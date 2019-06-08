جريمة

«أمن الجيزة» ترفع الإشغالات بعد احتفالات العيد

تحرير:محمد الأشموني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص
إزالة إشغالات
إزالة إشغالات
حملات إزالة وملاحقات أمنية قامت بها قوات أمن الجيزة، للقضاء على الإشغالات والتعديات التى تعيق حركة السير بشارع عثمان محرم بالطالبية، وأسفرت الحملات التي شاركت فيها كل القطاعات والإدارات التابعة للمديرية، بتحرير 157 مخالفة تعد وإشغال طريق، وإزالة 220 طن قمامة، فيما تم ضبط 4 أسلحة نارية وبيضاء، وتنفيذ 18 حكما قضائيا، والقبض على هارب من تنفيذ متهم صادر بحقه قرار ضبط وإحضار، وفي المنطقة الأثرية تم ضبط 30 مشتبها به، و5 من الخيالة، وبائع متجول، وجار العرض على النيابات المختصة.
كانت مديرية أمن الجيزة، قد لاحقت اليوم السبت، بالتعاون مع قوات مكافحة العنف ضد المرأة متهمين بالتحرش. حيث ارتفع عدد المتهمين الذين تم القبض عليهم في قضايا تحرش إلى 38 شخصا، جميعهم متهمون بالتحرش اللفظى بالفتيات، وذلك بمنطقة حديقة الحيوان بالجيزة، فيما تم القبض على 5 حالات أخرى بشارع جامعة الدول، إضافة
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جثة (5)

ضحية الثانوية.. جُرعة مسكنات تقتل طالبة في الشرقية

لفظت طالبة بالصف الثالث الثانوي العام أنفاسها الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت؛ إثر تناولها جرعة زائدة من المُسكنات للتخلص من إصابتها بنوبة قلق، وذلك قبل ساعات من بدء امتحاناتها، حيث شعرت بألم في البطن، ولما حاولت التخلص منه بالمُسكنات أفرطت في الجرعة لتلقى حتفها على الفور، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، والتي صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
حادث-تصادم سيارات

إصابة مواطن صدمته سيارة خلال عبوره الطريق بالسلام

شهد طريق السلام حادثا مروريا، إذ صدمت سيارة مسرعة مواطنًا خلال عبوره الطريق، مما تسبب فى تعطيل حركة المرور، لحين نقل المصاب فى سيارة الإسعاف، إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم، ورفع رجال المرور باستخدام الأوناش وسيارات التدخل السريع، السيارة المتسببة فى الحادث من عرض الطريق، لتيسير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، مفاده تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى السلام بوقوع حادث مرورى، وإصابة مواطن صدمته سيارة مسرعة.
محمد-مرسي (1)

«جواز أيمن نور واقتحام الحدود».. أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الخارجية، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد، وجاء في طعن وزارة الخارجية أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب استخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه.
تصادم

حادث تصادم أعلى كوبري أكتوبر وإصابة 4 بحلوان

شهدت محافظة القاهرة، اليوم السبت، وجودا أمنيا مكثفا من قبل ضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة، فيما أصيب قائد مركبة بكدمات وسحجات بسبب اصطدام سيارته بالرصيف الخرساني أعلى كوبري أكتوبر، بعدما انحرفت سيارته نتيجة السرعة الزائدة، وفي حلوان اصطدمت سيارة بدراجة بخارية "توك توك" بمنطقة أطلس، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، تم إخطار مدير أمن القاهرة، وكذا الدفع بسيارات إسعاف، قامت بنقل المصابين إلى المستشفى العام، فيما تم ضبط السائق المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.
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ضبط 29 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون، من ممارسي أعمال البلطجة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر، وضبط مروجي المواد المخدرة، وأسفرت الحملة خلال ال24 ساعة المنقضية عن ضبط 29 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة، ضٌبط بحوزتهم 1610 جرامات حشيش، 371 قرصا، 237 جرام هيروين، 120 جرام فوتو، 150 جرام أفيون، وفي مجال قضايا ضبط الأسلحة النارية تم ضبط 6 متهمين بحوزتهم 5 فرد خرطوش محلى الصنع، 2 طلقة، 1 طبنجة، تم تحرير محضر حيال كل واقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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الشرطة تقتحم معاقل تجار السلاح والمخدرات في العياط

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة بمركز العياط جنوب المحافظة في إطار توجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وسياسة الوزارة الهادفة إلى إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون، وتحقيقاً لمبدأ الردع العام وبنفس النهج بتعليمات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، بشن حملات استهدفت تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية خاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.
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ضبط 9 مشتبه فيهم و35 حالة تعد على مرافق بالهرم

شنت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هام، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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انفجار عبوة بدائية استهدفت أتوبيسا سياحيا بالهرم

أصيب 3 أشخاص على الأقل في انفجار عبوة بدائية الصنع استهدفت حافلة تقل عددا من السائحين بمنزل الطريق الدائري المواجه للمتحف المصري الكبير بمنطقة الهرم، اليوم الأحد، ودفعت قوات الشرطة بتعزيزات أمنية من قوات الأمن المركزي وضباط البحث الجنائي بقطاع الغرب وبمشاركة قطاع الأمن الوطني وضباط قسم شرطة الهرم، إذ فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا بمحيط الحادث ومنعت حركة المارة لتسهيل مهمة رجال المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات لفحص البلاغ والوقوف على ماهية وملابسات الحادث.
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