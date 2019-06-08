جريمة

ضبط 38 متحرشا ومتهمين بالتعرض للسائحين بالجيزة

تحرير:محمد الأشموني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ ص
تحرش- أرشيفية
تحرش- أرشيفية
لاحقت مديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع قوات مكافحة العنف ضد المرأة، متهمين بالتحرش، حيث ارتفع عدد المتهمين الذين تم القبض عليهم في قضايا تحرش إلى 38 شخصا، جميعهم متهمون بالتحرش اللفظى بالفتيات، وذلك بمنطقة حديقة الحيوان بالجيزة، فيما تم القبض على 5 حالات أخرى بشارع جامعة الدول، إضافة إلى ضبط 5 متهمين بالتعرض للسائحين بالمنطقة الأثرية، تم إخطار اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، الذي أمر بتكثيف الوجود الشرطي، للسيطرة على الظاهرة.
وجاء ذلك نتيجة خطة أمنية محكمة أعدتها مديرية أمن الجيزة لمواجهة حالات التحرش بالفتيات خلال احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، وسط توجيهات صارمة من اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير الأمن، بتعزيز الخدمات الأمنية (بحث - نظام) في أماكن التجمعات والمراسي النيلية والحدائق والمتنزهات العامة، والعمل على تطبيق
اقرأ المزيد
جثة (5)

ضحية الثانوية.. جُرعة مسكنات تقتل طالبة في الشرقية

لفظت طالبة بالصف الثالث الثانوي العام أنفاسها الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت؛ إثر تناولها جرعة زائدة من المُسكنات للتخلص من إصابتها بنوبة قلق، وذلك قبل ساعات من بدء امتحاناتها، حيث شعرت بألم في البطن، ولما حاولت التخلص منه بالمُسكنات أفرطت في الجرعة لتلقى حتفها على الفور، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، والتي صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
حملة-اشغالات-

«أمن الجيزة» ترفع الإشغالات بعد احتفالات العيد

حملات إزالة وملاحقات أمنية قامت بها قوات أمن الجيزة، للقضاء على الإشغالات والتعديات التى تعيق حركة السير بشارع عثمان محرم بالطالبية، وأسفرت الحملات التي شاركت فيها كل القطاعات والإدارات التابعة للمديرية، بتحرير 157 مخالفة تعد وإشغال طريق، وإزالة 220 طن قمامة، فيما تم ضبط 4 أسلحة نارية وبيضاء، وتنفيذ 18 حكما قضائيا، والقبض على هارب من تنفيذ متهم صادر بحقه قرار ضبط وإحضار، وفي المنطقة الأثرية تم ضبط 30 مشتبها به، و5 من الخيالة، وبائع متجول، وجار العرض على النيابات المختصة.
حادث-تصادم سيارات

إصابة مواطن صدمته سيارة خلال عبوره الطريق بالسلام

شهد طريق السلام حادثا مروريا، إذ صدمت سيارة مسرعة مواطنًا خلال عبوره الطريق، مما تسبب فى تعطيل حركة المرور، لحين نقل المصاب فى سيارة الإسعاف، إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم، ورفع رجال المرور باستخدام الأوناش وسيارات التدخل السريع، السيارة المتسببة فى الحادث من عرض الطريق، لتيسير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، مفاده تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى السلام بوقوع حادث مرورى، وإصابة مواطن صدمته سيارة مسرعة.
محمد-مرسي (1)

«جواز أيمن نور واقتحام الحدود».. أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الخارجية، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد، وجاء في طعن وزارة الخارجية أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب استخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه.
اقرأ المزيد من الأخبار
قتل

تحرش و3 طعنات.. تفاصيل جريمة الدم والشرف في الوراق

«أحمد شعبان» شاب في مطلع العشرينات من عمره، نزل مع شقيقتيه «رضا» و«آية»، لشراء بعض المستلزمات للمنزل ابتهاجًا بقرب عيد الفطر المبارك، وفي أثناء تجولهم بمنطقة الوراق قبل أذان المغرب بساعة، قام شقيقان يعملان في ملاهٍ للأطفال بالمنطقة، بمعاكسة شقيقتيه، فعاتبهما على فعلتهما فقاما بسبه، لتنشب مشاجرة كبيرة بينهم، استخدم فيها الشقيقان الأسلحة البيضاء، لتنتهي بمقتل «أحمد» بعدة طعنات في جميع أنحاء جسده، ليلقى ربه صائما شهيدا وشاهدا على بلطجة تفشت في الكثير من المناطق الشعبية.
حريق-الموسكى (1)

إخماد حريقي مصنع كرتون بالهرم وشقة بالسلام

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريقين منفصلين، نشب أولهما داخل مصنع كرتون وألوميتال، بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الهرم، وارتفعت ألسنة اللهب عدة أمتار بسبب محتويات المصنع المحفزة على الاشتعال، إلا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة عليه، دون وقوع إصابات، وعلى صعيد آخر بدائرة قسم شرطة السلام، نشب حريق داخل شقة سكنية، وبادرت قوات الحماية المدنية بإخلاء العقار من السكان، وتم إخماد الحريق والسيطرة إليه، ومنع امتداده إلى شقق بذات المبنى أو عقارات مجاورة.
منتجات فاسدة-2

ضبط 22 مصنع بير سلم بالجيزة و88 قضية تموين

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، حملات تفتيش على العديد من منشآت الصناعات الغذائية والمتاجر والمطاعم، وذلك لمحاربة الغلاء ومنع احتكار السلع، وضبط جرائم الغش التجاري، والمخالفات التى تؤثر على الصحة العامة للمستهلكين، وضبط السلع الغذائية الفاسدة والمجهولة المصدر، وتمكنت الحملة على مدار 24 ساعة الماضية من ضبط 110 قضايا تموين مختلفة، تنوعت بين منشآت دون تراخيص، وجرائم غش تجاري، ومخالفات رفع أسعار وبيع منتجات بأعلى من سعرها المعتاد، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (2)

انفجار إطار سيارة يقتل ويصيب 9 مواطنين بالعياط

شهد طريق العياط فى الاتجاه إلى الجيزة تصادما مروريا بين سيارتين أجرة «ميكروباص»، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 8 أشخاص آخرين، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بسرعة إسعاف المصابين، وتحرك قوات وأوناش المرور لرفع حطام الحادث وتسيير حركة الطريق، علاوة على تكليف القوات بالتحري عن أسباب وقوع الحادث، وتحديد المسؤولية الجنائية عنه، وتبين من الفحص الأولى وقوع الحادث جراء انفجار إطار إحدى السيارتين، وحُرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org