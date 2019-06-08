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إطلاق نار في عُرس ببنها.. وإصابة شقيقتين بالخرطوش

تحرير:علاء النجار ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ ص
سيارة إسعاف
سيارة إسعاف
أصيبت شقيقتان بـ"رش الخرطوش" في الوجه، على أثر قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار ابتهاجا بحفل عرس في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، ما أدى إلى إصابة المجني عليهما في أثناء وقوفهما في شرفة منزلهما، وتم نقلهما إلى مستشفى بنها العام، وألقي القبض على المتهم وتم ضبط السلاح وتولت النيابة التحقيقات بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها. تلقى العقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها، إشارة من المستشفى بوصول كل من "ا. م. ا" 25 سنة، ربة منزل، وشقيقتها "ش"، 18 سنة، مصابتين برش الخرطوش فى الوجه.
تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، إلى المستشفى. وبسؤال المصابتين أقرتا بأنهما في أثناء وجودهما في شرفة مسكنهما بالطابق الأول "علوي" لمشاهدة حفل عرس، فوجئتا بقيام أحد الأشخاص بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ابتهاجا بحفل العرس،
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طلاب-ثانوية-عامة

تداول أسئلة كراسة بوكليت العربي على «فيسبوك»

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أوراق أسئلة كراسة البوكليت في امتحان اللغة العربية، في أثناء انعقاد اللجان الامتحانية، ونشرت هذه الصفحات إجابات بعض الأسئلة. وفي رد على ما تم تداوله، قالت مصادر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لـ"التحرير" إنه جار تتبع ما تم نشره للتأكد من صحته، وذلك بالتواصل مع اللجنة الفنية لواضعى الأسئلة، وضبط الطالب المسئول حال اكتشاف صحة الأسئلة المتداولة.
ثانوية عامة

اليوم.. انطلاق مارثوان امتحانات الثانوية العامة

انطلقت، في الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا منهم 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية و118 ألفا و71 طالبا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268 ألفا و938 طالبا في الشعبة العلمية (علوم)، كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبا بنظام (STEM) في 11 لجنة، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة، و1208 من طلاب الدمج، و40 من طلاب المستشفيات، و45 من طلاب السجون.
سحب-منخفضة-وأمطار-متوسطة-تسقط-على-الإسكندرية (3)

طقس اليوم مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.
السيسى

في مثل هذا هذا اليوم.. تنصيب السيسي رئيسا لمصر

في مثل هذا اليوم 8 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في 1867: صدور فرمان تغيير اسم حاكم مصر حيث أصبح يلقب بالخديوي، وظل هذا اللقب سائدًا حتى عام 1914 عندما تغير إلى سلطان. وكان أول من تقلب به هو الخديوى إسماعيل وتمتع بموجبه ببعض الاستقلال في إدارة شئون البلاد الداخلية والمالية وأصبح له الحق في عقد المعاهدات الخاصة بالبريد والجمارك ومرور الأفراد والبضائع وشئون الضبط للجاليات الأجنبية.
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الشرطة الامريكية

12 قتيلا في حادث إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية

لقي 12 شخصا مصرعهم، جراء حادث إطلاق نار وقع أمس الجمعة في مدينة فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة الأمريكية. وقال رئيس الشرطة المحلية، جيم سيرفيرا: "يوجد لدينا أيضا 4 مصابين جدد يتلقون علاجا في المستشفى. كما تتوفر لدينا معلومات أن عددا من المصابين يصلون إلى المستشفى بأنفسهم". وأضاف: "وهناك 4 شرطيين تبادلوا إطلاق النار مع المشتبه به في المبنى الإداري.. يمكنني القول إننا شهدنا تبادلا طويلا لإطلاق النار بين رجال الشرطة الأربعة والمشتبه به. وعثرنا على مسدس عيار 45 وذخيرة عديدة".
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

إصابة 11 شخصا في إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن أشخاص عدة أصيبوا في إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش، بولاية فرجينيا، وإن السلطات احتجزت مشتبهًا به. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت إدارة شرطة فرجينيا بيتش في سلسلة تغريدات على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» إن شخصًا أطلق النار في المبنى رقم 2 بمركز البلدية ونصحت الناس بتجنب المنطقة. ونقلت وكالة «رويترز» عن قائد الشرطة بولاية فرجينيا ما أعلنه بشأن مقتل 11 شخصًا في حادث إطلاق النار بمركز البلدية بمنطقة فرجينيا بيتش.
الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق - محافظ القليوبية

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

اعتمد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس، نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بالمحافظة والتي بلغت 85.2%، ومن المتوقع ظهورها على موقع المديرية خلال ساعات على الرابط التالي: http://results.qalubiaedu.org/، موضحا أن المراكز العشرة الأولى في قائمة الأوائل في الشهادة الإعدادية حصلت عليها 10 طالبات دفعة واحدة وكلهن من مدارس حكومية. وحصلت الطالبة صفاء صبرى عبد ربه موسى من قرية برشوم على المركز الأول في الشهادة الاعدادية على مستوى المحافظة، وأجرى المحافظ مكالمة هاتفية معها لتهنئتها بالتفوق ووعدها بالتكريم قريبا.
زيارة-وزير-النقل (3)

وزير النقل يعلن موعد انتهاء كوبري كفر شكر العلوي

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم الخميس، طريق «بنها - المنصورة» لمتابعة حالة الطريق ومعدلات تنفيذ كوبري قرية أسنيت، والذي تنفذه شركة النيل العامة للطرق والكباري بتكلفة تقديرية 198 مليون جنيه، وتم استلام العمل أول ديسمبر 2018 ومقرر الانتهاء منه في 30 يونيو 2020، وتبلغ نسبة التنفيذ حتى الآن حوالى 10% من الأعمال ويهدف الكوبرى إلى رفع المعاناة اليومية لأهالى قرية أسنيت من سوء حال الكوبرى القديم والذي يمر من فوق مياه الرياح التوفيقى ما جعله مهدد بالانهيار المفاجئ.
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