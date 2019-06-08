ضبط 38 متحرشا ومتهمين بالتعرض للسائحين بالجيزة

تحرير:محمد الأشموني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ ص

تحرش- أرشيفية

لاحقت مديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع قوات مكافحة العنف ضد المرأة، متهمين بالتحرش، حيث ارتفع عدد المتهمين الذين تم القبض عليهم في قضايا تحرش إلى 38 شخصا، جميعهم متهمون بالتحرش اللفظى بالفتيات، وذلك بمنطقة حديقة الحيوان بالجيزة، فيما تم القبض على 5 حالات أخرى بشارع جامعة الدول، إضافة إلى ضبط 5 متهمين بالتعرض للسائحين بالمنطقة الأثرية، تم إخطار اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، الذي أمر بتكثيف الوجود الشرطي، للسيطرة على الظاهرة.

وجاء ذلك نتيجة خطة أمنية محكمة أعدتها مديرية أمن الجيزة لمواجهة حالات التحرش بالفتيات خلال احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، وسط توجيهات صارمة من اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير الأمن، بتعزيز الخدمات الأمنية (بحث - نظام) في أماكن التجمعات والمراسي النيلية والحدائق والمتنزهات العامة، والعمل على تطبيق