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ماذا يعني دمج مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة؟

أكدت وزارة المالية بدء إجراءات دمج مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة في مصلحة واحدة، ويأتي هذا القرار في إطار خطة الحكومة للتحول إلى مجتمع رقمي وتخفيف تداول الكاش
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
وزارة المالية
وزارة المالية
بدأت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لدمج مصلحة الخزانة العامة، ومصلحة سك العملة، فى كيان واحد بمسمى سك العملة، وذلك باعتباره المسمى الدولي المعتمد للهيئات المماثلة فى العالم، وبهيكل إدارى جديد. وأوضحت الوزارة أنه تم استحداث بعض الوظائف الإنتاجية الجديدة؛ لتلبية احتياجات السوق في مصر، كما يجرى حاليا الانتهاء من الترتيبات النهائية لذلك، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأكدت المالية أن عملية دمج المصلحتين معًا لن تضر بالعاملين أو بأوضاعهم الوظيفية، بل تسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم.
ما الخزانة العامة؟ تعد مصلحة «الخزانة العامة» هيئة حكومية خدمية تابعة لوزارة المالية، تم إنشاؤها عام 1884، وتقوم بعدة أعمال، منها صرف الرواتب والأجور والمكافآت الخاصة بموظفي الوزارة، وكذلك صرف المعاشات لأصحابها وتوصيلها إلى محلات إقامتهم لكبار السن والمرضى بالمجان، إلى جانب طرح العملات التذكارية
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سعر الدولار اليوم السبت 8 يونيو 2019 في البنوك

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في ظل الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على الشركات الأمريكية بعدم التعامل مع شركة هواوي الصينية، الذي نتج عنه عدم استخدام أي تكنولوجيا مقدمة من الشركات الأمريكية، أجرت جريدة "Daily Mail" حوارا خاصا مع "هيرمان هوزر"، الشريك المؤسس لشركة ARM، حيث أكد "هوزر" أن حظر التعامل مع شركة هواوي الصينية سيؤدي إلى أضرار جسيمة ستقع على شركة ARM، وقال أيضاً إن أمريكا ليس لديها دليل قاطع على مزاعمها أن شركة هواوي الصينية تقوم بالتجسس على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال منتجاتها سواء كانت المعدات الشبكية أو الأجهزة الذكية.
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الدولار يتراجع.. الأمريكي يسجل أضعف أداء خلال 5 شهور

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المالية: بدء إجراءات دمج «الخزانة العامة وسك العملة»

أعلنت وزارة المالية بدء الإجراءات التنفيذية لدمج مصلحتي «الخزانة العامة»، و«سك العملة»، فى كيان واحد، بمسمى «سك العملة» باعتباره المسمى الدولى المعتمد للهيئات المماثلة في العالم، وبهيكل إدارى جديد، مشيرة إلى أنه تم استحداث بعض الوظائف الإنتاجية الجديدة؛ لتلبية احتياجات السوق فى مصر، ويجرى حاليًا الانتهاء من الترتيبات النهائية لذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأكدت "المالية" أن الدمج لن يضر بالعاملين أو بأوضاعهم الوظيفية بل يسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم.
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المالية: فرق دعم فني لمواجهة أعطال الدفع الإلكتروني

أكدت وزارة المالية متابعة كل المشكلات والمعوقات التي تتلقاها فرق عمل الدعم الفني حول تطبيق المرحلة الثانية من منظومة تحصيل المستحقات الحكومية الإلكترونية، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع الأطراف المعنية، على حل وإزالة تلك المعوقات من أجل تحقيق أهداف الشمول المالي وفقا لرؤية مصر 2030، وضمان نجاح المنظومة الجديدة، والأهم التيسير على المواطنين. وأوضحت الوزارة أن أي منظومة جديدة قد تواجه معوقات أو مشكلات مختلفة، قد تظهر في أثناء التطبيق؛ مثل المشكلات التقنية أو التكنولوجية أو بسبب انخفاض توعية المواطنين ونقص تدريب العنصر البشرى القائم على التنفيذ.
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ادفع إلكتروني.. كيف تحصل على بطاقة ميزة وطرق شحنها؟

بدأت الحكومة أول مايو الجاري في تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لكافة مستحقات ورسوم الدولة، من خلال إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية الحكومية، والتي تزيد قيمتها على 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، في مقابل سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى. وتعاقدت وزارة المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والبنك المركزي، مع 5 بنوك حكومية وخاصة ( الأهلي المصري، القاهرة، مصر، الزراعي المصري، التجاري الدولي CIB) لإصدار كروت مسبقة الدفع والمعروفة باسم "ميزة" مجانا للمواطنين.
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تخفيض غرامة الدفع الكاش وتأجيل تحصيلها إلى 16 يونيو

قررت وزارة المالية تأجيل تحصيل المصروفات الإدارية "الغرامة" المفروضة على المواطنين الراغبين في عدم سداد مدفوعاتهم الحكومية بالوسائل الإلكترونية إلى 16 يونيو المقبل. كما قررت المالية بدء تطبيق تلك الرسوم بداية من 16 يونيو المقبل، كما خفضت نسبة الرسوم لتصل إلى 5% بدلًا من 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده بحد أقصى 7 آلاف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه. وبدأت الحكومة أول مايو الجاري في تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، من خلال إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية، والتي تزيد على 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
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