لتسريب اللغة العربية

أكد الدكتور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه لا صحة لما تردد حول تسريبات امتحان اللغة العربية، نافيا كل ما يثار حاليا حول تسريب أسئلة امتحان اللغة العربية على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "كل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة". موضحًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الصفحات المخالفة. ونصح نائب رئيس الامتحانات، الطلاب بعدم الانسياق وراء هذه الصفحات المغرضة التي تهدف لإثارة البلبة قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، والتركيز في التحصيل قبل الامتحان منعا لتشتيت ذهنهم.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

غدا.. البابا يترأس صلوات تجليس وسيامة أساقفة جدد

يترأس قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدا السبت، صلوات تجليس وسيامة مجموعة من الأساقفة الجدد، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مطارنة وأساقفة المجمع المقدس، إذ سيتم تجليس الأنبا أنطونيوس مرقس أسقفا لإيبارشية جنوب إفريقيا، وسيامة: الراهب القمص متاؤس الإخميمي أسقفا ورئيسا لدير السيدة العذراء بالجبل الشرقي بإخميم، الراهب القمص ميخائيل المحرقي أسقفا لإيبارشية منفلوط، الراهب القمص إيلاريون البراموسي أسقفا لإيبارشية البحر الأحمر، الراهب القمص بولس البراموسي أسقفا لإيبارشية شرق كندا.
فرج-عامر (2)

فرج عامر: مينفعش الستات تنزل البحر بالجلاليب

قال النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، إن نزول السيدات البحر بـ«الجلابية»، خاصة في الأماكن والمناطق السياحية المعروفة غير مقبول بالمرة، لأن نزول السيدات بهذا الثياب يتسبب في كشف أجسادهن بالكامل أمام الشباب على الشواطئ، ما يتسبب في حالة من الهرج والمرج. وأضاف رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، في تصريحاته إلى «التحرير»، أنه من المفترض نزول السيدات للبحر والظهور على الشاطئ بالملابس المخصصة لذلك مثل «بدل الغطس والمايو الإسلامي».
امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (2)

غدا.. انطلاق مارثوان امتحانات الثانوية العامة

تنطلق، غدا السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا منهم 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية و118 ألفا و71 طالبا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268 ألفا و938 طالبا في الشعبة العلمية (علوم)، كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبا بنظام (STEM) في 11 لجنة، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة، و1208 من طلاب الدمج، و40 من طلاب المستشفيات، و45 من طلاب السجون.
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الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يصدر قرارين بشأن التعاون مع ألمانيا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 68 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018، إذ وافق مجلس النواب على هذا القرار في 25 فبراير 2019. كما أصدر السيسي قرار رقم 69 لسنة 2019، بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018، إذ وافق مجلس النواب على هذا القرار في 25 فبراير 2019.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: مصر تفتتح أضخم جسر معلق في العالم

لا تزال تداعيات الهجوم على المنشآت النفطية في الخليج تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما استعرضت الصحف افتتاح أضخم جسر معلق على مستوى العالم في مصر، بالإضافة إلى تناول آخر تطورات الأوضاع في السودان والجزائر. وتحت عنوان "شكوى إماراتية سعودية بشأن الهجوم التخريبي للسفن"، كشفت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقدمتا بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الهجوم التخريبي الذي وقع على أربع سفن قبالة ميناء الفجيرة، شرق الإمارات، بينما تتوالى ردود الفعل.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يوضح أسباب الاستعجال في المشروعات: كانت هتكلفنا 3 أضعاف

فسر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح محور روض الفرج، اليوم، سر الاستعجال في إنجاز المشروعات القومية خلال الأربع سنوات الماضية، على الرغم من أن هناك من يرى أن "استعجلنا غير مبرر"، وقبل التوضيح وجه سؤالا للواء أركان حرب إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلا: "لو إحنا قولنا نبدأ دلوقتي المشروعات ديه اللي قولتوا بتكلف 170 مليار دولار، تكلفنا كام؟"، فرد "الفار": "هنضرب في 3، لأن فرق سعر الجنيه اختلف، يعني لما نيجي نقارن بين سعر الجنيه دلوقتي ومن 3 سنين طبقا للتوقيتات اللي بدأنا فيها هيكلفنا مش أقل من 400 مليار".
محور روض الفرج

دخل جينيس وعرضه 67.3 متر.. محور روض الفرج في 14 معلومة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، محور روض الفرج وكوبري "تحيا مصر" الملجم والمار أعلى نهر النيل والذي دخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية كأعرض كوبري في العالم، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وكامل الوزير وزير النقل والمواصلات وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وبدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي من إنتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان "شرايين الأمل" يعرض مراحل البناء.
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