حادث تصادم أعلى كوبري أكتوبر وإصابة 4 بحلوان

تحرير:محمد الأشموني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ ص

حادث تصادم

شهدت محافظة القاهرة، اليوم السبت، وجودا أمنيا مكثفا من قبل ضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة، فيما أصيب قائد مركبة بكدمات وسحجات بسبب اصطدام سيارته بالرصيف الخرساني أعلى كوبري أكتوبر، بعدما انحرفت سيارته نتيجة السرعة الزائدة، وفي حلوان اصطدمت سيارة بدراجة بخارية "توك توك" بمنطقة أطلس، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، تم إخطار مدير أمن القاهرة، وكذا الدفع بسيارات إسعاف، قامت بنقل المصابين إلى المستشفى العام، فيما تم ضبط السائق المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.

وكان شخصان قد لقيا خلال أيام الأعياد مصرعهما، بسبب السرعة الزائدة وأصيب اثنان آخران، إثر انقلاب سيارتهم أثناء سفرهم من القاهرة إلى أسيوط. حيث تبلغ لمركز شرطة إطسا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ووجود متوفيين ومصابين بطريق (القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي)، أمام قرية قصر الباسل "اتجاه أسيوط" دائرة