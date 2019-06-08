جريمة

إصابة مواطن صدمته سيارة خلال عبوره الطريق بالسلام

تحرير:سماح عوض الله ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص
تصادم - أرشيفية
تصادم - أرشيفية
شهد طريق السلام حادثا مروريا، إذ صدمت سيارة مسرعة مواطنًا خلال عبوره الطريق، مما تسبب فى تعطيل حركة المرور، لحين نقل المصاب فى سيارة الإسعاف، إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم، ورفع رجال المرور باستخدام الأوناش وسيارات التدخل السريع، السيارة المتسببة فى الحادث من عرض الطريق، لتيسير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، مفاده تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى السلام بوقوع حادث مرورى، وإصابة مواطن صدمته سيارة مسرعة.
وفى القاهرة أيضًا تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، إشارة من شرطة النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم، أعلى كوبري أكتوبر، وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف الخرساني، بسبب السرعة الزائدة.   اقرأ أيضًا الجيزة تطارد سائقي التوك توك ورصد 3895 مخالفة مرورية وبالانتقال وفحص
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محمد-مرسي (1)

«جواز أيمن نور واقتحام الحدود».. أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الخارجية، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد، وجاء في طعن وزارة الخارجية أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب استخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه.
تصادم

حادث تصادم أعلى كوبري أكتوبر وإصابة 4 بحلوان

شهدت محافظة القاهرة، اليوم السبت، وجودا أمنيا مكثفا من قبل ضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة، فيما أصيب قائد مركبة بكدمات وسحجات بسبب اصطدام سيارته بالرصيف الخرساني أعلى كوبري أكتوبر، بعدما انحرفت سيارته نتيجة السرعة الزائدة، وفي حلوان اصطدمت سيارة بدراجة بخارية "توك توك" بمنطقة أطلس، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، تم إخطار مدير أمن القاهرة، وكذا الدفع بسيارات إسعاف، قامت بنقل المصابين إلى المستشفى العام، فيما تم ضبط السائق المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.
قطارات (3)

مصرع طالب أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

لقي طالب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من أحد القطارات بمحطة قطاى قرية ابشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بيلا المركزي، وجار انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات. تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى بيلا المركزي، بوصول طالب سقط من أحد القطارات بمحطة قطار قرية ابشان بدائرة المركز.
حادث-تصادم سيارات

بسبب الزحام.. سائق يدهس ثلاثة أشقاء بالفيوم

تسبب الزحام والتكدس المروري الشديد بسبب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، في دهس سائق ثلاثة أشقاء بسيارته في أثناء وقوفهم على جانب الطريق، بقرية "حلفا" على طريق أبو عش التابع لمركز إطسا بمحافظة الفيوم. تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد اصطدام السيارة رقم (ف.ب د 4837) قيادة "عبد الرحمن.س.ع"، 42 عامًا، سائق، مقيم بمطول، دائرة المركز بكل من "محمد.ح.ص"، 30 عامًا، فلاح ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وشقيقه عرفة، 29 عامًا، عامل مصابا بكسر في الضلوع، وشقيقهما الثالث أحمد، 26 عامًا، مصاب بكسور متعددة بالجسم واشتباه نزيف داخلي.
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حادث تصادم سيارتين بالبحيرة (10)

إصابة 6 أشخاص فى حادثي سير بالمرج والفيوم الصحراوي

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إفادة بوقوع حادثي تصادم، أولهما وقع بشارع عين شمس فى منطقة المرج، حيث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، مع ضبط المتسببين فى الحادث، كما أصيب شخص بعدما صدمته سيارة في أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتهيب الإدارة العامة للمرور بالمواطنين ضرورة توخي الحذر خلال القيادة والالتزام بالسرعات القانونية المحددة.
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إصابة 6 أشخاص فى تصادم «توك توك وميكروباص» بالبدرشين

شهد طريق البدرشين فى الاتجاه إلى الجيزة، إصابة 6 مواطنين إصابات بالغة، تنوعت بين كسور ونزيف وكدمات وسحجات، جراء حادث اصطدام سيارة «ميكروباص» بـ«توك توك»، حيث كان قائد الميكروباص يقود مركبته بسرعة عالية، بينما خرج «توك توك» من شارع جانبي إلى الطريق العام فجأة، فلم يتمكن الأول من تفادي الآخير وصدمه، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، 3 من بينهم كانوا يستقلون التوك توك، وبينهم سيدة، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى البدرشين العام لتلقي العلاج، كما انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
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إصابة 3 أشخاص فى حادثي تصادم بالقاهرة والجيزة

أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى البدرشين، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة فى البدرشين بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين تجاوز قائد سيارة ملاكي السرعات القانونية المقررة على الطريق، بالتزامن مع عبور المصابين، ما لم يمكنه من تفاديهما، وتم التحفظ على السائق المتسبب فى الحادث، لعرضه على النيابة للتحقيق.
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إصابة 5 أشخاص في حادثين على كوبري الساحل والحوامدية

شهد كوبرى الساحل، بنطاق الجيزة، تصادم سيارتين "أجرة"، ما تسبب فى إصابة 4 مواطنين، بخلاف تعطُّل حركة المرور أعلى الكوبري، الرابط بين إمبابة والقاهرة، متسببًا فى كثافات مرورية أمام المنتقلين من إمبابة والوراق إلى وسط القاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة في كوبري الساحل بوقوع حادث مروري، انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
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