في شهر الفخر.. ممنوع رفع علم المثليين بسفارات واشنطن

تحرير:وكالات ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ ص

علم المثليين

يعتبر شهر يونيو من كل عام عند المثليين "شهر الفخر"، وفي هذه المرة رفضت الإدارة الأمريكية، طلبات بعض سفاراتها برفع علم المثلية (العلم الشهير بألوان قوس قزح)، أعلى ساريات العلم فوق مبانيها. وقالت مصادر دبلوماسية في سفارات 4 دول هي: إسرائيل، البرازيل، ألمانيا، ليتوانيا، إنهم من بين من تقدموا بهذا الطلب إلا أنه تم رفضه، وهذا لا يعني منع رفع العلم على الإطلاق، لكن الرفض يقضي بمنع رفعه مكان سارية العلم، على أنه يسمح للبعثات الدبلوماسية برفع العلم داخل المبنى أو على الجدران الخارجية، وذلك وفقا لما نقلته قناة "إن بي سي".

وأضافت القناة، أنه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، كانت تسمح الإدارة الأمريكية للسفارات برفع علم المثليين، لكن هذا العام تغير الوضع وأصبح الأمر يتطلب موافقة خاصة، وذلك بحسب دبلوماسيين.يذكر أن سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ألمانيا ريتشارد جرينيل -وهو مثلي ويعتلي منصبا رفيعا في الإدارة الأمريكية-