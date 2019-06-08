صحف الإمارات: عقوبات أمريكية جديدة على إيران

الصحف تناولت اقتراح إثيوبيا برئاسة دورية للمجلس السيادي في السودان تضم 8 مدنيين و7 عسكريين، معلنة ترحيب المعارضة بالوساطة التي تقودها بينها وبين المجلس العسكري الانتقالي

تحرير:وفاء بسيوني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص

تصدرت العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران عناوين صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت الصحف تطورات الأوضاع في السودان، إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. كشفت صحيفة "البيان" أن الولايات المتحدة فرضت الجمعة عقوبات على أكبر مجموعة إيرانية للبتروكيميائيات وعشرات من فروعها بسبب صلاتها بالحرس الثوري الإيراني. وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرضها عقوبات جديدة على إيران، تستهدف قطاع البتروكيماويات الإيراني.

كما تستهدف العقوبات الجديدة شبكة واسعة من الوحدات ووكلاء البيع في البلاد وخارجها، التي تقدم الدعم لـ"الحرس الثوري الإيراني" لزعزعة استقرار الشرق الأوسط. ولفتت وزارة الخزانة في بيان نشرته على موقعها، إلى أن العقوبات الجديدة على إيران تستهدف أكبر مجموعة بتروكيماويات قابضة في إيران، و39 شركة بتروكيماويات

كما تستهدف العقوبات الجديدة شبكة واسعة من الوحدات ووكلاء البيع في البلاد وخارجها، التي تقدم الدعم لـ"الحرس الثوري الإيراني" لزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

ولفتت وزارة الخزانة في بيان نشرته على موقعها، إلى أن العقوبات الجديدة على إيران تستهدف أكبر مجموعة بتروكيماويات قابضة في إيران، و39 شركة بتروكيماويات تابعة، ووكلاء بيع في دول أجنبية، نظراً إلى مساهمة هذه الشركات في تقديم الدعم المالي لـ"الحرس الثوري الإيراني".



وأفادت صحيفة "الخليج" بأن الوزارة قالت في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اتخذ هذ الإجراء ضد أكبر وأكثر مجموعة قابضة للبتروكيماويات ربحية في إيران، وهي شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية، "بي جي بي آي سي"، لتقديمها الدعم المالي لشركة خاتم الأنبياء للإنشاءات، الشركة العملاقة التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت الوزارة أنه إلى جانب الشركة استهدف المكتب شبكة واسعة للشركة تضم 39 شركة تابعة للبتروكيماويات، ووكلاء مبيعات أجانب.



وبالانتقال إلى الشأن السوداني، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، دعا الأطراف السودانية كافة إلى ضبط النفس، وتجنب أي تصرفات من شأنها أن تسهم في تأجيج الموقف وتصعيده، أو تؤدي إلى الجنوح عن النهج السلمي لإتمام عملية الانتقال السياسي في السودان. من جهته، أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، محادثات بشكل منفصل في الخرطوم مع المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، في مسعى لحل الأزمة السياسية.



وأكد أبو الغيط -في بيان وزعته الجامعة العربية أمس- أنه يتابع بقلق واهتمام بالغين ما يحدث في السودان، وبشكل خاص أعمال العنف التي وقعت يوم الاثنين الثالث من يونيو في العاصمة الخرطوم، وأدت إلى توقف الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان قوى الحرية والتغيير.



وتحت عنوان "إثيوبيا تقترح مجلس سيادة بأغلبية مدنية في السودان"، أشارت "الخليج" إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير كشفت أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اقترح رئاسة دورية للمجلس السيادي في السودان تضم 8 مدنيين و7 عسكريين، معلنة ترحيبها بالوساطة التي يقودها بينها وبين المجلس العسكري الانتقالي، "وفقا لشروط معينة"، فيما أكد المجلس العسكري أنهم "منفتحون للتفاوض وجاهزون للتوصل لاتفاق في أي وقت".

واشترطت قوى التغيير "أن يتحمل المجلس العسكري مسؤولية فض اعتصام القيادة" الاثنين الماضي، بالإضافة إلى "إجراء تحقيق دولي، وإطلاق سراح السجناء السياسيين".



وتحت عنوان "الإمارات تطالب بتحرك دولي لمعاقبة مرتكبي هجمات الناقلات"، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن دولة الإمارات طالبت مجلس الأمن الدولي بتأدية دوره في تحميل المعتدين على 4 سفن تجارية قرب المياه الإقليمية للإمارات المسؤولية، وذلك بعد تقديم الدولة، إلى جانب السعودية والنرويج، النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة.

وأسفر تقييم الضرر الذي تعرضت له الناقلات والتحليل الكيميائي لقطع الحطام عن أنه من المحتمل جداً أنه تم استخدام ألغام لاصقة في الهجمات. ورجح التحقيق أنه تم إلصاق الألغام بالناقلات عن طريق غواصين تم نشرهم عبر قوارب سريعة.



وذكرت "الاتحاد" أن المندوبين الدائمين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ومملكة النرويج لدى الأمم المتحدة، قدموا إحاطة أمس إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط صباح يوم الثاني عشر من مايو 2019 قبالة ميناء الفجيرة.

ووقعت هذه الهجمات داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة من مسافة تقل عن 12 ميلاً بحرياً من ساحل دولة الإمارات، كما تولت السلطات الإماراتية قيادة التحقيقات بالتنسيق مع عدة شركاء دوليين.

وأكدت الدول المتضررة أن هذه الهجمات عرضت الملاحة التجارية الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية للخطر، فضلاً عن تهديدها للسلم والأمن الدوليين.



وتحت عنوان "قرقاش: لا حل لأزمة قطر بالأساليب التقليدية"، نقلت "الإمارات اليوم" عن وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، قوله إن السيادة التي طالما تشدقت بها الدوحة كانت الضحية الأكبر خلال العامين، فأصبحت قطر مرتهنة في قرارها السياسي لمجموعة من الاعتبارات الأمنية والاقتصادية، مؤكداً أنه "لا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية".



وقال قرقاش، في تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر": "مع حلول الذكرى الثانية لمقاطعة قطر، من الواضح أن الدوحة لم تتمكن من فك أزمتها، بل عمّقتها، نتيجة لسياسة سلبية بحثت عن المواجهات. توجه تنقصه الحكمة، وجاءت تداعياته سلبية عليها. دور الدوحة الفاعل تضرر نتيجة للمقاطعة، وحلت المظلومية محله".



وكشفت "البيان" عن تقديم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، استقالتها رسمياً، أمس من رئاسة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، لكنها ستظل رئيسة للحكومة لحين اختيار خليفتها. وقبل أسبوعين أعلنت ماي استقالتها، قائلة إنه لمن دواعي الندم الشديد أنها لم تتمكن من إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ويتنافس أحد عشر عضواً في حزب المحافظين على زعامة الحزب، ومن ثم رئاسة الوزراء. وخلال شهر يوليو المقبل، يُتوقع أن يُعلن الفائز بالمنصب، وبالتحديد بداية من يوم الاثنين الموافق 22، وستظل ماي زعيمة حزب المحافظين خلال عملية الانتخاب.



وأشارت "الخليج" إلى أن ماي تواصل مهامها في رئاسة الوزراء إلى أن ينتخب حزبها زعيماً جديداً في سباق مزدحم بالمرشحين، ستكون القضية الرئيسية فيه الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت المتحدثة باسمها للصحفيين: "إن ماي، ستركز خلال الفترة الباقية لها في المنصب على الأجندة الداخلية، التي وضعتها في بؤرة اهتماماتها كرئيسة للوزراء".