رياضة

فرنسا في اختبار صعب وألمانيا بنزهة في تصفيات اليورو

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ ص
فرنسا
فرنسا
تتواصل اليوم مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، من خلال ظهور أبطال العالم في المنتخب الفرنسي الذي سيواجه نظيره التركي في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب توركو أرينا ضمن مباريات المجموعة الثامنة، ويحتل المنتخبان صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، إذ حققت فرنسا الفوز في الجولة الأولى على مولدوفا بنتيجة 4-1، وفي الجولة الثانية على أيسلندا برباعية نظيفة، بينما تغلبت تركيا على ألبانيا 2-0 وعلى أندورا 3-0، وفي المجموعة العاشرة ترحل إيطاليا لمواجهة اليونان في تمام الساعة 8:45 مساءً.
وتحتل إيطاليا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على كل من فنلندا 2-0، وليشتنشتاين 6-0، بينما توجد اليونان في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من خلال الفوز على ليشتنشتاين 2-0 والتعادل مع البوسنة والهرسك 2-2. وفي المجموعة التاسعة تستقبل بلجيكا، نظيرتها كازخستان في تمام الساعة 8:45 مساء، وتحتل بلجيكا صدارة
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رضا-عبد العال

حقيقة سخرية رضا عبد العال من المنتخب قبل أمم إفريقيا

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، تعليقًا ساخرًا لرضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، ونشره منشور يسخر فيه من المنتخب الوطني أثناء التدريبات قبل بداية كأس الأمم الإفريقية التي ستستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وكتب الحساب المنسوب لرضا عبد العال عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تدريبات المنتخب المصري استعدادًا للخروج من كأس الأمم الإفريقية". وعلمت "التحرير"، أن هذا الحساب لا يمت بأي صلة لعبد العال وأنه يقدر المنتخب الوطني وجهازه الفني ولاعيبه ويتمنى لهم التوفيق في البطولة.
منتخب-فرنسا-للسيدات‎

افتتاح مونديال السيدات.. فرنسا تكتسح كوريا الجنوبية

اكتسح منتخب فرنسا نظيره منتخب الكوري الجنوبي، بأربعة أهداف نظيفة في افتتاح مباريات كأس العالم للسيدات لكرة القدم 2019 في فرنسا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد بارك دي برنس، وشهدت المباراة تفوقا واضحا طوال التسعين دقيقة، وكان بمقدور فرنسا الخروج بنتيجة أكبر لتحقق الفوز الأول في مباريات المجموعة الأولى، ولم تتمكن لاعبات المنتخب الكوري من تحقيق أي خطورة تذكر على مرمى سيدات فرنسا، اللاتي نجحن في اقتناص أول ثلاث نقاط وتصدرن المجموعة الأولى.
منتخب-تونس

استعداداً لأمم إفريقيا.. تونس تهزم العراق ودياً

فاز المنتخب التونسي لكرة القدم على نظيره المنتخب العراقي بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب رادس، ضمن استعدادات نسور قرطاج لمنافسات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. وأوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر يوم 12 أبريل الماضي تحت سفح الأهرامات في الجيزة، المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات: مالى، موريتانيا، أنجولا، بالإضافة إلى نسور قرطاج.
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إسبانيا-والنرويج-جوردي-ألبا‎

إسبانيا تبحث عن العلامة الكاملة في تصفيات اليورو

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وستكون أبرز مباريات اليوم بين المنتخب الإسباني ونظيره جزر فارو في المباراة التي ستقام في تمام الساعة 8:45 مساءً، على ملعب تورسفولور. وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من خلال الفوز على كل من النرويج بنتيجة 2-1، ومالطا بهدفين دون رد، بينما تتذيل جزر فارو الترتيب بدون رصيد من النقاط، بعد الخسارة أمام مالطا 2-1 وأمام رومانيا بنتيجة 4-1، ومن ثم تتطلع إسبانيا لمواصلة الانتصارات لضمان التأهل المبكر لليورو.
احمد-احمد-وانفانتينو

هل برأت التحقيقات رئيس الكاف من تهم الفساد؟

هل أطلع أحمد شوبير على نص التحقيقات التي أجرتها فرنسا مع أحمد أحمد؟.. سؤال أثار جدلًا على مواقع السوشيال ميديا وبين الصحفيين، بعدما كتب الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تويتة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تشير إلى اقتراب انتهاء التحقيقات مع "احمد أحمد" رئيس الاتحاد الإفريقي. وكتب: "إن رئيس الاتحاد الإفريقى أحمد أحمد اقترب من انتهاء التحقيقات معه التى لم توجه أى إدانات للمدغشقرى، وسوف يحضر افتتاح كأس العالم للسيدات بفرنسا اليوم الجمعة".
الاتحاد-الافريقي‎

بعد أحمد أحمد.. القبض على الرجل الثاني في «الكاف»

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على جروند لويك، مساعد رئيس الكاف، حيث أكدت صحيفة «هسبورت» المغربية أن الرجل الثاني في الكاف، يعتبر الشريك الأول فى الصفقات المشبوهة التى رصدت خلال الأيام الماضية، وجاء ذلك بعد ساعات من إلقاء الشرطة الفرنسية القبض على أحمد أحمد، رئيس الكاف، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم، الخميس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية.
أحمد أحمد رئيس الكاف

4 اتهامات بالفساد تواجه رئيس الاتحاد الإفريقي

دخل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في أزمة كبيرة، بعدما ألقت القوات الفرنسية القبض عليه في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وذلك بعد أن قام عمرو مصطفى مراد فهمي، سكرتير الكاف السابق، بتوجيه الاتهامات لأحمد أحمد رئيس الاتحاد، بعد الإطاحة به من منصبه، من خلال الوثائق التى حصل عليها قبل مغادرته الكاف نهائيًا.
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