فرنسا في اختبار صعب وألمانيا بنزهة في تصفيات اليورو

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ ص

فرنسا

تتواصل اليوم مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، من خلال ظهور أبطال العالم في المنتخب الفرنسي الذي سيواجه نظيره التركي في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب توركو أرينا ضمن مباريات المجموعة الثامنة، ويحتل المنتخبان صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، إذ حققت فرنسا الفوز في الجولة الأولى على مولدوفا بنتيجة 4-1، وفي الجولة الثانية على أيسلندا برباعية نظيفة، بينما تغلبت تركيا على ألبانيا 2-0 وعلى أندورا 3-0، وفي المجموعة العاشرة ترحل إيطاليا لمواجهة اليونان في تمام الساعة 8:45 مساءً.

وتحتل إيطاليا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على كل من فنلندا 2-0، وليشتنشتاين 6-0، بينما توجد اليونان في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من خلال الفوز على ليشتنشتاين 2-0 والتعادل مع البوسنة والهرسك 2-2. وفي المجموعة التاسعة تستقبل بلجيكا، نظيرتها كازخستان في تمام الساعة 8:45 مساء، وتحتل بلجيكا صدارة