«أمن الجيزة» ترفع الإشغالات بعد احتفالات العيد

تحرير:محمد الأشموني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص

إزالة إشغالات

حملات إزالة وملاحقات أمنية قامت بها قوات أمن الجيزة، للقضاء على الإشغالات والتعديات التى تعيق حركة السير بشارع عثمان محرم بالطالبية، وأسفرت الحملات التي شاركت فيها كل القطاعات والإدارات التابعة للمديرية، بتحرير 157 مخالفة تعد وإشغال طريق، وإزالة 220 طن قمامة، فيما تم ضبط 4 أسلحة نارية وبيضاء، وتنفيذ 18 حكما قضائيا، والقبض على هارب من تنفيذ متهم صادر بحقه قرار ضبط وإحضار، وفي المنطقة الأثرية تم ضبط 30 مشتبها به، و5 من الخيالة، وبائع متجول، وجار العرض على النيابات المختصة.

كانت مديرية أمن الجيزة، قد لاحقت اليوم السبت، بالتعاون مع قوات مكافحة العنف ضد المرأة متهمين بالتحرش. حيث ارتفع عدد المتهمين الذين تم القبض عليهم في قضايا تحرش إلى 38 شخصا، جميعهم متهمون بالتحرش اللفظى بالفتيات، وذلك بمنطقة حديقة الحيوان بالجيزة، فيما تم القبض على 5 حالات أخرى بشارع جامعة الدول، إضافة