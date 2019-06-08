«جواز أيمن نور واقتحام الحدود».. أبرز محاكمات السبت

طعن تجديد جواز سفر ايمن نور: اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر وتحريض الدول للتحرك ضدها بما يؤكد انعدام وطنيته وانتماؤه إلى البلد التي ولد على أرضها

تحرير:سماح عوض الله ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ ص

محاكمة مرسي- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الخارجية، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد، وجاء في طعن وزارة الخارجية أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب استخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه.

وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه". بلاغ يتهم «نور ومطر» بالعمالة مقابل 580 ألف دولار ولفت الطعن إلى أن «نور»