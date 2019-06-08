ماذا يعني دمج مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة؟

أكدت وزارة المالية بدء إجراءات دمج مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة في مصلحة واحدة، ويأتي هذا القرار في إطار خطة الحكومة للتحول إلى مجتمع رقمي وتخفيف تداول الكاش

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

وزارة المالية

بدأت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لدمج مصلحة الخزانة العامة، ومصلحة سك العملة، فى كيان واحد بمسمى سك العملة، وذلك باعتباره المسمى الدولي المعتمد للهيئات المماثلة فى العالم، وبهيكل إدارى جديد. وأوضحت الوزارة أنه تم استحداث بعض الوظائف الإنتاجية الجديدة؛ لتلبية احتياجات السوق في مصر، كما يجرى حاليا الانتهاء من الترتيبات النهائية لذلك، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأكدت المالية أن عملية دمج المصلحتين معًا لن تضر بالعاملين أو بأوضاعهم الوظيفية، بل تسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم.

ما الخزانة العامة؟ تعد مصلحة «الخزانة العامة» هيئة حكومية خدمية تابعة لوزارة المالية، تم إنشاؤها عام 1884، وتقوم بعدة أعمال، منها صرف الرواتب والأجور والمكافآت الخاصة بموظفي الوزارة، وكذلك صرف المعاشات لأصحابها وتوصيلها إلى محلات إقامتهم لكبار السن والمرضى بالمجان، إلى جانب طرح العملات التذكارية