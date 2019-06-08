إطلاق نار في عُرس ببنها.. وإصابة شقيقتين بالخرطوش

تحرير:علاء النجار ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ ص

سيارة إسعاف

أصيبت شقيقتان بـ"رش الخرطوش" في الوجه، على أثر قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار ابتهاجا بحفل عرس في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، ما أدى إلى إصابة المجني عليهما في أثناء وقوفهما في شرفة منزلهما، وتم نقلهما إلى مستشفى بنها العام، وألقي القبض على المتهم وتم ضبط السلاح وتولت النيابة التحقيقات بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها. تلقى العقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها، إشارة من المستشفى بوصول كل من "ا. م. ا" 25 سنة، ربة منزل، وشقيقتها "ش"، 18 سنة، مصابتين برش الخرطوش فى الوجه.

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، إلى المستشفى. وبسؤال المصابتين أقرتا بأنهما في أثناء وجودهما في شرفة مسكنهما بالطابق الأول "علوي" لمشاهدة حفل عرس، فوجئتا بقيام أحد الأشخاص بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ابتهاجا بحفل العرس،