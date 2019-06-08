جريمة

«جواز أيمن نور واقتحام الحدود».. أبرز محاكمات السبت

طعن تجديد جواز سفر ايمن نور: اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر وتحريض الدول للتحرك ضدها بما يؤكد انعدام وطنيته وانتماؤه إلى البلد التي ولد على أرضها
تحرير:سماح عوض الله ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ ص
محاكمة مرسي- أرشيفية
محاكمة مرسي- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الخارجية، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد، وجاء في طعن وزارة الخارجية أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب استخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه.
وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه". بلاغ يتهم «نور ومطر» بالعمالة مقابل 580 ألف دولار ولفت الطعن إلى أن «نور»
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حادث-تصادم سيارات

إصابة مواطن صدمته سيارة خلال عبوره الطريق بالسلام

شهد طريق السلام حادثا مروريا، إذ صدمت سيارة مسرعة مواطنًا خلال عبوره الطريق، مما تسبب فى تعطيل حركة المرور، لحين نقل المصاب فى سيارة الإسعاف، إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم، ورفع رجال المرور باستخدام الأوناش وسيارات التدخل السريع، السيارة المتسببة فى الحادث من عرض الطريق، لتيسير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، مفاده تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى السلام بوقوع حادث مرورى، وإصابة مواطن صدمته سيارة مسرعة.
تصادم

حادث تصادم أعلى كوبري أكتوبر وإصابة 4 بحلوان

شهدت محافظة القاهرة، اليوم السبت، وجودا أمنيا مكثفا من قبل ضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة، فيما أصيب قائد مركبة بكدمات وسحجات بسبب اصطدام سيارته بالرصيف الخرساني أعلى كوبري أكتوبر، بعدما انحرفت سيارته نتيجة السرعة الزائدة، وفي حلوان اصطدمت سيارة بدراجة بخارية "توك توك" بمنطقة أطلس، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، تم إخطار مدير أمن القاهرة، وكذا الدفع بسيارات إسعاف، قامت بنقل المصابين إلى المستشفى العام، فيما تم ضبط السائق المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.
قطارات (3)

مصرع طالب أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

لقي طالب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من أحد القطارات بمحطة قطاى قرية ابشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بيلا المركزي، وجار انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات. تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى بيلا المركزي، بوصول طالب سقط من أحد القطارات بمحطة قطار قرية ابشان بدائرة المركز.
حادث-تصادم سيارات

بسبب الزحام.. سائق يدهس ثلاثة أشقاء بالفيوم

تسبب الزحام والتكدس المروري الشديد بسبب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، في دهس سائق ثلاثة أشقاء بسيارته في أثناء وقوفهم على جانب الطريق، بقرية "حلفا" على طريق أبو عش التابع لمركز إطسا بمحافظة الفيوم. تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد اصطدام السيارة رقم (ف.ب د 4837) قيادة "عبد الرحمن.س.ع"، 42 عامًا، سائق، مقيم بمطول، دائرة المركز بكل من "محمد.ح.ص"، 30 عامًا، فلاح ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وشقيقه عرفة، 29 عامًا، عامل مصابا بكسر في الضلوع، وشقيقهما الثالث أحمد، 26 عامًا، مصاب بكسور متعددة بالجسم واشتباه نزيف داخلي.
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هشام-بركات

«اقتحام الحدود وبيت المقدس» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات، اليوم السبت، بقائمة حافلة بالمحطات المهمة والمعروفة إعلاميا، تتقدمها إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية والسجون، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت «النقض» إعادة محاكمتهم.
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«خلية الوراق الإرهابية» أبرز محاكمات اليوم

يوم قضائي هادئ بجدول المحاكمات المنتظر نظرها اليوم، ولا يتصدر الساحة على قائمة القضايا المعروفة إعلاميا سوى خلية الوراق الإرهابية، التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، المقرر أن تستمع إلى الشهود في إعادة محاكمة 5 متهمين منسوب إليهم اتهامات بتأسيس خلية إرهابية تعمل على تكدير الأمن والسلم العام، وحيازة أسلحة نارية، فضلا عن اتهامهم بقتل عمرو عزت، أمين شرطة بقسم الوراق، وصديق له، وتضم القضية 9 متهمين، بينهم 4 هاربين، اتهمتهم النيابة العامة بأنهم شكلوا خلية إرهابية بمنطقة الوراق، أطلقوا عليها مسمى "خلية الوراق".
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10 سنوات لمتهمين شرعا في سرقة خزينة محل

عندما يقترن الغباء بالحظ السيئ والإجرام معًا، يكون المصير مأساويا للغاية، وهذا ما تعرض له لصان حاولا سرقة محل تجاري على طريقة أحمد مظهر وعادل إمام، فى فيلم «لصوص ولكن ظرفاء»، إذ قررا سرقة محل تجاري، من خلال نقب الحائط، واستأجرا بدروما مجاورا للجدار الخلفي للخزنة، وبعد مغادرة العمال المحل بدأ اللصان عملهما بنقب الحائط، لكنهما فشلا فى فتح الخزينة، فاتصلا بحداد وأخبراه بمخططهما، فأبلغ الأخير الشرطة، وبإحالة المتهمين للمحاكمة قضت بحبسهما 10 سنوات رغم عدم فلاحهما فى السرقة.
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حسموا خلاف المال بالدم.. المؤبد لقاتلي صديقهم بالصف

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين، بالسجن المؤبد، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية، فى قضية اتهامهم بقتل مواطن بمنطقة الصف بالجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن استهدفوا المجني عليه، وأعدوا لقتله أسلحة نارية وذخائر، وترصدوا له فى طريق عودته إلى منزله، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا النيران نحوه وأردوه قتيلًا، وكشفت أوراق التحقيق بالقضية ارتكاب المتهمين الثلاثة جريمتهم بسبب خلافات مادية بين أحدهم والمجني عليه.
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