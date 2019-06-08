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صحف الإمارات: عقوبات أمريكية جديدة على إيران

الصحف تناولت اقتراح إثيوبيا برئاسة دورية للمجلس السيادي في السودان تضم 8 مدنيين و7 عسكريين، معلنة ترحيب المعارضة بالوساطة التي تقودها بينها وبين المجلس العسكري الانتقالي
تحرير:وفاء بسيوني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
تصدرت العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران عناوين صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت الصحف تطورات الأوضاع في السودان، إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. كشفت صحيفة "البيان" أن الولايات المتحدة فرضت الجمعة عقوبات على أكبر مجموعة إيرانية للبتروكيميائيات وعشرات من فروعها بسبب صلاتها بالحرس الثوري الإيراني. وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرضها عقوبات جديدة على إيران، تستهدف قطاع البتروكيماويات الإيراني.
كما تستهدف العقوبات الجديدة شبكة واسعة من الوحدات ووكلاء البيع في البلاد وخارجها، التي تقدم الدعم لـ"الحرس الثوري الإيراني" لزعزعة استقرار الشرق الأوسط. ولفتت وزارة الخزانة في بيان نشرته على موقعها، إلى أن العقوبات الجديدة على إيران تستهدف أكبر مجموعة بتروكيماويات قابضة في إيران، و39 شركة بتروكيماويات
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الإمارات: ما حدث في فض اعتصام السودان «مذبحة»

أعربت دولة الإمارات على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن قلقها إزاء "المذبحة" في السودان وتؤيد الدعوات لإجراء تحقيق. ويتعرض القادة العسكريون في السودان لضغوط بعد أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بعمر البشير في أبريل. ووتقول المعارضة إن 113 شخصا قتلوا خلال اجتياح مخيم اعتصام الإثنين الماضي، بحسب "مونت كارلو الدولية". وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت أن أكثر من 100 شخص قتلوا منذ الإثنين خلال عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، من جانبهم أعلن قادة الاحتجاج رفضهم دعوة رئيس المجلس العسكري للتفاوض.
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اعتقال قيادي في المعارضة السودانية بعد لقاء أبي أحمد

أعلنت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن الأمن السوداني اعتقال محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد، وذلك بعد أن شارك ضمن وفد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يمثل المعارضة السودانية، في اجتماع مع أبي أحمد علي رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي يزور الخرطوم للتوسط في حل الأزمة السياسية في البلاد، وهو نفس الأمر الذي أكدته مصادر لموقع جريدة "الرأي" الكويتية. ومن ناحية أخرى أصدر وفد الحرية والتغيير، بيانا يقول فيه: "قدمنا عدة مطالب أساسية قبل الخوض في مناقشة أي تفاصيل معنية بالعملية السياسية"، وذلك بحسب موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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معارضة السودان تقبل وساطة إثيوبيا مقابل 6 شروط

نقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تمثل المعارضة السودانية، قوله إنهم قبلوا بوساطة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يرأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلا أنها طرحت بعض الشروط في مقابل ذلك، وتتمثل في: الاعتذار عن الجرم المرتكب، الاعتراف بجريمة فض الاعتصام، إطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب، إتاحة الحريات، رفع الحظر عن الإنترنت، سحب المظاهر العسكرية من الشارع، مؤكدا أن المعارضة ترفض الحديث في أي شأن قبل تنفيذ هذه الشروط.
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مصادر: أبي أحمد يعتزم عقد لقاء ثان مع معارضة السودان

صرحت مصادر سودانية، بأن أبي أحمد علي رئيس الحكومة الإثيوبية، يعتزم عقد لقاء ثان مع قوى الحرية والتغيير، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية. واجتمع أبي أحمد، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، للمرة الثانية، وذلك بعد انتهاء اجتماعه مع قوى "الحرية والتغيير"، وصرح بأن شرط استعادة السلام في السودان هو الوحدة فقط. ومن جانبه وصف مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، بأنه سيكون لها تأثير إيجابي على المسار السياسي في السودان.
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صحف عربية: واشنطن تدعو طهران للحوار دون شروط

تصدر تبديل قطر موقفها من بيانات قمم مكة عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما تناولت تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، واستعرضت الصحف أيضا الاشتباكات التي شهدها المسجد الأقصي، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. ذكرت صحيفة "الحياة" أن قطر أعلنت تحفظها على بياني القمتين الخليجية والعربية الطارئتين والمنعقدة في مكة المكرمة الخميس الماضي. وبرر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، لوسائل إعلام تحفظ بلاده على البيانين لكون "بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة".
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صحف عربية: واشنطن تؤكد ردع تهديدات إيران وسط تحذيرات

استعرضت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تطورات الوضع المتوتر بين واشنطن وطهران، كما تناولت الحراك الدائر في كل من السودان والجزائر، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا التي تنوعت بين الشأن العربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "واشنطن: تحركنا العسكري ردع التهديد الإيراني"، ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، أعلن أن تحرك الولايات المتحدة التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات في الخليج أتاح درء مخاطر هجمات ضد أمريكيين، تشنها إيران، وقال إن المخاطر لا تزال مرتفعة.
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صحف عربية:إيران تتحدى نوويا والحوثي يستهدف مكة مجددا

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، كما طالعتنا الصحف بالمحاولة الحوثية الجديدة لاستهداف مكة المكرمة، وتناولت أيضا تطورات الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط. تحت عنوان "إيران تزيد 4 مرات إنتاجها من اليورانيوم المخصّب"، كشفت صحيفة "الحياة السعودية" أنه في خطوة يرجح أن تؤجج توتراً مع الولايات المتحدة والغرب، أعلنت إيران أنها زادت 4 مرات إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وهو ما قد يؤدي إلى صراع محتمل في المستقبل.
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«ستكون نهايتكم».. طبول الحرب تدق بين أمريكا وإيران

"إذا كانت إيران تريد القتال فستكون هذه هي النهاية الرسمية لها"، هكذا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحذير صارم للنظام الإيراني، وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأحد الماضي: "لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى"، وكانت الولايات المتحدة قد نشرت سفنًا وطائرات حربية في منطقة الخليج العربي خلال الأيام الأخيرة، لكن تغريدة ترامب تشير إلى تحول في موقفه بعد المحاولات الأخيرة له للتقليل من احتمال نشوب صراع عسكري بين البلدين.
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