إصابة مواطن صدمته سيارة خلال عبوره الطريق بالسلام

تحرير:سماح عوض الله ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص

تصادم - أرشيفية

شهد طريق السلام حادثا مروريا، إذ صدمت سيارة مسرعة مواطنًا خلال عبوره الطريق، مما تسبب فى تعطيل حركة المرور، لحين نقل المصاب فى سيارة الإسعاف، إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم، ورفع رجال المرور باستخدام الأوناش وسيارات التدخل السريع، السيارة المتسببة فى الحادث من عرض الطريق، لتيسير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، مفاده تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى السلام بوقوع حادث مرورى، وإصابة مواطن صدمته سيارة مسرعة.

وفى القاهرة أيضًا تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، إشارة من شرطة النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم، أعلى كوبري أكتوبر، وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف الخرساني، بسبب السرعة الزائدة. اقرأ أيضًا الجيزة تطارد سائقي التوك توك ورصد 3895 مخالفة مرورية وبالانتقال وفحص