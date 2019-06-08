طقس اليوم مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ ص

أمطار خفيفة - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 21 33 شبين الكوم 21 32 طنطا 20 32 دمنهور 20 30 الإسكندرية 21 28 بلطيم 21 29 مطروح 21 26 السلوم 20 27 سيوة 20 35 بورسعيد 22 27 دمياط 22 27 الزقازيق 20 33 الإسماعيلية 20 33 السويس 21 32 العريش 19 29 رفح 20 28 رأس سدر 21 31 نخل 16 30 نويبع 24