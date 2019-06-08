فرنسا في اختبار صعب وألمانيا بنزهة في تصفيات اليورو
٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ ص
فرنسا
تتواصل اليوم مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، من خلال ظهور أبطال العالم في المنتخب الفرنسي الذي سيواجه نظيره التركي في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب توركو أرينا ضمن مباريات المجموعة الثامنة، ويحتل المنتخبان صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، إذ حققت فرنسا الفوز في الجولة الأولى على مولدوفا بنتيجة 4-1، وفي الجولة الثانية على أيسلندا برباعية نظيفة، بينما تغلبت تركيا على ألبانيا 2-0 وعلى أندورا 3-0، وفي المجموعة العاشرة ترحل إيطاليا لمواجهة اليونان في تمام الساعة 8:45 مساءً.
وتحتل إيطاليا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على كل من فنلندا 2-0، وليشتنشتاين 6-0، بينما توجد اليونان في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من خلال الفوز على ليشتنشتاين 2-0 والتعادل مع البوسنة والهرسك 2-2.
وفي المجموعة التاسعة تستقبل بلجيكا، نظيرتها كازخستان في تمام الساعة 8:45 مساء، وتحتل بلجيكا صدارة
وتحتل إيطاليا
صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على كل من فنلندا 2-0، وليشتنشتاين 6-0، بينما توجد اليونان في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من خلال الفوز على ليشتنشتاين 2-0 والتعادل مع البوسنة والهرسك 2-2.
وفي المجموعة التاسعة تستقبل بلجيكا
، نظيرتها كازخستان في تمام الساعة 8:45 مساء، وتحتل بلجيكا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على روسيا 3-1 وقبرص 2-0، بينما توجد كازخستان في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالفوز على أسكتلندا 3-0 والخسارة أمام روسيا 4-0.
وفي المجموعة الثالثة ترحل ألمانيا
الساعة 8:45 مساء لمواجهة بيلاروسيا، وتحتل ألمانيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد خوضها مباراة واحدة فقط فازت خلالها على هولندا 3-2، بينما تتذيل بيلاروسيا الترتيب دون رصيد من النقاط بالخسارة أمام هولندا برباعية نظيفة وأمام إيرلندا الشمالية 2-1.